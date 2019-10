KAKO DO KUPCA: Ovo su 4 koraka za sticanje novih korisnika

Tržište se transformisalo tako da je sve više proizvoda koji se pojavljuju zapravo na digitalnim platformama i internetu. Oni često predstavljaju digitalne servise ili aplikacije. Iako su se proizvodi promenili, prodajne strategije i dalje funkcionišu po starim principima, a tehnike koje se koriste su oprobane i sigurno donose rezultate.

Jedan aspekt biznisa se nije promenio. I dalje sve počinje od korisnika. Bez osoba koje su spremne da rizikuju i ulože poverenje u novi proizvod ili uslugu nijedan biznis ne može se pokrenuti.

Zato smo za vas napravili listu koraka neophodnih za sticanje novih korisnika.

Definišite korisnika

Da biste znali sa kim želite da komunicirate i kome želite da prodate svoj proizvod, neophodno je pre svega da definišete svoje ciljeve.

foto: Promo

Kada to uspete da uradite, onda počnite da analizirate potencijalnog kupca. Razmišljajte o osobi koja bi se uklopila u vašu ponudu. Pokušajte da personifikujete svoju ciljnu grupu kroz jednog idealnog kupca, kome ćete dodeliti ime, prezime, osobine, kompletnu ličnost i njegove „bolne tačke” koje mu vi vašim proizvodom, odnosno uslugama, možete rešiti ili bar olakšati.

Definišite kanal komunikacije

Sada, kada znate sa kim razgovarate, važno je da definišete gde se ta osoba kreće, koje portale čita, koje društvene mreže koristi, čemu i kome veruje.

Na osnovu ovog znanja ćete kreirati strategiju i izabrati kanale komunikacije koje ćete primeniti u svom planu objava.

Primera radi, ukoliko razgovarate sa tinejdžerom, njega verovatno možete pronaći na Snapchatu. Sa druge strane, poslovni korisnici sa kojima želite da sklopite ugovore koriste najpre LinkedIn. U zavisnosti od toga o čemu pričate i šta prodajete, odlučićete se i za put kojim ćete doći do korisnika.

foto: Promo

Budite darežljivi

Da biste naveli svoje potencijalne korisnike da ulože novac u vas i vaš proizvod, neophodno je da im pokažete da će im se ulaganje isplatiti i da ste i sami spremni da uložite u njih.

Zato se potrudite i organizujte akcije. Bilo da je reč o besplatnim uzorcima ili o probnom periodu od mesec dana, definišite paket usluga ili proizvoda koji možete da ponudite budućim korisnicima za ove svrhe kako bi ljudi zapravo dobili priliku da isprobaju to što imate i što im nudite.

Na taj način ćete ih uveriti u kvalitet vašeg proizvoda i imaće poverenja u vas, te će želeti da nastave da sarađuju s vama.

Zahvalite se na preporukama

Veliki broj biznisa u svetu razvija strategije na osnovu preporuke. Preporuka je i dalje najbolja reklama koju možete imati.

Zato cenite to kada vam neko ostavi dobar komentar. Za početak, nagradite lojalne kupce. Drugo što možete isprobati jesu posebne pogodnosti, popusti i dodatne funkcionalnosti i proizvodi za one kupce koji dovedu još nekoga, odnosno za one koji direktno preporuče proizvod osobi kojoj bi mogao koristiti.

Imajte u vidu da su vam lojalni kupci najvažnije oružje u poslu.

foto: Promo

Naučite kako

Kreirati prodajni levak u digitalnoj strategiji nipošto nije lako. Ovo zahteva ozbiljne veštine i znanja koja nije moguće steći na kratkim kursevima od nekoliko meseci, na kojima ćete samo izgubiti vreme i novac. Zato posvetite baren jednu godinu profesionalnom usavršavanju uz pomoć eksperata i naučite sve što je neophodno za bavljenje ovim poslom.



Upišite obuku za internet marketing i napravite pravi korak ka karijeri kakvu ste oduvek želeli.

Foto: Promo

Kurir