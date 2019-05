PRAVO VREME ZA UPIS NA NAJTRAŽENIJE IT PROFILE: ITS i ITHS slave Dan škole uz velike popuste

Dve vodeće IT obrazovne ustanove u regionu, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS i Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS, proslavljaju svoj Dan škole i tim povodom poklanjaju posebne pogodnosti za upis na najtraženije IT profile: do 42% popusta za upis na studijske programe ITS-a, kao i upis u IT srednju školu sa popustom do 26%.

Svi koji se do petka, 31. maja, prijave za upis na ITS i ITHS dobijaju ove specijalne pogodnosti upisa, a predstavnici ovih škola ističu da je broj slobodnih mesta strogo ograničen i da svi zainteresovani treba da se prijave na vreme.

Jedinstveni IT obrazovni sistem u srcu Beograda

ITS i ITHS su osnovale dve vodeće regionalne kompanije u oblastima obrazovanja i IT-ja – LINK group i Comtrade – smestile ih u središte najvećeg IT centra na našim prostorima i tako stvorile uslove za napredni vid školovanja kakvim se može pohvaliti malo koja ustanova u svetu.

Na samo pedesetak metara od kabineta za nastavu nalaze se vrhunski inženjeri kompanije Comtrade, koji svakodnevno primenjuju baš ona znanja koja se prenose na časovima i stvaraju softverske i hardverske proizvode koji se koriste širom sveta. Učenici i studenti tako imaju priliku da iz prve ruke svedoče o primenjivosti svega što nauče i da svoja znanja lako isprobaju i u praksi.

Rezultat svega toga je najsavremenija i najsveobuhvatnija edukacija za buduće IT eksperte, koja se sprovodi kroz devetogodišnji ciklus školovanja – četvorogodišnja Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS, nakon koje učenici školovanje nastavljaju na trogodišnjoj Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, a zatim upisuju i dvogodišnje master studije na ITS-u i tako zaokružuju svoje široko obrazovanje u najperspektivnijoj oblasti današnjice.

IT srednja škola po meri novih generacija

Učenici ITHS-a dolaze iz svih delova Beograda, a njihov svakodnevni boravak u školi umnogome se razlikuje od prosečnog dana njihovih vršnjaka u drugim školama.

U nastavi u ITHS-u tradicionalna tabla zamenjena je interaktivnom tablom, koristi se elektronski dnevnik, svaki učenik ima svoj laptop tokom nastave, koristi obrazovne aplikacije, nadopunjuje stečeno znanje online kursevima, koristi online biblioteku.

Učenicima Srednje škole za informacione tehnologije na raspolaganju je i e-learning platforma za učenje, na kojoj su im 24 sata dostupni svi materijali i informacije o nastavi. Mogu da pogledaju prezentacije, da imaju uvid u domaće zadatke koje treba da urade, da znaju raspored časova, kabineta, koliko su prisustvovali nastavi i koje ocene imaju. Matematiku vežbaju koristeći online testove, lektiru čitaju u elektronskom obliku, geografiju uče pomoću Google Eartha...

Diploma ITHS-a otvara vrata svih fakulteta u zemlji i inostranstvu, a naročito su vredni znanje i iskustvo koje učenici ponesu sa sobom. Većina učenika bira pogodnost da nastavi školovanje na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, obrazovnoj instituciji koja je osnivač ove srednje škole.

Visoka škola sa čak 92,86% uspešnih i zaposlenih diplomaca

U kreiranju studijskih programa ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena bogata iskustva kompanija osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Da se odlična kombinacija učenja i prakse isplati, pokazuju upravo sjajni rezultati diplomaca na ITS-u. Prema podacima iz prošle godine, čak 92,86% svršenih studenata ITS-a je uspešno, od toga se nešto više od 85% zaposlilo u struci i nastavilo da primenjuje stečena znanja i veštine, dok je skoro 8% ITS-ovaca nastavilo svoje studije i dalje profesionalno usavršavanje.

Kompanije u kojima rade studenti ITS-a neke su od najuspešnijih u regionu: Comtrade, Orion telekom, Asseco SEE, Omnicom Solutions, Telenor, Questys Solutions, Performance Technologies, Saga, Mozzart Bet, eFRONT, eGaming Consulting i mnoge druge, dok softverska rešenja koja su kreirali studenti u sklopu završnih radova koriste i institucije kao što su Uprava carina i APR.

Najsavremenije IT master studije u regionu

Master studije informacionih tehnologija na ITS-u traju dve godine i pružaju širok spektar znanja iz ove oblasti. Studenti master studija dobijaju znanje iz oblasti projektovanja, izrade i implementacije softvera i sa zvanjem master strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema otvaraju vrata ka nekim od najplaćenijih poslova današnjice.

Master studije informacionih tehnologija nude širok spektar znanja iz raznih IT oblasti, pa u zavisnosti od predmeta koje izaberete na masteru, to mogu biti oblasti kao što su Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, digitalna forenzika, kriptografija, Data Mining, napredne web tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, napredno 3D modelovanje…

Započnite IT školovanje na ITS-u i ITHS-u po najpovoljnijim uslovima

Ne zaboravite da akcija za Dan škole na ITS-u i ITHS-u traje samo do 31. maja. Ako svoju budućnost vidite u IT-ju, onda iskoristite do 42% popusta za upis na ITS ili do 26% popusta za upis u ITHS i izaberite pravi put do najplaćenih poslova u svetu.

Broj mesta po akcijskoj ceni je ograničen, posetite ove stranice i prijavite se što pre.

