KAD NEMATE INSPIRACIJU: Evo šta je neophodno da uradite da biste došli do novih ideja

Pitanje koje će večno mučiti sve kreativce, kao i sve one koji žele da se bave sopstvenim biznisom i rešavaju izazove koje im preduzetništvo nameće jeste – odakle dolaze dobre ideje?

Postoji nekoliko generičkih odgovora koje možete da dobijete, od kojih je najgori odgovor verovatno – one se naprosto dese. Najgori je zbog toga što je demotivišući i netačan. Ideje se ne dešavaju nego se postepeno kreiraju u vašim umovima, sve dok ne dođete do tačke kada znate šta bi trebalo da radite i na koji način.

Postoji mnogo načina kako do njih možete doći, samo je važno da budete strpljivi i da verujete da će se one na kraju ipak materijalizovati.

Evo kako ih sve možete podstaći sami, na nekoliko jednostavnih načina.

Počnite da radite

Da, zvuči previše jednostavno i previše uopšteno, ali je upravo u tome suština. Započnite neki projekat, radite na nekim procesima i onda pokušajte da uobličite misao koje ste se setili.

Šta god da uradite, proizvešće neku novu ideju, neku zamisao koju do sada niste imali ili način kako da rešite problem na koji ste naišli.

Ako imate više ideja, popišite ih sve, izložite ih kolegama, izaberite najbolju, pobacajte sve ostale, ali važno je da znate da šta god da uradite, proizvešće nešto novo i daće vam još novih ideja.

Ove ideje ne moraju biti sjajne, ali su dobra vežba za vaš misaoni proces.

Upijajte informacije

Ključno je da ne budete nemi posmatrač. Život se dešava oko vas na svakom koraku – u prirodi, na filmu, na poslu, kod kuće.

Skoro svako na koga naiđete ispričaće vam nešto novo što do sada niste čuli ili videli. Umesto da čekate da se priča završi i da dođe red na vas da govorite – slušajte, upijajte i razmišljajte o tome šta je to što može da vas inspiriše, iz čega možete da izvučete kreativnost ili motivaciju.

Sve je na vama, samo je pitanje kako ćete iskoristiti to što vam svet oko vas pruža da podstaknete sebe na nove izazove.

I pogrešno je ispravno

Nekada imate ideju za koju znate da je pogrešna, ali nešto vas tera da je ipak isprobate.

Iako će vam svaki racionalni glas reći da ostavite to i ne trošite vreme, možda bi ipak trebalo da poslušate instinkt. Razlog je jednostavan – nikada ne znate šta ispravno može da se izgradi iz tog pogrešnog.

Možda je nekada samo potrebno pogledati situaciju iz drugog ugla, a možda treba sve do čega ste došli odbaciti kao neupotrebljivo, ali ono što je 100% sigurno jeste da ćete, bilo u vidu saznanja, bilo u vidu rešenja, izvući korist iz celog tog procesa.

Zaboravite!

Sigurno ste čuli kreativce koji tvrde da su im najbolje ideje pale na pamet pod tušem.

Postoji jednostavan razlog za to. Ukoliko pokušavate nečega da se setite i ulažete svu svoju energiju u to da dođete do nekog rešenja, vrlo je verovatno da će u nekom trenutku doći do premora i nećete znati kako da nastavite.

Zato je važno da zaboravite i odustanete od toga i tek tada, kada prestanete da svesno razmišljate o problemu, vaša podsvest će vam ponuditi ideju. Izađite, prošetajte se, istuširajte se i u tim pauzama ćete se setiti svega što vam je potrebno.

Naučite kako

Kreativni poslovi su sve traženiji. Iako su izazovni i dinamični, najzanimljiviji su od svega što možete izabrati kao životni poziv. U kreativnim industrijama često se u prvom redu misli na dizajn koji iziskuje i prirodni talenat i izbrušene veštine. Čak i ako ste talentovani, veštine nećete steći na kursevima od nekoliko meseci, već je potrebno da izdvojite barem godinu za usavršavanje, uz pomoć kvalitetnih mentora. Zato, upišite obuku za grafičkog dizajnera i počnite da svakodnevno generišete nove ideje.

