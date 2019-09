SAMO NA ITACADEMY: Dobijate besplatno školovanje ako se za 12 meseci ne zaposlite

Sigurno ste mnogo puta u životu čuli tvrdnju da završeno školovanje i stečena diploma ne znače i siguran posao. I to je, zaista, najčešće tačno. Razlog za takvu argumentaciju je uglavnom to što programi obrazovnih ustanova u našem sistemu nisu najbolje usklađeni sa potrebama na tržištu rada.

Po pravilu, učenici ili studenti koji završe ovakve fakultetske programe nemaju nikakvu radnu praksu, kao ni predstavu kako izgleda raditi na realnim poslovnim projektima. Sa druge strane, mnogobrojni kursevi u trajanju od 2 ili 4 meseca ne mogu da vam pruže ni osnovna znanja iz informacionih tehnologija jer su previše kratki i, samim tim, beskorisni.

Ono što dodatno pogoršava situaciju jeste to što najveći broj ustanova nema gotovo nikakve programe podrške ili prekvalifikacije u slučaju da nakon školovanja ne možete da pronađete kvalitetan posao.

Međutim, na našim prostorima postoji i škola koja svojim polaznicima pruža maksimalne garancije za stručnost nakon školovanja. U pitanju je ITAcademy, koja svima koji u roku od 12 meseci ne uspeju da pronađu posao garantuje novo besplatno školovanje.

Kako ITAcademy garantuje vašu stručnost nakon školovanja?

Garancija stručnosti polaznicima koji uspešno kompletiraju školovanje na ITAcademy zasniva se na čitavom nizu međusobno usklađenih koraka i servisa koji zajednički doprinose da budući IT stručnjaci lako dolaze do željenih poslova, čak i ako školovanje započnu kao potpuni početnici.

Najsavremeniji program koji omogućava sticanje prestižnih međunarodnih sertifikata

Program na ITAcademy je ono što izdvaja ovu ustanovu u odnosu na druge jer je koncipiran tako da odgovara principima obuke najvećih svetskih IT kompanija. To znači da je akcenat stavljen na rešavanje konkretnih praktičnih problema kakvi se svakodnevno sreću u poslu. Samim tim, proizvedeni IT stručnjaci već posle 12 meseci imaju dovoljno znanja da se bez problema zaposle u renomiranim kompanijama koje posluju u svim oblastima informacionih tehnologija. Dodatna povoljnost koju nudi ITAcademy je mogućnost besplatnog sticanja prestižnih međunarodnih sertifikata koji su zbog svoje vrednosti nedvosmislen dokaz znanja i bonus pri pregovorima za višu platu.

foto: Promo

Predavači sa ogromnim radnim iskustvom u IT-ju

ITAcademy se strogo drži principa da celokupno nastavno osoblje, osim akademskih dostignuća, mora da poseduje praktično radno iskustvo u IT industriji. Taj kriterijum je neophodan iz prostog razloga što samo predavači koji znaju sve tajne realnih poslovnih procesa mogu svoja iskustva i znanja da prenesu polaznicima. ITAcademy tim iza sebe ima preko 180.000 radnih sati razvoja softverskih i dizajnerskih projekata. Među predavačima su doktori nauka, magistri i specijalisti koji imaju preko 110 objavljenih stručnih radova u IT publikacijama i zvaničnim izdanjima IT asocijacija.

Nastava pomoću najmodernije tehnologije

Tehnička opremljenost ITAcademy u svakom pogledu prati savremen program rada. Polaznici sve zadatke izvršavaju na najkvalitetnijoj opremi koja zadovoljava standarde najvećih svetskih univerziteta u kojima se školuju IT stručnjaci. Tu je i Distance Learning System za učenje putem interneta, koji je razvijan više od 20 godina. Za savladavanje novih veština na ITAcademy koristi se proces „Arhitektura saznanja”, koji na pravilan način koristi sve savremene medije za prenos znanja. Ova nova metodologija omogućava od tri do četiri puta veće angažovanje tokom predavanja i učenja tako da je moguće da u roku od 12 meseci preuzmete veštine za koje je ranije bilo potrebno od dve do četiri godine.

Radno iskustvo već tokom školovanja

Mogućnost da se teorijsko gradivo primeni u realnoj praksi je jedan od preduslova za uspešno pronalaženje posla odmah nakon školovanja. S tim u vezi, ITAcademy svojim prolaznicima nudi priliku i neophodnu tehnologiju da preko besplatnih obrazovnih servisa kao što su Programming Factory, DesignStudio i LINK Apprentice Program razviju sve svoje ideje kroz rad na realnim poslovnim projektima i tako steknu neophodno radno iskustvo i povežu se sa budućim klijentima.

Pomoć u učenju, kad god je potrebna

Školovanje nije uvek jednostavno, a usvajanje najnaprednijih IT veština zahteva pravilan pristup učenju i veoma dobru organizaciju vremena. Zato je polaznicima na ITAcademy u svakom trenutku dostupan Savetnik za pomoć u učenju, koji radi sa svim polaznicima koji imaju probleme tokom školovanja, ali i sa onima koji žele da poboljšaju svoje strategije učenja. Na taj način dobijate punu podršku tokom edukacije kako biste sa manje truda i vremena postigli odlične rezultate i što efektnije usvojili napredna znanja koja će vam zaista koristiti u daljoj karijeri.

foto: Promo

Značajna podrška pri zapošljavanju

U okviru ITAcademy postoji Centar za razvoj karijere (CCD), koji polaznicima pomaže da donose najbolje i najprofitabilnije odluke u vezi sa svojom karijerom. Usluge Centra su besplatne za polaznike, a one uključuju resurse, posebne programe, seminare i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse i zapošljavanja. Takođe, polaznici mogu u okviru Personal Development Programa poraditi na razvoju transverzalnih veština i tako dodatno povećati svoje šanse za dobijanje posla.

Garancija kakvu ne obezbeđuje nijedna druga ustanova na ovim prostorima

Sa ITAcademy ističu da je misija ove ustanove školovanje IT stručnjaka koji će pomoću stečenog znanja lako pronaći odlično plaćene poslove.

Sigurnost u superiornu uslugu i mogućnosti koje školovanje na ITAcademy nudi potkrepljeno je zato garancijom kakvu ne nudi nijedna druga obrazovna ustanova na ovim prostorima: svi polaznici koji ne zasnuju radni odnos posle godinu dana od trenutka završetka ITAcademy dobijaju novo školovanje po svom izboru, potpuno besplatno.

Veštine preuzete na ITAcademy su hiljadama zadovoljnih polaznika obezbedile uspešnu karijeru, veću platu ili započinjanje profitabilnog biznisa. Proverite kako da i vi uspešno zakoračite u IT oblast i dođete do odlično plaćenih poslova. Posetite sajt www.it-akademija.com.

