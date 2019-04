KOMPLETAN VODIČ ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE: Pratite ovih 5 koraka da započnete sopstveni biznis

Možete početi tako što ćete raditi samo nekoliko sati nedeljno, čak i ako imate posao. Najbolje u privatnom biznisu je to što možete da radite kada i koliko vam odgovara, da sami birate projekte i ljude sa kojima želite da sarađujete, pa i da „zatvorite radnju” i odete na godišnji odmor kada se umorite od svega.

Ali da biste mogli da dođete do toga, potreban vam je sistem.

Upoznajte sistem od pet koraka koji će vam znatno olakšati ceo proces. Saznaćete kako da kontrolišete obim posla i vreme koje mu posvećujete. Kada zaradite dovoljno novca i steknete iskustvo, možete da krenete dalje i od dodatnog posla napravite osnovni.

Korak 1: Smislite poslovnu ideju

Ovo je verovatno najproblematičniji deo celog procesa.

U stvari, najčešći razlog zašto neko ko je ambiciozan i vredan nije pokrenuo privatni posao jeste to što jednostavno nije imao dobru poslovnu ideju. U pitanju je najčešće samo mentalna barijera koju možete lako prevazići ako pažljivo sagledate sopstvene snage.

Postavite sebi sledeća pitanja:

Koje veštine posedujete? Šta trenutno znate da radite i šta je to što dobro radite? U pitanju su vaši talenti, veštine i stečena znanja. Poznajete dobro neki strani jezik, vešt ste kuvar, posedujete znanje u programiranju ili reklamiranju na društvenim mrežama... Sve ove veštine mogli biste da pretvorite u unosan biznis.

Za šta dobijate pohvale od prijatelja? Upravo to pretvorite u poslovne ideje. Verovatno ćete čuti nešto poput: imaš dobar osećaj za modu, odlično se snalaziš sa decom ili sa starijim osobama, uvek mi daješ najbolje ljubavne ili poslovne savete, uživam kada vežbam u teretani sa tobom...

Šta radite subotom ujutru? Ovo može biti razotkrivanje vaše strasti o kojoj davno više ne razmišljate jer se pretvorila u rutinu. Možda ste osoba koja voli odeću i vaše subotnje jutro se sastoji od čitanja modnih blogova i održavanja naloga na Pinterestu prepunog fantastičnih odevnih kombinacija i dizajnerskih ideja. Možda uživate u tome da popravljate svoj automobil i odavno se više ne možete nazvati amaterom u tom poslu. Možda pretražujete recepte za pravljenje zdravih slatkiša ili smišljate nove načine da na jeftin način uredite svoj dom... Sve ovo mogu biti male poslovne ideje koje bi vam, ako im se dovoljno posvetite, donosile novac svakog meseca.

Za šta već plaćate? Ne morate čak ni da igrate na sopstvene snage i talente. Umesto toga, pogledajte spisak stvari za koje već plaćate. Čišćenje doma, čuvanje dece, briga o vašem ljubimcu tokom godišnjeg odmora, pripremanje zdravih obroka i sokova, peglanje veša ili sitne prepravke odeće... Možda upravo tu leži vaša dobitna ideja!

Nađite najmanje 3-5 odgovora na svako od ovih pitanja. Na kraju ćete uvideti da imate spisak od 15 do 20 poslovnih ideja. Pređite na sledeći korak i ne brinite ako dalja razrada plana ne bude uspešna, uvek se možete vratiti na spisak i odabrati neku drugu ideju.

Korak 2: Pronađite klijente

Pronalaženje klijenata ne mora biti noćna mora upućivanja mejlova i poziva nepoznatim ljudima koji će vas mrzeti zbog toga što ih uznemiravate.

Zapamtite da je velika većina vaših konkurenata užasno loša u oglašavanju. Zato dobro razmislite o tome kom tipu ljudi će biti potrebne vaše usluge ili vaš proizvod – da li je to što nudite vezano za određenu lokaciju, određeni uzrast, pol, socijalnu grupu... jesu li vaši budući klijenti samo ljudi u vašem komšiluku koji će lako moći da dođu do vas ili bi oni mogli da žive bilo gde u svetu? Jesu li to studenti, deca ili žene? Da li je vaša usluga namenjena samo pojedincima ili firmama? Ko bi sve bio spreman da plati za to što vi nudite?

Pronađite najmanje 5-10 potencijalnih klijenata do kojih možete dopreti i pređite na sledeći korak.

Korak 3: Ostvarite prvi kontakt

Ključ za sticanje klijenata je direktan pristup njihovim potrebama.

Zamislite da ste na prvom sastanku sa osobom koja govori samo o svojim željama i potrebama. Za nekoliko minuta biste poželeli da pobegnete kući. Ali pomislite i koliko bi vam bilo prijatno da se upoznajete sa nekim ko pažljivo razgovara sa vama i pokazuje iskreno interesovanje za vaš život i probleme.

Isti princip važi i za osvajanje klijenata. Potrebno je da im priđete pokazujući brigu o njihovim potrebama i željama. Ramit Seti, autor knjige i bloga „Naučiću te kako da se obogatiš”, predlaže šablon za mejl kojim ćete se prvi put obratiti potencijalnom klijentu.

Uvod: Predstavite sebe i objasnite kako ste došli na ideju da im se obratite.

Ponuda: Pričajte o njima. Šta želite da uradite za njih? Zašto ste baš vi dobri za taj posao?

Korist: Navedite konkretne primere za to kako će vaš posao biti od koristi onima kojima se obraćate. Hoće li im uštedeti vreme? Da li će povećati njihov profit?

Ulaz na mala vrata: Ovo je klasična tehnika koja će klijenta navesti na to da pristane na mali dogovor sa vama, sa ciljem da kasnije napravite veći posao. Pozovite ih da probaju (možda i besplatno) vašu uslugu ili proizvod na nedelju ili mesec dana.

Poziv na akciju. Pitajte ih da li žele da nastavite komunikaciju. Nemojte insistirati ako vam jasno odgovore da ne žele.

Naravno, mejl ćete prilagođavati svakom klijentu ponaosob – ali princip ostaje isti za sve: ljudi vole beneficije. Upravo ovde će se najviše iskazati vaš preduzetnički duh: treba da pronađete pravi način da požele baš vas. Žele da znaju šta možete da uradite za njih. Kada vide da im život činite boljim, biće spremni da plate za to.

Korak 4: Podesite savršenu cenu

Cena je zbunjujuća tačka za svakog početnika.

Ne postoje čvrsta pravila za formiranje cena, ali uvek možete na internetu da potražite prosečnu zaradu za uslugu ili proizvod koji nudite – kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Tako ćete steći osećaj odakle treba da počnete pri određivanju cena. Kada počnete da naplaćujete svoje usluge, steći ćete jasnu sliku o tome da li je potebno da redukujete cene.

Korak 5: Investirajte u sebe

Vaši ciljevi će se promeniti kada zaista počnete da radite. Možda će vam početne ambicije biti da zaradite samo onoliko koliko vam je potrebno da dopunite svoj kućni budžet. Ako uspete u tome, kasnije ćete verovatno poželeti da se razvijete kao preduzetnik toliko da možete da napustite svoj stalni posao. Koliko ćete dobri biti u svom privatnom biznisu zavisi isključivo od vas – od vaših poslovnih veština i znanja. Nijedan posao neće napredovati bez stručnog i pametnog vođstva. Vašeg.

