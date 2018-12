TRŽIŠTU NEDOSTAJU PROGRAMERI: Evo kako da postanete jedan od njih

Programiranje već nekoliko godina unazad važi za ubedljivo najperspektivnije zanimanje, a takav trend će se nastaviti i u 2019. godini.

Bez obzira na to što je popularnost ovog zanimanja porasla u prethodnom periodu, školovanih programera i dalje nema dovoljno, pa je ova oblast postala idealno rešenje za sve one koji su u potrazi za dobro plaćenim poslom.

Visoka zarada i mogućnost da u svakom trenutku pronađete posao glavne su odlike ovog kreativnog zanimanja. Uz to, posao programera vam omogućava i da birate između samostalnog kodiranja od kuće na freelance projektima ili rada za određenog poslodavca u okviru programerskih timova.

Iako programiranje generalno otvara brojne mogućnosti svima, pojedine oblasti se izdvajaju u odnosu na druge kada su pitanju šanse za početnike.

Programske jezike kao što su Java, PHP i C# možete savladati za nešto manje od godinu dana učenja po specijalizovanim programima, čak i ako se nikad niste susretali sa programiranjem, a stručnjaci se slažu da će poznavanje ovih tehnologija biti sve traženije na tržištu.

Java – jedan od najzastupljenijih programskih jezika

Primena ovog programskog jezika u izradi aplikacija za Android mobilne telefone učinila je Java programere jednim od najtraženijih na tržištu. Java platforme imaju široku upotrebu i u programiranju i u primenjenim softverskim rešenjima, a kreću se od najjednostavnijih digitalnih uređaja, preko MP3 plejera, do kompleksnih web servera i korporativnih aplikacija.

Sve to doprinelo je da veštine Java programera postanu potrebne svakoj kompaniji koja ima svoj IT sektor, a ovi stručnjaci često pronalaze angažmane i u bankama, osiguravajućim kućama, investicionim kompanijama, preduzećima iz oblasti telekomunikacije... Plata Java programera u okruženju kreće se u od 600 do 2.400 evra.

PHP – za najjednostavniji ulazak u svet web programiranja

PHP važi za veoma jednostavan i lak programski jezik za učenje. Koristi se za izradu dinamičkog web sadržaja, a čak 80% sajtova na internetu napravljeno je upravo na temeljima PHP-a.

foto: Promo

Učenjem ovog programskog jezika pripremićete se za kreiranje i održavanje naprednih web aplikacija, web šopova, internet portala ili content management sistema poput WordPressa. Konstantan rast interneta istovremeno znači i brojne nove opcije za PHP programere – da iskoriste svoje veštine i zarade oko 1.200 evra, što je prosečna zarada u našem regionu za ove stručnjake.

C# – kreirajte napredne web aplikacije i sajtove

Ukoliko se odlučite da postanete C# („si šarp”) programer bićete u mogućnosti da kreirate programe i aplikacije za Windows platformu i internet. Uz to, moći ćete da radite i na drugim raznolikim projektima – od razvoja mobilnih aplikacija i kompanijskog softvera, pa sve do kreiranja igrica.

Široka primena ovog programskog jezika, kao i stalna podrška velike kompanije Microsoft, koja je i razvila C#, omogućava svima koji krenu ovim putem da brzo dođu do željenog cilja – odlično plaćenog posla.

Najmodernije školovanje za programere u Srbiji

Prateći sve veću potražnju za Java, PHP i C# programerima na tržištu, ITAcademy je proširila kapacitete za školovanje budućih stručnjaka iz ovih oblasti u najmodernije opremljenim računarskim laboratorijama u Beogradu. Školovanje po specijalizovanim programima traje nešto manje od 12 meseci, nakon čega vam se pruža prilika i za sticanje priznatih međunarodnih sertifkata.

Uz najsavremenije praktične programerske veštine i ovakvu potvrdu znanja bićete spremni da započnete svoju karijeru. Svoje šanse za izdvajanje iz konkurencije i još brže pronalaženje posla dodatno možete poboljšati kroz brojne druge pogodnosti koje donosi školovanje na ITAcademy, kao što su praksa u velikim kompanijama ili pomoć prilikom pronalaska prvog posla.

Posetite sajt www.it-akademija.com i saznajte više.

