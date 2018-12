ŠTA ČITAJU NAJBOLJI DIZAJNERI: 4 knjige koje svaki dizajner mora da ima

Bez stabilne teorijske osnove i kvalitetnih saveta iskusnih profesionalaca ne može da se postigne i ostvari san o karijeri vrhunskog dizajnera. Zato je vreme da se svi vratimo tradicionalnoj teoriji i dobrim starim knjigama.

„Udžbenike” za dizajnere pisali su uglavnom vrhunski svetski stručnjaci i priznati, nagrađivani pojedinci iz ovog posla, pa je neprocenjivo vredno steći uvid u ono što oni imaju da kažu i čemu mogu da vas nauče. Evo nekih od knjiga koje bi trebalo da se nađu na vašoj polici.

Alina Viler – Brend identitet

Ova knjiga je nedavno doživela peto izdanje. Jedna je od najprodavanijih na ovu temu i mnogi dizajneri se okreću upravo njoj prilikom kreiranja biblije brenda za klijenta.

Novo izdanje bilo je neophodno jer je, pored osnova, sada uključilo i primenu identiteta na društvene mreže i strategiju oglašavanja na internetu kao neizostavni deo svake kvalitetne kampanje.

Ova knjiga je podeljena na tri segmenta: osnove brenda, osnove procesa brendiranja i studije slučaja, odnosno objašnjenja na konkretnim primerima.

Majkl Džonson – Brendiranje u 5 i po koraka

Ovaj grafički dizajner poznat je u svetu kao često viđen govornik na različitim konferencijama vezanim za struku.

U njegovoj knjizi pronaći ćete pet ključnih koraka u procesu brendiranja, a to su: istraživanje, strategija i priča, dizajn, primena i uključivanje krajnjeg korisnika.

Polovina koraka koja je navedena u naslovu odnosi se na jedinstveni odnos strategije i dizajna, odnosno na implementaciju koraka u ovom procesu.

Robert Bringherst – Elementi tipografije

Autor ove knjige je kanadski proslavljeni pesnik, prevodilac i tipografičar.

Prva verzija knjige objavljena je davne 1992. godine, ali mnogi dizajneri i danas je koriste i tvrde da je i dalje jedan od najboljih izvora znanja o ovoj oblasti.

Reč je o divno napisanoj knjizi koja kombinuje istorijske, praktične i teorijske elemente kako bi objasnila tipografske stilove i načine za najbolje kombinovanje i izbor u praktičnoj upotrebi.

foto: Promo

Adrijan Šonesi – Kako postati dizajner i sačuvati dušu

Dizajn je kreativan i dinamičan posao, ali isto tako zahteva mnogo odricanja i rada.

Mnogi kreativci se šale da su u nekom trenutku prodali dušu đavolu kako bi se izborili sa izazovima ovog posla i uspeli da započnu karijeru.

Zato je ova knjiga fantastično napisan priručnik koji nudi odlične savete za to kako da dođete do prvog posla, kako da otvorite svoju firmu, kako da budete slobodan igrač u ovom svetu i kako sve to da učinite a da pri tome zadržite sopstvenu prirodu.

Autor je knjigu pisao u saradnji sa nekima od najvećih i najznačajnijih imena u dizajnerskom svetu, pa je samim tim i sadržaj potkrepljen iskustvima iz prakse koja će svakom početniku biti od velikog značaja.

Naučite da čitate ove knjige

Da biste u potpunosti mogli da uživate u ovim knjigama morate imati osnovna znanja iz dizajna. Njih nećete steći na kratkim kursevima koji će vam pružiti samo kratak uvid u ovaj posao. Budite spremni da posvetite barem godinu dana kvalitetnoj obuci sa mentorima koji će se pozivati na neke od ovih izvora.

Zatim upišite obuku za grafički dizajn i napravite korak ka karijeri iz svojih snova.

