ŽELITE DA ZARAĐUJETE OD PISANJA BLOGA? Pratite ova uputstva

Veliki broj ljudi na našim prostorima rad na internetu i dalje tretira kao trošenje vremena, imaginarno i nedokučivo zanimanje, namenjeno lenjivcima koji izbegavaju da se bave „pravim” poslom.

foto: Promo

Sa druge strane, milioni ljudi širom sveta, zahvaljujući internetu, zarađuju ogromne sume novca, a da im za to nije potrebno ništa više nego računar i pristup internetu. Dobro, i interesantna ideja i nešto kreativnosti.

Jedno od najpopularnijih i najzanimljivijih poslova na mreži jeste vođenje sopstvenog bloga, a evo i nekoliko korisnih saveta ako želite da pokrenete blog od kojeg ćete moći dobro da zarađujete.

1. Tema bloga je važna – pažljivo je odaberite

Tema jednog bloga može biti bilo šta. Bukvalno. Utisci sa putovanja, ljubavne veze, moda, automobili, poezija itd. Zapravo, što je uža tematika, to bolje – tako ćete lakše doći do publike koju zanima ono o čemu pišete. Ono što je ključno pri izboru teme jeste da se u nju razumete i da vas ona zanima. U ovom koraku ne treba da razmišljate o isplativosti, jer je rad na blogu aktivan i, ako pišete i objavljujete nešto što vas ne zanima, vaši postovi neće biti zanimljivi, korisni, vi nećete delovati kompetentno i, samim tim, nećete doći do publike, pa ni do zarade.

Zato razmislite šta je to što volite da radite, istražujete, o čemu rado diskutujete. Izaberite temu iza koje ćete stati svojim iskustvom i mišljenjem, ponudite svoj autentičan pogled i neće vam biti teško da dođete do ljudi koji će poštovati vaš rad. I, naravno, potrudite se da budete originalni i drugačiji, jer ćete samo na taj način uspeti da se izdignete iznad konkurencije.

2. Postavite blog na internet

Da biste pokrenuli blog, treba da izaberete jednu od dve opcije: da pokrenete blog na sajtovima koji to omogućavaju besplatno (npr. blogger.com) ili da kupite sopstveni domen i sami instalirate sajt. U prvom slučaju potrebno je samo da imate Google nalog i nakon registracije pomenuti sajtovi ponudiće vam sopstveni interfejs, jednostavan za korišćenje, u kom možete izabrati temu svog budućeg sajta i početi sa postavljanjem sadržaja.

Ako kupujete svoj domen, izaberite željenog provajdera, zatim platformu preko koje želite da uređujete sajt i, uz malo tutorijala dostupnih na internetu, bićete spremni da prionete na posao. Više od 70% sajtova uređuje se preko WordPressa, pa ako ste početnik, ovo je platforma koju ćete najlakše upoznati, dostupna je na srpskom jeziku i nudi mnoštvo besplatnih tema.

3. Redovno objavljujte sadržaj

Način na koji blogeri dolaze do publike i popularnosti, a onda i do zarade, jeste kreiranje sadržaja koji ima svoju ciljnu grupu. Međutim, nemojte očekivati da ćete napisati jedan post i da će ljudi niotkuda pohrliti da čitaju šta to imate da kažete. Mogu proći meseci dok ne oformite svoju publiku.

Nemojte da vas to obeshrabri. Blog je dugoročna investicija i potrebno je da uložite neko vreme da biste videli rezultate. Poželjno bi bilo i da steknete znanja o tome na koji način da obezbedite vidljivost svog bloga na Googlu, jer će vam to pomoći da lakše dođete do ciljne publike.

4. Neka vaš blog bude vidljiv na društvenim mrežama

Da bi vaš blog stekao popularnost, nije dovoljno da samo objavljujete postove na svom sajtu. Danas se podrazumeva da vaš blog uključuje linkove do profila na društvenim mrežama, na kojima ćete takođe postavljati nove postove i raditi na izgradnji publike.

Najbolje je da se usredsredite na jednu ili dve mreže i na njima se posvetite povezivanju sa publikom. Razmislite koji način predstavljanja je vama i sadržaju koji objavljujete najprikladniji – da li su to fotografije na Instagramu, objave na Facebooku ili video-klipovi na YouTubeu, ali mislite i na svoju ciljnu grupu i na to gde oni najviše provode vreme.

Savladajte osnove community menadžmenta da biste znali koju strategiju da izaberete, a bilo bi dobro da istražite i osnove poslovanja na internetu i saznate kako vam SEO može pomoći da dođete do posetilaca.

5. Izgradite odnos sa publikom, ali i sa partnerima

Odnos sa publikom je ključna stvar u razlici u uspehu među blogerima. Ljudi ne vole one koji se pretvaraju, koji nemaju svoj stav i nisu autentični. Ako pokažete da iskreno brinete o svojoj publici, da ostajete dosledni sebi i stilu zbog kog su posetioci i počeli da vas prate, izgradićete vernu publiku, koja će se sa iščekivanjem vraćati na vaš blog, ali vas i preporučiti drugima.

Sa druge strane, važno je da se povežete i sa poslovnim partnerima čiji su proizvodi u vezi sa tematikom koju obrađujete na blogu. Tako, konkretnim kompanijama možete ponuditi da isprobate proizvode/usluge i zauzvrat objavite recenzije ili uputite svoju publiku na njihov brend. Ono što je najbitnije jeste da zaista stojite iza takvih saveta, jer ukoliko reklamirate nekog a niste sigurni u kvalitet, vaši posetioci će se osećati prevarenim i prestaće da vas prate.

Kako gradite poverljiv odnos sa publikom, tako će ona rasti. Sa većim brojem poseta, dolazi i zarada – oglašivači će se zainteresovati za reklamni prostor na vašem blogu, drugi blogeri će želeti da sarađujete, a sve to vodiće još većoj vidljivosti na internetu, samim tim i sve većem poslovnom uspehu.

Vođenje bloga je isplativ posao, koji možete da radite sa bilo kog mesta

foto: Promo

Ne postoji tačan podatak o broju danas aktivnih blogova. Neka istraživanja procenjuju da se on kreće oko pola milijarde. Ono što privlači većinu u vezi sa blogovanjem jeste to što ovaj posao ne zahteva da budete prikovani za sto u kancelariji i što na ovaj način možete spojiti ono što volite i ono što je isplativo.

U momentu kada odlučite da pokrenete blog postaćete pravi preduzetnik, a vaš blog će postati pravi mali biznis. Za uspeh će vam biti potrebna znanja iz e-marketinga, a zahvaljujući dostupnim jednogodišnjim obukama kod nas, kao i mogućnosti učenja i usavršavanja preko interneta, ove veštine biće vam dostupne bez obzira na to gde živite. Pripremite se, jer ćete imati posla, i to veoma isplativog.

