POSAO U MARKETINGU: Da li je diploma uslov za uspeh u svetu marketinga?

Da biste bili sigurni da ste budući marketinški ekspert, dobro razmislite o sledećem. Umete li da:

jasno i sažeto prenosite misli, ideje i informacije, pisano i usmeno,

prepoznajete probleme i osmišljavate odgovarajući plan delovanja kako biste ih rešili,

organizujete i interpretirate složene podatke,

stvarate nove ideje i jasno ih prenosite drugima?

Ako posedujete ove kvalitete, vi ste odličan kandidat! Marketing nudi razne mogućnosti, pa je lako odabrati onu koja najbolje odražava vaše interesovanje, vrednosti i lični stil.

foto: Promo

Međutim, postavlja se pitanje: šta ako nemate fakultetsku diplomu iz oblasti marketinga?

Da li to što ste apsolutni početnik, ili to što ste do sada radili neki drugi posao, ili ste se školovali za nešto sasvim drugo znači da nemate šanse u svetu prodaje i reklama? Jesu li uspešni ljudi u svetu marketinga isključivo oni koji su se za to školovali na fakultetu?

Naravno da nije tako.

I te kako je moguće probiti se u marketinškoj industriji bez diplome. Ipak, ako planirate da tražite posao u marketingu, moraćete vrlo jasno da definišete razloge koji vas čine pravom osobom za tu poziciju.

foto: Promo

Kako da dobijete posao u marketingu?

Glavni zahtev u većini konkursa za posao u marketingu jesu snažne pisane i verbalne veštine komunikacije.

Trebalo bi da navedete i svako prethodno radno iskustvo koje može biti povezano sa zahtevima za trenutnu poziciju – prodaja, odnosi s javnošću, istraživanje, rešavanje problema ili bilo šta drugo što ukazuje na vašu podobnost za svet marketinga.

Ako se zaposlite, verovatno ćete započeti rad na početnom nivou, odakle se dalje možete profilisati za podoblasti koje vas zanimaju.

Ali kako uopšte možete da dobijete posao u marketingu bez diplome?

Možda vam se čini nemoguće da postanete vrhunski stručnjak u oblasti za koju se niste formalno školovali, ali kada se radi o marketingu, to jeste realnost. Uz brojne marketinške kurseve i obuke, poslovne škole, seminare, sertifikate koji se stiču tradicionalno ili onlajn, knjige, članke i forume – polje marketinga se menja i prioritet postaje da budete u toku sa dešavanjima i da isprobavate svoja znanja u praksi.

Za one koji žele da uđu u marketinški svet bez četvorogodišnje diplome važno je da znaju da postoje određene veštine koje poslodavci traže prilikom zapošljavanja.

foto: Promo



Pisanje i komunikacija

Marketinški stručnjaci moraju da znaju da efikasno pišu i komuniciraju. Ova važna profesionalna veština može vas pretvoriti u lidera u poslu. Oni koji to umeju dobro da rade uspeće u ovom poslu.

Analiza podataka

Ispitivanje i analiza podataka je nešto bez čega nijedna industrija ne može da opstane. To važi i za marketing. Stručnjaci koji mogu da analiziraju podatke, koji umeju promišljeno da koriste uvid u rezultate analiza i da baziraju kampanju na tim rezultatima uspeće u bilo kojoj organizaciji – sa diplomom ili bez nje.

Rukovodioci shvataju vrednost odluka zasnovanih na egzaktnim podacima, a od marketinga se traži da proceni kvantitativne vrednosti svakog segmenta kampanje, odnosno da odredi kolika je zarada u odnosu na ono što je investirano.

Izveštaj američke kompanije „Makinli marketing partners” (McKinley Marketing Partners), koja marketinške stručnjake spaja sa kompanijama kojima je potrebna pomoć, pokazuje da 90% kompanija zahteva digitalno marketinško iskustvo i analitičke veštine prilikom zapošljavanja radnika u marketingu.

Kritičko mišljenje

Oni koji su sposobni da strateški razmišljaju o elementima kampanje od vitalnog su značaja za bilo koji marketinški tim.

U kompaniji „Makinli marketing partners” kažu da 40% klijenata u potrazi za marketinškim stručnjacima navodi strateško razmišljanje kao jednu od najpovoljnijih osobina za kandidate.

Sposobnost da donosite ispravne odluke dok sagledavate opšte ciljeve kampanje pomaže marketinškom timu da uporedo izvršava zadatke i meri rezultate, čime ostvaruje najveću efikasnost u poslu.

Obezbedite sertifikat

Ako nemate fakultetsku diplomu, moraćete da pronađete drugi način da dokažete svoje znanje i veštine. Da biste radili u marketingu, moraćete da znate neke osnovne pojmove kao što su SEO, SEM, ulazni i izlazni marketing i druge, a dobro je da su sertifikati vezani za ove ključne reči vidljivi na vašem CV-ju.

foto: Promo

Kada pokušavate da pronađete posao u marketinškom timu, pogledajte blog kompanije i saznajte koji termini se u njemu najviše koriste, a zatim se detaljno upoznajte sa tim pojmovima.

Naravno, marketinški stručnjaci koji razvijaju nove veštine ne bi trebalo samo da znaju ove pojmove, već ih moraju primenjivati i u praksi. Ukoliko nećete studirati marketing, neophodna vam je dobra poslovna škola u kojoj ćete savladati sve termine, naučiti kako da ih razumete i primenjujete.

Uz dovoljno truda i vežbe, steći ćete dovoljno kvaliteta da postanete važan deo svakog poslovnog tima koji želi da poveća promet i zaradu.

Sredite svoj CV

Prijave za posao u marketingu koje sadrže gramatičke greške bacaju se u smeće. Zašto? Zato što se očekuje da budete sposobni da klijentima prezentujete pozitivnu sliku brenda, a u tekstu s pravopisnim i gramatičkim greškama to sigurno nećete učiniti.

Stalno revidirajte svoj CV i kreirajte različite verzije za kompanije koje traže različite skupove veština. U pratećem pismu pomenite svoje rezultate i ukratko opišite šta ste učinili da biste došli do njih.

Postizanje uspeha u marketingu bez diplome možda jeste teže, ali sa pravim veštinama to se sigurno može učiniti.

Ako imate želju da se posvetite marketingu a brinete da nećete uspeti zbog nedostatka diplome, isprobajte ove savete. Budite uporni, vežbajte pisanje, usavršite sopstvenu prezentaciju i steknite sertifikat koji će poslodavcima pružiti potvrdu vaših veština.





Promo tekst

Kurir