ZNANJE KOJE DONOSI POSAO: 5 programskih jezika koji garantuju sjajnu karijeru u IT industriji

Programeri su izuzetno traženi na tržištu rada kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Ipak, njihova zarada direktno zavisi od toga koje programske jezike poznaju. Najtraženiji programeri su oni koji poznaju više jezika, a pre svega ovih 5, koji su izuzetno popularni. Fokusiranjem na ove jezike zagarantovano ćete imati odličnu zaradu i sjajnu IT karijeru!

Činjenica je da poznavanje pojedinih programskih jezika nudi veće šanse za zaposlenje od nekih drugih. Zbog toga najuspešniji programeri znaju na koje jezike da se fokusiraju. Oni su nam otkrili koje programske jezike svaki programer mora da zna. Ovakvo znanje je garancija odlične zarade, naročito što analize pokazuju da će se u narednoj, 2019. godini još više ulagati u IT sektor i zapošljavanje u njemu.

Reč je o veoma dinamičnoj industriji koja se konstantno menja i razvija, pa se od programera takođe očekuje da svoja znanja konstantno unapređuju. Kako bi uvek bio u toku, svaki uspešan programer ima odličnu bazu znanja koju nadograđuje prateći trendove. To nije moguće bez odlične osnove i poznavanja najpopularnijih programskih jezika.

Java

Java je veoma popularan jezik koji koriste milioni programera, a koji je prisutan na milijardama uređaja širom sveta. Treba napomenuti da je većina Android aplikacija bazirana na Javi, što je samo jedan od razloga zbog kojih je Java programiranje izuzetno popularno. Pored mobilnih uređaja, Java se koristi i za velike sisteme kao što su web serveri.

Java programski jezik je i odličan izbor za početnike koji žele da započnu IT karijeru. Plata Java programera u regionu je natprosečna, dok je u inostranstvu još veća. Zbog toga veliki broj programera iz Srbije radi samostalno od kuće za strane klijente.

JavaScript

JavaScript je i dalje veoma popularan programski jezik. To nije veliko iznenađenje s obzirom na to da se koristi na 95% interaktivnih web stranica. Kako je razvoj interaktivnih web sajtova i web aplikacija u izuzetnoj ekspanziji, programeri koji odlično poznaju JavaScript su odlično plaćeni.

Od web tehnologija se očekuje dalja ekspanzija u 2019. godini, pa će potražnja za stručnjacima koji se bave JavaScript frontend programiranjem biti značajno veća. U skladu sa tim, odabir ovog jezika je odličan izbor ukoliko vas ova oblast interesuje.

C++

Poput JavaScripta, C++ je i dalje izuzetno popularan. Ovaj programski jezik se najčešće koristi za razvoj igara, raznih aplikacija i sistemskih programa. Iako mnogi programeri smatraju da je kompleksan i za učenje i za korišćenje, C++ se i dalje koristi u velikim sistemima. Kako je korporacijama lakše da angažuju (i dobro plate) stručnjaka za C++ nego da menjaju kompletan sistem, učenje ovog jezika se često isplati.

Pošto dosta programera radije uči JavaScript, ovaj jezik je dobra prilika za sve koji već imaju određena znanja. Savladavanjem C++ jezika svoja znanja ćete moći dobro da naplatite radom u korporativnim sistemima.

C#

Ovaj objektno orijentisan Microsoft jezik dizajniran je pre svega za .NET platformu, ali se takođe dosta koristi u kreiranju video-igara. To je dovoljna preporuka za sve programere s obzirom na to da industrija video-igara ima stalno otvorene pozicije za programere koji poznaju C# i druge jezike. Suvišno je reći da su plate u ovom sektoru izuzetno velike, dok su uslovi rada po pravilu fantastični.

Poznavanje C# programskog jezika otvara i brojne mogućnosti kada je reč o razvijanju aplikacija u Windows i web okruženju. Postoji velika potražnja za IT stručnjacima koji poseduju ova znanja, što je sjajna preporuka za savladavanje C# programskog jezika.

PHP

PHP je skriptni programski jezik opšte namene, čija je glavna karakteristika jednostavnost, ali i funkcionalnost na skoro svim operativnim sistemima. Ono što svakako treba znati jeste da nezaposlenih PHP programera nema.

Oni spadaju u najtraženije stručnjake u IT sektoru. Kad vidite kolike su plate PHP programera u Srbiji, a koliko zarađuju PHP stručnjaci u inostranstvu, postaće vam jasno zašto je reč o odličnoj osnovi za razvoj karijere.

Koliko treba vremena da se savlada programski jezik?

Bez obzira na to za koji se programski jezik odlučite, uz školovanje po adekvatnom programu to možete ostvariti već nakon godinu dana. Sjajna vest je da možete da učite na daljinu i na taj način usvojite nova znanja onda kada vam je to najviše potrebno.

Ono što je najvažnije, uz poznavanje jednog programskog jezika, usavršavanje svakog sledećeg je mnogo lakše. Svaki novi jezik koji se nauči u velikoj meri utiče na unapređivanje karijere i zarade. Ipak, prvi korak je da se započne sticanje neophodnog znanja.

