OVA ZANIMANJA DONOSE ODLIČNU ZARADU, a za njih se možete usavršiti za samo godinu dana

Kad odlučujemo o tome čime ćemo se baviti, vodimo se talentima koje posedujemo, određenim osobinama, veštinama, ali i sferama interesovanja. Sve ovo može predstavljati smernice koje će odrediti našu buduću karijeru.



Zbog toga često pri odabiru pravca u kojem će se kretati naša karijera zaboravljamo jednu važnu činjenicu, a to je koliko ćemo biti plaćeni za posao koji budemo obavljali.

Mnogi faktori doprinose tome koliko ćete voleti svoj posao i uživati u njemu, a zarada je sigurno jedan od bitnijih.



Ukoliko niste sigurni da je to što trenutno radite zaista posao koji želite ili pak svoju karijeru vidite u sasvim drugom smeru, mi vam predlažemo da pogledate koja su to najplaćenija zanimanja, gde možete steći potrebna znanja za manje od 12 meseci.



Programeri



Najtraženije zanimanje današnjice, ujedno i ono koje donosi odličnu zaradu jeste u okviru IT sektora. Ovo je posao za koji se odlučuje sve više mladih ljudi, jer se svakim danom traži sve više onih koji će se baviti upravo ovom profesijom.



Ako smatrate da vaša karijera treba da krene u ovom pravcu, a nemate vremena za edukaciju koja bi trajala narednih nekoliko godina, onda se morate odlučiti za ITacademy, gde za manje od godinu dana postajete stručnjak iz ove oblasti sa svim potrebnim veštinama kako biste uspešno obavljali ovaj posao i ostvarivali odličnu zaradu.

Web dizajner



Kompanije koje žele uspešno da se pozicioniraju u poslovnom svetu moraju imati dobru prezentaciju o sebi, što znači da moraju posedovati privlačan web sajt.



Zato su web dizajneri neophodni svakoj kompaniji – kako bi na najbolji način izneli izgled samog sajta, ali i reprezentativno istakli njegov sadržaj. Zašto ne biste spojili talenat i uspešnu karijeru u jedno i za to bili odlično plaćeni?



IT menadžer



IT industrija glasi za najplaćeniju oblast, koja se pritom i najbrže širi i razvija. Kompanije su svakodnevno u potrazi za IT menadžerima koji mogu uspešno da rukovode poslovanjem, planiraju i organizuju ga u okvirima savremenog poslovanja. Oni su zaduženi za celokupnu realizaciju, ali i uspešno plasiranje programa ili aplikacije na tržištu.

Finansijski menadžer



Volite da baratate brojkama? Dobri ste u proceni? Imate sjajan osećaj za organizaciju? Onda je posao u okviru finansijskog menadžmenta kao stvoren za vas.



Upravljanje novčanim tokovima je od velike važnosti za svaku kompaniju, pa je samim tim i ovaj posao veoma tražen, ali i odlično plaćen. Finansijski menadžment se odnosi na sticanje, finansiranje i upravljanje imovinom kompanije. Ukoliko smatrate da posedujete neke od navedenih osobina, onda je BusinessAcademy pravo mesto za vas kako biste postali finansijski ekspert za manje od godinu dana.



Kreativni direktor



Ako posedujete kreativnost, ali i organizacione sposobnosti, onda je ovo zanimanje kao stvoreno za vas. Posao kreativnog direktora jeste da sprovede posao, od kreiranja ideje do njene potpune realizacije.



On je odgovaran za to da posao koji se obavlja bude najbolji kako kreativno, tako i poslovno. Njegova oblast rada jeste kreiranje kreativnih strategija i njihovo sprovođenje, naravno u zavisnosti od oblasti u kojoj se obavlja delatnost. Kroz ovaj posao dopuštena vam je neograničena kreativnost, ali, sa druge strane, odgovarate za ceo tim. Dakle, kroz kreativnost i ideje do odlično plaćenog posla.



PR menadžer



Dobro ste informisani? Zanimaju vas aktuelna dešavanja u svetu, ali i u okruženju? Volite da pratite trendove? Onda je karijera u okviru PR-a kao stvorena za vas.



Kako biste postali uspešni u oblasti odnosa s javnošću (PR), morate posedovati određene sposobnosti i znanja iz oblasti marketinga. Samouverenost i komunikativnost su ključne osobine svakog uspešnog PR-a.



Zašto je ova profesija toliko tražena? Odgovor je više nego jasan. PR menadžer je osoba koja radi na imidžu i ugledu kompanije tako što gradi dobar odnos sa medijima i klijentima.



Takođe, u kriznim situacijama i kada je poljuljan ugled kompanije, dobar PR tim može pomoći u prevazilaženju svih neprijatnosti i spasiti ugled kompanije.

Content i SEO menadžeri



Svaka kompanija ima potrebu da se oglašava i na taj način prezentuje svoj posao. Kako se u današnje vreme mnogo poslova i usluga nudi putem interneta, tako firme i poslodavci imaju sve veću potrebu baš za stručnjacima iz ove oblasti.



Kada vam nešto zatreba, gde ćete prvo potražiti stvar koja vam je neophodna? Odgovor je više nego očigledan – na internetu. Sve što treba jeste da odete na pretraživač i ukucate uslugu ili proizvod koji vam je potreban, a on će izbaciti brojne ponude. U najvećem broju slučajeva vi ćete svoje poverenje pokloniti onima koje je pretraživač izbacio među prvima. Upravo to je srž ovog posla i zato se on našao na listi najplaćenijih zanimanja, jer korporacije i kompanije zahvaljujući Content i SEO menadžerima opstaju na tržištu.

Koliko god se ove profesije vama možda činile nedostižnim ili nemogućim, ovo mogu biti vaša buduća zanimanja. Sve što treba jeste da se odlučite čime ćete se baviti. To je ujedno i najvažnija odluka, jer svoj cilj i put ka uspešnoj karijeri možete izgraditi za manje od godinu dana.

