ZA USPEH U PR-U: Pet načina da navedete medije da obrate pažnju na vašu kompaniju

Teži deo posla je ubediti druge u te vrednosti, od investitora do proizvođača, potrošača i svih ostalih koji se nalaze u tom lancu. Postoji mnogo resursa koji su na raspolaganju, ali mnogi preduzetnici često previde jednu od najvažnijih, najuticajnih grupa ljudi kada je u pitanju uveravanje drugih u sopstvenu vrednost: medije.

Zato veoma važnu ulogu igraju PR menadžeri. Keti Hjudži, direktorka kompanije „Enolytics”, ističe da je bila sa obe strane stola i da zna kakve sve greške kompanije prave u odnosima sa medijima: od toga da se obraćaju sa „Poštovani gospodine” urednici koja je žena, do toga da šalju sadržaje koji su potpuno neprimereni za određeni magazin.

Sve su to situacije koje će primaoca e-mail poruke da navedu na to da klikne na dugme „Izbriši“. Da biste izbegli da se to dogodi i vama, predstavljamo vam savete iskusnih profesionalaca iz oblasti odnosa sa javnošću.

1. Javnost na prvom mestu

Da li dobar i kvalitetan publicitet treba da se nađu na vrhu liste prioriteta u vašem programu za razvoj startap preduzeća?

Da, i ne samo to, već i da budu važan deo vaše strategije, o kojem će se voditi računa uporedo sa razvojem proizvoda i cena, ističe Rebeka Hopkins, strateg za komunikacije u kompaniji „Folio Fine Wine Partners”.

Jednaka količina pažnje treba da se posveti svakoj od te tri stvari. Kada je u pitanju publicitet, potrebno je da PR menadžeri urade istraživanje koje će pokazati koji su mediji najprikladniji za kompaniju, a zatim da rade na pripremanju dobrih i primerenih sadržaja sa jasnom poentom.

2. Upoznajte one koje ciljate

Uopštena saopštenja za medije služe svojoj svrsi, pogotovo ako su distribuirana putem pouzdane platforme.

Ali ključni korak je da uradite istraživanje odgovarajućih medija u vašem ciljanom polju, savetuje Hopkinsova.

Morate da znate o čemu pišu i zašto bi želeli da pišu o vašoj kompaniji, poruci ili vestima. Dobro istraživanje će vas sprečiti da načinite banalne greške (kao što je obraćanje na pogrešnu adresu), koje kasnije mogu skupo da vas koštaju.

3. Pozovite ljude

„Zbog toga što je skoro sasvim izašao iz prakse, poziv telefonom može da bude izuzetno efikasan ako želite sa nekim da ostvarite stvarno uspešnu i prisnu saradnju", kaže Erika Noni, generalna direktorka kompanije „Nonni Strategic Marketing”.

Što više ljudi troši vreme na e-poštu i Instagram, ističe Erika Noni, to stariji pristupi zapravo postaju sve korisniji; oni naglašavaju vrednost ljudskog odnosa, potrebu za kontaktom sa konkretnom osobom licem u lice, ili bar kroz telefonski razgovor koji se odvija u komunikaciji jedan na jedan.

Ali budite oprezni: ovde nije toliko važna prodaja koliko je važno povezivanje. Zato budite korisni i iskreni.

„Sve što je korisno u izgradnji biznisa mora da se bazira na stvorenim vezama, a ne na prodaji", dodaje ona.

4. Dajte im razlog da se zainteresuju

Pisci pišu za svoje čitaoce. Pisci ne pišu za preduzetnike.

Imajte na umu ovu razliku dok pokušavate da svrsishodno artikulišete zašto bi određenog pisca ili urednika trebalo da zanima vaš brend ili kompanija.

Čak i ako je veći deo vašeg dana posvećen vašoj kompaniji, pisac će uvek tražiti odgovor na pitanje zašto bi njihove čitaoce trebalo da bude briga za vašu kompaniju ili brend.

Hopkinsova kaže da je od presudnog značaja za uspešnu komunikaciju i kvalitetne odnose s javnošću da uvek imate konkretan razlog zbog kog bi nekog drugog trebalo da zanima to što vaša kompanija i vi radite.

5. Dobro primpremite svoje materijale za medije

Dobri materijali za medije su ono što uverava pisce i urednike da ste stvarno ozbiljni u vezi sa vašim poslom, pa je potrebno da odvojite određeno vreme i posvetite pažnju razvijanju tih sadržaja.

Stefani Tuven, predsednica kompanije „Teuven Communications”, nudi šest predloga za to šta treba da uključite u materijale koje šaljete medijima kako biste omogućili vašoj kompaniji da se istakne.

Treba da sačinite pregled vaše ponude ili poslovanja, dužine jedne stranice, koji je potkrepljen činjenicama, ali tako da u njemu poštujete sledeće zahteve:

izbegavajte superlative kao što su „jedinstveni” ili „najbolji” i slične, osim ako nisu stvarno istiniti,

navedite biografije najvažnijih ljudi u kompaniji,

unesite opis proizvoda koje nudite,

dodajte pitanja i odgovore dobijene iz razgovora sa izvršnim direktorom,

unesite fotografije u visokoj rezoluciji i niskoj rezoluciji, koje su jasno naznačena i imenovane, a umesto kiz.jpg, napišite Company_CEO.jpg itd,

navedite ko je predstavnik kompanije i koje su ključne poruke: objasnite ko govori u ime kompanije i uverite se da su vaše ključne poruke jasne.

