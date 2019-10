USPEŠNI STE U RUKOVOĐENJU? Ako posedujete ovih 5 osobina u vama se krije uspešan menadžer

Da li ste ikada osetili da vam posao koji obavljate ne dozvoljava da iskažete sve svoje potencijale? Ili možda ne vidite sebe kako čitavu karijeru slušate naređenja drugih? Vreme je da saznate imate li ono što je potrebno da biste postali uspešan menadžer.

Uprkos ustaljenom mišljenju, menadžeri zapravo prvi dolaze i poslednji odlaze sa posla. Oni su zaduženi za to da zaposleni budu motivisani, da ispunjavaju zadatke, drugim rečima, da osiguraju da njihov sektor i kompanija funkcionišu kao savršen mehanizam. Uspešan menadžer je kao dobar fudbalski trener – njegov zadatak je da predvodi svoj tim na putu do pobede, a taj put je često nepredvidljiv.

Posao menadžera, međutim, donosi mnogo lepih stvari. Jako je dinamičan, obiluje susretima sa zanimljivim ljudima, poslovnim partnerima, podrazumeva kreativno pronalaženje rešenja za različite probleme. I što je najvažnije: veoma dobro je plaćen.

Zbog glamura koji ih prati, mnogi danas žele da postanu poslovni lideri. Međutim, da biste u tome uspeli, neophodno je da posedujete određene kvalitete. Donosimo vam listu od pet osobina koje odlikuju uspešne menadžere.

Ukoliko posedujete neku od ovih osobina, trebalo bi da se odmah posvetite ovoj profitabilnoj karijeri, bez obzira na trenutno znanje i obrazovanje, jer ljudi sa ovim sposobnostima čine sjajne kandidate za liderske pozicije.

1) Organizacija i dobro planiranje su vaša jača strana

Ukoliko umete produktivno da organizujete svoj dan, da rasporedite radne i druge obaveze ili ste osoba kojoj porodica i prijatelji prepuštaju da isplanira sadržaj putovanja i odmora, onda imate dobre organizacione i planerske sposobnosti.

Efikasna organizacija i pametno planiranje od neprocenjivog su značaja za uspešne menadžere. Kao lider sektora, često ćete imati priliku da definišete poslovne ciljeve, organizujete rad, delegirate zaduženja zaposlenima kako bi vašu firmu učinili uspešnijom od drugih.

Dakle, ukoliko ste dobri u organizaciji i planiranju, znači da posedujete jednu od osobina neophodnih da postanete uspešan menadžer.

2) Umete da donesete odluku

Možda će vam delovati čudno, ali: ukoliko nemate problema da odlučite gde ćete provesti odmor ili u koju boju ćete ofarbati zidove dnevne sobe, znači da posedujete jednu od najvažnijih osobina uspešnih rukovodilaca – sposobnost donošenja odluka.

Mnogi ljudi nikada ne postanu uspešni poslovni rukovodioci iako imaju sve neophodne kvalifikacije upravo zato što im nedostaje hrabrosti da donesu odluku. Pozicija menadžera značila bi da ste često u položaju da procenjujete situacije i donosite strateške odluke koje će vaš tim slediti. Stoga, ako posedujete ovu osobinu, obavezno razmislite o karijeri menadžera jer hrabrih i odlučnih ljudi uvek nedostaje.

3) Dobri ste u komunikaciji i volite da radite sa ljudima

Ukoliko ste osoba koja sa lakoćom razgovara sa različitim tipovima ljudi, volite da upoznajete nove prijatelje i umete da saslušate drugu osobu, pa čak i da je posavetujete kada to traži od vas, znači da biste bili vrlo dobri u radu sa ljudima.

Jednom kada postanete menadžer, više nije reč samo o vama već, pre svega, o drugima: o tome kako raspoređujete posao među članovima svog tima, da li razumete njihove potrebe, da li umete iz njih da izvučete maksimum, ali i da ih podržite kada je to neophodno.

