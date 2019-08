UČITE OD NAJBOLJIH FRILENSERA: Evo koje potkaste svaki freelancer mora da prati

Sve je više ljudi koji se opredeljuju za to da rade od kuće, na projektima koje sami izaberu i sa ljudima koji im odgovaraju.

Freelanceri, odnosno slobodnjaci, imaju jedan veliki problem sa kojim se kolektivno suočavaju: uplate klijenata, od kojih žive i zavise, često nisu sasvim redovne, pa se ne mogu osloniti na njih u potpunosti.

Internet portali su prepuni saveta za to kako da unapredite svoj posao i kako da, kao freelancer zaradite više, za manje vremena. Najveći broj saveta za to pronaći ćete u potkastima koje možete preslušavati bilo gde i bilo kada.

Evo nekih koji će vam sigurno pomoći.

Accidental Creative

Kako i sam naziv kaže, ovde je reč o temi sa kojom gotovo svaki kreativac može da se poistoveti. Nikada niste želeli da budete biznismen, već ste hteli da pravite zanimljive i kreativne stvari. Usput su se ređali novi klijenti, vama se posao uvećavao i poželeli ste da olakšate sebi i otvorite firmu kako biste mogli da pratite sve tokove i administraciju. Ali sve se to desilo slučajno.

U ovom potkastu, koji drži upravo jedan isti takav kreativac kakav ste sami, koji je prošao kroz isti proces, naići ćete na razumevanje i savete kako da se suočite baš sa tim konkretnim problemom.

foto: Promo

Clients from Hell

Bilo da ste dizajner ili se bavite bilo kojim drugim uslužnim poslom, verovatno imate neke horor priče o klijentima koji su vas toliko uznemiravali da ste poželeli to sa svima da podelite.

Niste jedini.

Ovaj potkast objedinjuje sve te priče na jednom mestu. Ovde ćete videti da u svojim problemima imate društvo i shvatićete da je to sve deo posla koji svi moramo da prihvatimo. Pored anegdota ove vrste, ovde ćete čuti i profesionalce iz struke koji govore o tome kako se kreativni tokovi menjaju iz dana u dan i šta se sve očekuje na tržištu.

foto: Promo

The Freelance Podcast

Iako već nekoliko meseci ovaj potkast nije plasirao nijednu epizodu, na njega se vredi osvrnuti.

Umesto da se na njemu govori o aktuelnim problemima sa kojima se svi iskusni profesionalci sreću, ovde se zapravo uvode mladi freelanceri u priču tako što dobijaju savete o tome kada treba preći na ovu vrstu posla, kako ćete najlakše napraviti taj korak i kako da uspete da preživite prvih nekoliko meseci.

Taj aspekt posla je ono što mnogima promiče.

Being Boss

Često nevoljno, svi freelanceri u nekom trenutku postanu preduzetnici.

Iako je jednostavnije raditi bez papira i administracije, za svakoga dođe vreme kada se mora suočiti i sa time i preći u ovakve tokove poslovanja.

Dve voditeljke koje su osnovale ovaj potkast jednom nedeljno intervjuišu šefove u kreativnoj industriji kako bi došle do korisnih informacija za sve ljude koji se bave ovom vrstom posla.

foto: Promo

One takođe diskutuju i o tome kako najbolje možete da unapredite svoju produktivnost i o još mnogo toga.

Naučite kako

Ne može svako biti freelancer, niti je svaki posao namenjen za ovaj režim rada. Najpre se kreativci opredeljuju za takav vid rada, jer nisu nužno vezani za radno mesto i lokaciju, ali i njima je problem jedan isti. Kako doći do klijenata na početku karijere? Da biste mogli da dođete do klijenata, neophodno vam je znanje i iskustvo. To nećete steći na kratkim kursevima od nekoliko meseci, već radije izdvojte barem jednu godinu na profesionalno usavršavanje, uz pomoć kvalitetnih mentora.

Upišite obuku za dizajnera i napravite ključni korak ka karijeri kakvu ste oduvek želeli.

Foto: Promo

Kurir