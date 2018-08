Možete da zarađujete stotine evra mesečno, a JEDNOSTAVNIJE JE NEGO ŠTO MISLITE!

Ukoliko često kukate o tome kako biste voleli da zaradite još dodatnog novca , ali ništa ne radite po tom pitanju jer jednostavno NEMATE VREMENA, spadate u veliku većinu u našoj zemlji. Žao mi je što ćemo vas razočarati, ali problem ne leži u tome što nemate vremena. Da, imate vremena. Bez obzira na to što mi ne znamo raspored vaših obaveza, opet smo sigurni da imate vremena.

Jako mali procent ljudi zaista nema vremena. Većini je draže da svoje slobodno vreme provodi gledajući ko zna koju po redu seriju ili besomučno prelistavajući fotografije selebritija na Instagramu. Nije protivzakonito biti lenj, inertan ili pratiti javni život drugih ljudi. Ali činjenica je da imate vremena, samo ga koristite na pogrešan način, pravdajući to onim „pa imam i ja dušu”.

Da, imate. Ali zapitajte se: da li tu dušu ispunjava život u kom stalno razmišljate o tome kako bi bilo lepo da imate više novca? Ako je odgovor da, možete završiti sa čitanjem teksta i posvetiti se dalje listanju fotografija omiljene vam estradne zvezde čiji ćete luksuzan život moći samo bezuspešno da priželjkujete. Ako je odgovor ne, vreme je da nešto promenite u svom životu i zaradite novac koji zaslužujete.

Šta znate da radite?

Ako ste konačno rešili da zaradite dodatni novac, ovo je prvo i najbitnije pitanje koje treba sebi da postavite. Najveća šansa za zaradu se krije među vašim postojećim talentima i sposobnostima. Ne zvuči vam kao neka preterano velika mudrost, zar ne?

Ukoliko vam je sledeći izgovor taj da vi ne znate ništa da radite, ponovo niste u pravu. Ljudi najčešće nisu svesni svojih sposobnosti, tj. skloni su da potcenjuju sebe. Zapišite na papir deset svojih talenata i znanja ma koliko vam se na prvi pogled činili beznačajnim. Ne morate biti ekspert u tome, dovoljno je da vam nešto ide od ruke bolje i lakše nego ostalima. Potom pročitajte svaku stavku i zapitajte se da li je to nekom potrebno.

Iznenadićete se kada budete shvatili da skoro svako znanje danas može dobro da se naplati, bilo da se radi o šetanju kućnih ljubimaca, čišćenju stanova, poznavanju stranih jezika, veštini pregovaranja, crtanju ili izradi ručno rađenih figurica od drveta.

Unapredite svoje veštine i počnite da ih naplaćujete

Imate oko za lepo, od ruke vam ide pisanje, stalno prijateljima popravljate računar ili reinstalirate programe? Eto, znali smo da imate potpuno neiskorišćenu predispoziciju za najplaćenije poslove današnjice. Bez muke možete postati dobro plaćeni stručnjak za grafički dizajn , copywriter , IT administrator , web dizajner itd. A to su poslovi koje možete raditi od kuće – freelance – i uklapati uz sve ostale obaveze. Potrebno je samo da uložite malo truda, uobličite i nadogradite svoje talente i dodatni keš će sam doći.

Savremen nacin edukacije vam omogućava da obuku završite online, da rasporedite usavršavanje u vreme kada vam odgovara i tako ne osetite pritisak obaveza ili već pomenuti MANJAK VREMENA.

Čim savladate osnove, počnite da radite. Npr. počeli ste da učite web dizajn. Postoji bezbroj malih preduzetnika, zanatlija i mnogih drugih kojima je potreban sajt, a ne mogu da izdvoje veliku sumu novca za web dizajn. Tu se nalazi vaša prilika. Ponudite se da im uradite sajt po zaista povoljnim cenama, prilagodite neku od WordPress tema i imaćete višestruku dobit – učićete praktično dok radite, imaćete referencu više za CV , a još ćete i zaraditi.

Volite da pišete, razumete kako funkcionišu društvene mreže i svakog dana provodite nekoliko sati na njima? Odlično, za isto to vreme možete da nastavite da radite iste te stvari i pritom zaradite dodatni novac. Možete usavršiti znanja za social media managera i preuzeti vođenje društvenih mreža za manje, lokalne biznise čiji su vlasnici svesni važnosti njihovog pojavljivanja na mrežama, ali za to mogu da izdvoje mali budžet, manji nego što bi tražila marketinška agencija. Provodićete vreme online kao i do sada, ali će vaš novčanik biti dosta puniji.

Priznaćete da zvuči dobro.

Kako uloviti klijenta

Zamislite kako bi sjajno bilo da vam svakog dana neko pokuca na vrata i donese vam novac za vaše usluge. A vi i nemate osećaj da nešto specijalno radite. I to se može desiti, ali ćete za početak morati makar malo da se potrudite. Internet je prepun grupa sa poslovnim oglasima, sajtova i servisa kakvi su recimo Upwork, 99designs, Toptal i mnogi drugi, gde klijenti traže usluge od ljudi iz celog sveta, i to iz najšire palete poslova koju možete zamisliti. Morate shvatiti da, čak i ako ste samo prosečni u nekoj oblasti kojom se možda bavite iz hobija, to u praksi često znači da ste bolji od većine. Iskoristite ovaj paradoks i „kupite” klijenta.

Svi će se složiti da nakon osmočasovnog regularnog posla ne preostaje mnogo energije za dodatne aktivnosti. Međutim, dodatni frilens poslovi ne moraju da uzmu toliko vremena koliko se čini. Nakon početnog truda, učenja i vežbe, vrlo brzo ćete doći do toga da vam sat vremena kreativnog pisanja tokom radne nedelje i nekoliko sati programiranja ili dizajniranja vikendom donesu dovoljno novca da dobro razmislite da li je možda bolje da vaš dodatni posao postane vaš regularan posao.