Po prirodi svog posla menadžeri su upućeni na druge, tako da, ukoliko imate razvijene komunikacijske sposobnosti, ispunjavate osnovni preduslov za dobrog menadžera.

4) Umete da mislite logički, ali ste takođe i kreativni

Kada situacija od vas to zahteva, sposobni ste da je racionalno procenite tako što je sagledavate iz više uglova kako biste doneli najbolju procenu. Istovremeno ste i osoba kojoj u pravom trenutku padaju na pamet ideje kojih se drugi nisu setili, npr. uvek imate zanimljive ideje za poklone za one koje volite. U tom slučaju, posedujete izraženu sposobnost logičkog i kreativnog mišljenja. A to znači da bi trebalo ozbiljno da razmislite o karijeri menadžera.

Naime, dobar menadžer ume smireno da razmisli o problemu sa kojim se kompanija suočava i da ga logički analizira kako bi doneo pravu odluku. Istovremeno, on je i neko ko misli izvan kutije, predlaže neočekivana rešenja i tako svoju kompaniju čini uspešnijom.

Ukoliko ste i racionalni i kreativni, posedujete osobine koje sve velike kompanije traže od svojih menadžera.

5) Cilj vam je da napredujete i vredno radite na svom usavršavanju

Ukoliko se trudite da uvek budete u toku sa najnovijim saznanjima, nastojite da stalno napredujete i usavršavate se bilo u poslu ili u hobiju, imate osobinu koja vas može načiniti uspešnim menadžerom.

Jedan od razloga zašto su menadžeri uvek na vrhu jeste to što stalno traže kako da napreduju. Želja za usvajanjem novih znanja, nezadovoljavanje starom slavom i uspesima, konstantna težnja ka novim izazovima i glad za pobedom glavne su karakteristike uspešnih lidera.

Jednostavno: za ambiciozne ljude, spremne da uče, posla će uvek biti. Dakle, ukoliko ste ambiciozni i posvećeni, vreme je da to i naplatite.

Pronalazite li u sebi sve te osobine?

Ukoliko imate jednu ili više ovih osobina, onda ste dobar kandidat za poziciju mendžera i trebalo bi da razmislite o upisivanju kvalitetnog treninga koji će vam doneti neophodna znanja i dodatno razviti ove osobine kako bi vas učinio spremnim da preuzmete vodeću ulogu u timu.

Čak i ukoliko smatrate da ne posedujete nijednu od navedenih osobina, ali vas privlači dinamičan svet menadžmenta, ne brinite. Dobra vest je da se ove osobine uče i stiču.

Uz kvalitetan program i posvećene mentore možete izgraditi ove veštine od nule, postati samouvereniji i promeniti sebe i svoj život nabolje.

Mesto na kome se školuju uspešni lideri

Kada je u pitanju obuka dobrih menadžera, postoji jedno pravilo: najuspešniji su oni koji su učili na realnim primerima, uz druge uspešne ljude.

Bez obzira na to da li su vaše želje i interesovanja vezani za ljudske resurse, marketing, finansije, strategijski menadžment ili, danas sve popularniji, menadžment projekata, za sticanje neophodnih veština i znanja koji krase uspešne menadžere, dovoljno vam je kvalitetno poslovno obrazovanje koje stičete za godinu dana.

Nastava koja donosi neophodna znanja i u kojoj se velika prednost daje praktičnom u odnosu na teoriju, čeka vas rad sa profesorima koji iza sebe imaju ogromno iskustvo i to na rukovodećim pozicijama u najvećim kompanijama. Mogućnost polaganja za sertifikate koji su priznati i u zemlji i inostranstvu, rad na realnim projketima još tokom školovanja učiniće od vas ozbiljnog poslovnog kandidata koji će imati prednost u odnosu na konkurenciju.

Donesite prvu odluku kao lideri, investirajte u svoju poslovnu budućnost.

