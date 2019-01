POKUŠAVATE DA SE ZAPOSLITE? Evo kojih 5 faktora bi trebalo da vam budu bitniji od plate

Svi su saglasni da je jedan od najvažnijih faktora prilikom traženja posla plata. Što veća zarada, primamljivija pozicija. Ali da li je zaista tako? Postoje stvari koje su važnije od plate i koje ne biste smeli da zanemarite prilikom izbora novog radnog mesta. Ukoliko vodite računa o ovih 5 faktora, ne samo da ćete biti srećniji i ispunjeniji nego možete ostvariti i veću platu na duže staze.

Zato obratite pažnju.

1) Šansa za napredovanje

Kada birate posao, ne razmišljajte samo na kratke staze, već pokušajte da sagledate da li se taj posao poklapa sa onim što očekujete od svoje karijere na duže staze. Na primer, ukoliko možete da birate između bolje plaćenog posla bez velikih prilika za napredovanje i rast i posla koji je slabije plaćen, ali ima veliki potencijal za dalje napredovanje i učenje, šta biste izabrali?

Osoba koja misli dugoročno, a ne samo na platu, odlučiće se za drugi. Prosto zbog toga što, ako ne napredujete, stagniraćete, a to je u današnjem poslovnom svetu isto kao da nazadujete. Biranje izazovnog posla na kome ćete sticati iskustvo i imati prilike da napredujete omogućiće vam nove poslovne šanse, pa i mogućnost veće zarade u budućnosti.

2) Nadređeni i kolege

Ljudi ne napuštaju poslove već menadžere – stara je istina. Naime, loš menadžer može i posao iz snova da učini frustrirajućim. Zbog toga je vrlo važno da steknete predstavu o ljudima koji će vam biti nadređeni jer ćete samo tako izbeći nepotreban stres. Pored njih, veliku ulogu u vašem zadovoljstvu poslom imaju i kolege sa kojima ćete sarađivati. To su ljudi sa kojima ćete provoditi veći deo dana. Ukoliko je komunikacija otvorena, a menadžment i kolege pružaju podršku prilikom suočavanja sa poslovnim problemima – to je okruženje u kome ćete biti zadovoljni i motivisani za obavljanje svog posla.

3) Prilika za usavršavanje

Posao nije samo nešto što vam pomaže da preživite, to je vaša karijera i jedna od stvari po kojima vas ljudi prepoznaju. Na dobrom poslu steći ćete iskustvo, učiti nove stvari i tako stvarati bogatiji CV. Zato je važno da kompanija pruža priliku za učenje. Bilo da je reč o plaćenim treninzima i obukama ili o davanju slobodnih dana kako biste se pripremili za polaganje ispita i dobijanje sertifikata, u pitanju je benefit koji vam može doneti velike koristi u budućnosti.

4) Ispunjenost poslom

Verovali ili ne, plata nije glavni razlog zbog kog ljudi ostaju na poslu. Jedno istraživanje je pokazalo da 67% ispitanika ostaje na poslu pre svega zato što voli to što radi. Takvi zaposleni doživljavaju osećaj ispunjenosti uvek kada dobro obave posao, a ne samo kada prime platu. Zato je važno da nađete posao koji će vas motivisati i koji ćete obavljati sa entuzijazmom. Treba imati na umu da ljudi koji vole svoj posao takođe ga i obavljaju uspešnije, a to donosi bolju poziciju i veću platu vremenom. Dakle, zapitajte se da li je posao koji tražite onaj koji zaista želite da obavljate osam sati dnevno, pet dana u nedelji, tokom čitave godine.

5) Fleksibilno radno vreme ili mogućnost rada od kuće

Sve više kompanija, posebno u IT sektoru, svojim zaposlenima omogućava da makar jedan ili dva dana u nedelji rade od kuće ili da biraju okvirno vreme kada će dolaziti na posao i odlaziti sa njega. Na ovaj način moći ćete da uspostavite i bolju ravnotežu između svog privatnog i poslovnog života.

Ove i mnoge druge pogodnosti najčešće možete pronaći na poslovima u IT sektoru

Ukoliko vas zanima IT, treba da znate da programeri nemaju problema sa nalaženjem posla, a visoke zarade su nešto što se podrazumeva u ovom sektoru. Upravo zbog toga mnogi programeri buduće zaposlenje biraju po dodatnim benefitima: da li imaju prilike da uče, da li je tim podsticajan, da li su projekti zanimljivi i postoji li mogućnost fleksibilnog radnog vremena.

Zbog manjka obučenog kadra firme se trude na različite načine da privuku programere i često nude neke ili sve od ovih benefita. Takođe, zbog sve težeg nalaženja iskusnih stručnjaka, mnoge kompanije su spremne da zaposle potpune početnike i da ih obučavaju dok ne stasaju do potrebnog nivoa. Upravo ovo je prilika i za sve one koji nemaju programerskog iskustva, ali ih zanima IT sektor. Za samo godinu dana školovanja moguće je steći vredna znanja i primenljive veštine koji će vas učiniti konkurentnim na tržištu rada – a to znači priliku za visoku zaradu i različite benefite.

Zaslužujete da budete srećni, ne zadovoljavajte se lošim poslovima!

