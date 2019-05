DOĐITE NA DANE SAVREMENIH UMETNOSTI KOJI POČINJU 28. MAJA U DORĆOL PLATZU VELIKOM ŽURKOM, PREMIJEROM FILMA I IZLOŽBOM: Obezbedite svoju besplatnu ulaznicu

I ovog leta u Beogradu će se slaviti umetnost! Dani savremenih umetnosti, koje organizuje FSU, ove godine počinju u utorak, 28. maja, velikom žurkom u Dorćol Platzu. Pored toga, čeka vas još mnogo uzbudljivih događaja – premijera filma „Metronomski um”, pozorišne predstave u Narodnom pozorištu i JDP-u i izložba studenata likovnih umetnosti i dizajna.

Ono što je najbolja vest jeste da je ulaz na sve ove događaje potpuno besplatan. Sve što je potrebno jeste da se prijavite i obezbedite svoje mesto na najzanimljivijem kulturnom događaju ovog leta!

Da obezbedite besplatnu ulaznicu za sve događaje u okviru Dana savremenih umetnosti, prijavite se ovde.

Velika žurka, premijera filma, izložba i dobra zabava u utorak, 28. maja, u Dorćol Platzu

Dođite u Dorćol Platz, čeka vas sjajna zabava i bogat umetnički program. Sve počinje u 18 časova, kada će pobednicima Velikog konkursa za srednjoškolce kreativce biti dodeljene nagrade, a nastavlja se premijerom filma „Metronomski um”, studenata druge godine produkcije sa FSU u kome glume Tihomir Stanić, Sloboda Mićalović, Viktor Savić i Nebojša Milovanović, koji glume glavne uloge u filmu.

Posle filma čeka vas luda žurka uz bend i di-džeja. Publiku će zabavljati bend učenika Savremene gimnazije „Gimnazijalci”, a muziku će potom puštati i di-džej Srđan.

Studenti FSU nastupaju u Narodnom pozorištu i na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Ovog juna imaćete priliku da studente glume sa FSU gledate u predstavama koje izvode na scenama Narodnog i Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstave će se igrati od 15. do 21. juna, a detaljnije o izvedbama, koje besplatno možete pogledati u okviru Dana savremenih umetnosti, možete se informisati ovde.

Dođite da se uverite u ogroman talenat glumaca sa FSU.

Velika izložba radova studenata slikarstva i dizajna na FSU

Fakultet savremenih umetnosti otvoriće svoja vrata za sve zainteresovane 14. juna, od 19 časova, kada se svečano otvara godišnja izložba radova studenata slikarstva i dizajna. Nakon svečanog otvaranja, posetioci će moći da uživaju u dobroj muzici uz di-džeja.

Svi oni koji žele da pogledaju radove studenata FSU moći će to da urade do kraja leta na FSU (Svetozara Miletića 12), od 9 do 17 časova, svakog radnog dana.

FSU – najbolje mesto da razvijaš svoj umetnički talenat

Fakultet savremenih umetnosti ima tradiciju dugu 20 godina. Do danas formirao je veliki broj uspešnih i priznatih umetnika, koji su poznati ne samo na ovim prostorima već i u najznačajnijim svetskim umetničkim centrima.

Studenti biraju između devet studijskih programa, a u zavisnosti od interesovanja, možete izabrati: Likovne umetnosti, Dramske umetnosti – Glumu, Grafički dizajn, Game Art, Dizajn enterijera, Modni dizajn, Menadžment umetničke produkcije i medija, Muzičke komunikacije, Primenjene medije i kreiranje sadržaja ili Kreativni biznis. Svima onima koji žele da nastave da se usavršavaju na raspolaganju su master i doktorske studije.

Nastavni program kreiran je tako da studenti uspešno povezuju tradicionalne umetničke metode sa najsavremenijim dostignućima u tehnologiji i tako stvaraju dela koja idu u korak sa vremenom, a ujedno postaju i konkurentni na tržištu rada.

