NOVO NA ITACADEMY: Uz najmodernije IT školovanje dobijate i 100 coworking sati u ICT Hubu i Novoj Iskri

Započnite karijeru u društvu inovativne IT zajednice

Sa ITAcademy stižu važne vesti za sve koji planiraju da zakorače u IT oblast i steknu veštine za neke od najplaćenijih poslova današnjice.

U ovoj međunarodnoj obrazovnoj ustanovi otvoren je prolećni upisni rok, pa buduće IT stručnjake koji u ovom periodu odluče da započnu školovanje očekuje značajan popust na školarinu, ali i nove, jedinstvene pogodnosti, kakve ne pruža nijedna druga IT škola u našem regionu.

Dobijate 100 besplatnih sati u coworking HUBovima za razvoj freelance karijere i startup biznisa

Jedna od najznačajnijih novina na ITAcademy važna je za sve koji nakon školovanja žele da započnu uspešnu freelance karijeru ili pokrenu svoj IT startup.

Zahvaljujući saradnji ITAcademy sa ICT Hubom i Novom Iskrom, polaznici nastave u Beogradu dobijaju besplatno 100 radnih sati u ovim coworking prostorima.

Sa ITAcademy ističu da ovakav dodatak školovanju, kakav nema nijedna druga edukativna ustanova u regionu, pružaju zato što veruju da će to biti idealna prilika da polaznici u društvu rastuće IT zajednice iskoriste znanje koje su stekli na ITAcademy i upoznaju se sa ljudima sa kojima će moći da pokrenu zajedničke projekte i stvore nove poslovne prilike.

Poslednjih nekoliko godina coworking postaje sve popularniji širom sveta, pa tako i kod nas, a ovakav koncept pokazao se kao odlično rešenje za pojedince i timove koji su ranije posao radili iz kafića ili od kuće.

Coworking hubovi postali su moderno opremljeni poslovni prostori koji, osim najsavremenijeg okruženja i kvalitetnih sredstava za rad, omogućavaju i povezivanje sa mrežom mentora i IT profesionalaca – sve ono što je potrebno za pokretanje uspešnog IT biznisa ili freelance karijere.

Jednogodišnja obuka + praksa u regionalnim IT kompanijama

Najmodernija obuka na ITAcademy priprema vas za rad na najzahtevnijim pozicijama u IT sektoru. Međutim, da biste lako došli do poslova koji istovremeno donose i odličnu zaradu, potrebno je da po završetku školovanja steknete iskustvo kroz praktičan rad u IT kompanijama. ITAcademy vam pomaže i u tome.

Nakon završenog jednogodišnjeg školovanja, ITAcademy polaznici imaju i mogućnost da obavljaju stručnu praksu u nekim od najprestižnijih IT kompanija na tržištu. Kroz Centar za razvoj karijere (CCD), ITAcademy na različite načine poslovno sarađuje sa preko 300 uspešnih regionalnih kompanija.

U mnogim od njih ITAcademy polaznici već su ostvarili radnu praksu i stvorili sebi mogućnost za početak perspektivne karijere, a takva mogućnost obezbeđena je i za sve koji se prijave u ovom upisnom roku.

Na ITAcademy možete steći prestižne IT sertifikate, i to besplatno

ITAcademy radi na najvišem nivou partnerstava sa vodećim IT institucijama i kompanijama i, kao takva, jedina je institucija na Balkanu i jedna od malobrojnih u Evropi koje imaju ovlašćenja da obučavaju polaznike za sticanje međunarodnih IT sertifikata.

Cambridge, Microsoft, Zend, Autodesk, Oracle i Adobe sertifikati samo su neki od brojnih koje možete dobiti potpuno besplatno nakon školovanja, a oni će biti siguran dokaz kvaliteta stečenog znanja na ITAcademy i velika prednost pri zaposlenju.

Na vama je samo da odredite da li ćete nastavu pohađati u prostorijama ITAcademy ili preko interneta i da od šest IT odseka izaberete onaj koji najviše odgovara vašim interesovanjima: Programiranje, Dizajn i multimedija, Administracija, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili Razvoj mobilnih aplikacija.

Upis budućih IT stručnjaka na ITAcademy je u toku

Ako ste spremni da odvojite samo godinu dana i uložite u svoje znanje, uz podršku koju dobijate na ITAcademy, vrata ka odlično plaćenom poslu u IT-ju širom su vam otvorena.

Da saznate kako najlakše možete pokrenuti svoju IT karijeru školovanjem na ITAcademy, idite na ovaj link.

Požurite, ova specijalna ponuda važi samo za ograničen broj polaznika.

