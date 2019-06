ZAŠTO STE BAŠ VI IDEALAN KANDIDAT ZA OVAJ POSAO? Evo kako da odgovorite na ovo pitanje

Svako od nas je jedinstven. Ne postoje dve iste osobe na svetu, koliko god slično izgledale. Razlikuju nas sitne navike, sklonosti i afiniteti koje imamo, a koje možda niko drugi nema, baš u takvoj formi i toj kombinaciji. Postoje osobe koje počinju dan jednom istom pesmom godinama, postoje i one koje ne mogu da spavaju ako im nisu oprani svi sudovi. Ovo su samo neke od specifičnosti koje se retko sreću, ali postoje širom sveta.

Međutim, kada vam na razgovoru za posao postave pitanje: „Šta je to što vas čini jedinstvenim?”, preporučujemo da na to pitanje ne odgovorite govoreći o svojim navikama u vezi sa spavanjem, hranom ili gledanjem filmova. Umesto o ličnoj priči, razmislite o svom poslu i svemu što ste do sada radili i izaberite najbolji način da ponudite dobar odgovor na ovo pitanje.

Evo nekoliko predloga koji će vam pomoći da osmislite dobar odgovor na ovo pitanje.

„Ljudi vole da razgovaraju sa mnom”

Pre nego što odete na razgovor za posao, pa čak i pre nego što sredite svoju radnu biografiju, važno je sledeće: da se još jednom osvrnete na sam opis posla i oglas koji vas je naveo da se prijavite.

Uradite analizu svih traženih veština, kao i vaših potencijalnih zaduženja i razmislite koja vaša lična osobina može da bude od značaja za obavljanje tih zadataka.

Komunikacione sposobnosti su od velikog značaja za pozicije koje se tiču upravljanja timom ili rada sa velikim brojem zaposlenih. Zato pronađite način da istaknete koliko ste dobri u tome i zašto vas ostali vide kao dobrog komunikatora.

„Učenje novih veština smatram vrlo korisnim”

Imajte u vidu da je neophodno da stojite iza svih odgovora koje dajete, jer ćete samo na taj način zapravo i doći do posla.

Učenje je osetljiva kategorija, jer ukoliko dobijete poziciju za koju ste se prijavili, a ne pokažete inicijativu da se unapredite i da unapredite i ceo tim, ne možete očekivati da ćete dugo zadržati posao. Upotrebite ovu frazu samo ako ona zaista odslikava vaš stav.

Ovaj odogovor možete da primenite i u situacijama kada nemate previše iskustva za posao za koji ste se prijavili, ali želite da pokažete spremnost da učite i da se usavršavate i lično i profesionalno.

„Znam da kombinujem veštine stečene u različitim oblastima rada”

Ovaj odgovor takođe može biti dobar kada ste u situaciji da se prvi put srećete sa poslom za koji ste se prijavili.

Njime ćete pokazati ne samo svoju inicijativu da radite na sebi, već i da umete to novo znanje dobro da iskoristite za buduće poslovne poduhvate.

Primera radi, ukoliko ste ranije radili kao agent u kol-centru, možete navesti kako vam je taj posao ponudio iskustvo u organizacionim projektima, multitaskingu i tehnološkim zadacima.

Odgovorite mudro i ponudite konkretan primer veština koje ste stekli do sada i koje želite da primenite.

„Ne plašim se neuspeha”

Neuspeh je nešto sa čime se svi ponekad suočavamo u karijerama.

Osoba sa kojom ćete razgovarati sigurno je u svom radu imala situacije u kojima je pravila greške kojima se danas ne ponosi. Ali greške su sastavni deo posla i na njima se uči. Zato stanite iza ovih reči i ponudite jasan primer neuspeha koji ste doživeli i iz kog ste izvukli konkretno znanje i pouke. Budite oprezni i nemojte da pri tome ostavite utisak nesigurnog zaposlenog, već budite jasni i koncizni u primeru koji nudite i iskustvu koje iz njega izvlačite.

Ukoliko imate tremu pred razgovor za posao, bez brige. To je potpuno normalno i od vas se donekle i očekuje da budete napeti. Osoba koja bude razgovarala sa vama do sada je obavila na stotine takvih razgovora i obučena je za to da se na najbolji način suoči sa sličnim situacijama.

Svakako, najbolje što možete da uradite jeste da udahnete duboko nekoliko puta i pristupite intervjuu smireno, jer je sabranost nešto što će vam sigurno doneti dodatne poene. Ukoliko imate želju da jednog dana baš vi budete osoba koja će držati razgovore za posao, upišite obuku za menadžment u ljudskim resursima i napravite korak ka karijeri koju ste oduvek želeli.

