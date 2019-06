OBEZBEDITE BESPLATAN UPIS U SAVREMENU GIMNAZIJU: Nagrada za vaš dosadašnji uspeh i talenat

Do kraja juna

Sjajne vesti za sve male maturante! Zbog velikog interesovanja, prijave za program podstreka za najbolje osnovce, koji poklanja Savremena gimnazija, produžene su do kraja juna. Sve vrednice, genijalci, vukovci, uspešni sportisti, umetničke duše, ali i svi drugi talentovani i nadareni učenici, koji se prijave do 30. juna, na osnovu svojih dosadašnjih dostignuća mogu da ostvare popust na školarinu u Savremenoj gimnaziji i do 100 posto.

foto: Promo

Ako je vaše dete marljivo, talentovano i vredno, sada imate priliku da mu obezbedite kvalitetno obrazovanje u inspirativnom i modernom okruženju kakvo svojim učenicima nudi Savremena gimnazija, najsavremenija Kembridž gimnazija u Srbiji.

Saznajte šta sve Savremena gimnazija nudi najboljim malim maturantima.

Najbolji zaslužuju samo najbolje: Savremena nagrađuje talente

Genius Mundi, Cambridge i Vukovac samo su neki od vrednih programa podrške za najbolje koje će dodeliti Savremena gimnazija. Namenjeni su talentovanim učenicima koji su postigli dobre rezultate na takmičenjima, vukovcima i svima onima koji žele da se najbolje pripreme za prestižne fakultete kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Zahvaljujući posebno osmišljenom programu za podstrek Zdravko, u savremenim uslovima moći će da se školuju i vrsni sportisti, dok talentovani mladi umetnici imaju priliku da konkurišu za UM-etnost i u Savremenoj gimnaziji nastave da neguju svoj dar.

Svi koji žele da se prijave za bilo koji od ovih pet programa mogu to učiniti OVDE, najkasnije do nedelje, 30. juna.

Ko sve može da konkuriše?

Svi oni koji završavaju osmi razred i zahvaljujući svojim dosadašnjim rezultatima ispunjavaju navedene uslove imaju mogućnost da konkurišu za besplatan upis ili umanjenu školarinu u Savremenoj gimnaziji.

Izabrani učenici će imati priliku da se obrazuju u školi o kojoj je pisao i Kembridž i tako steknu praktična znanja, veštine i međunarodno priznate diplome koje će im otvoriti vrata prestižnih univerziteta širom sveta.

Savremena gimnazija – škola za uspešnu budućnost svakog učenika

Učenici Savremene imaju interdisciplinarne i kreativno osmišljene časove u moderno opremljenim učionicama Intelligent Classroom i Google Technology Classroom, kakvim se mogu pohvaliti samo najmodernije škole sveta.

Savremeni gimnazijalci svakodnevno koriste najnovije tehnologije poput iPada, interaktivnih tabli i stolova, Amazon Echo uređaja, Samsung Gear VR naočara, 3D štampača, skenera i olovki, a znanje obogaćuju i pomoću brojnih obrazovnih aplikacija. Oni domaće zadatke šalju preko Portala za učenike, a roditelji njihov uspeh mogu da provere vrlo jednostavno, preko specijalizovanog Elektronskog dnevnika.

foto: Promo

Pored plana i programa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Savremena gimnazija radi i po Cambridge planu i programu, a njeni učenici mogu da pohađaju jedan od tri programa: Nacionalni, Cambridge International ili Kombinovani i da uče na srpskom ili engleskom jeziku.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku za mogućnost da se školujete u najsavremenijem okruženju, koje neprestano pronalazi drugačije načine prenošenja znanja koja učenici praktično usvajaju. Baš iz ovih razloga Savremena gimnazija posebno vrednuje i nagrađuje talente, a vrednost koju učenici na ovaj način dobijaju je nemerljiva.

Prijavite se i postanite deo najsavremenije Kembridž gimnazije u Srbiji.

Kurir