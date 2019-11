POKRENITE SOPSTVENI BIZNIS: Saznajte kako da vaš posao bude uspešan od početka

Da biste uspeli u biznisu, morate da posedujete izuzetna znanja, da budete u potpunosti posvećeni svojoj ideji i spremni na mnogo neprospavanih noći. Svako ko je uspeo, reći će vam da se početni trud višestruko isplati, zato ne klonite duhom, već napravite dobar plan u skladu sa savetima koje vam predstavljamo.

1. Morate definisati šta želite da radite

Ukoliko mislite da krenete sa samostalnim poslom samo da biste zaradili novac, nećete daleko stići. Ukoliko vam je to jedini motiv i ako razvijate posao koji vas ne privlači, teško ćete uspeti da ostvarite cilj. Iz tog razloga je važno da, pre nego što krenete u ozbiljne pripreme, definišete šta je to što vas ispunjava i što zaista želite da radite.

Razmislite dobro šta ste to oduvek voleli da radite, a niste imali priliku da se time bavite. Kada definišete šta vam najbolje leži, sledeći korak je da steknete veštine i znanja kako biste uspešno obavljali posao kojim želite da se bavite. Učenjem od iskusnih i uspešnih preduzetnika znaćete kako da izbegnete greške koje mogu biti pogubne po jedan biznis, bez obzira na to da li ste se odlučili za oblasti kao što su menadžment prodaje, berzansko poslovanje, investicioni menadžment i marketing ili nešto drugo.

2. Ponudite proizvod koji se traži na tržištu

Pre samog osnivanja kompanija i pokretanja biznisa, potrebno je istražiti tržište kako bi se ustanovilo šta je to što interesuje potrošače. Vaš proizvod može da bude savršen, ali ako nema zainteresovanog kupca, nećete postići značajniji uspeh, već, naprotiv, rizikujete da ubrzo bankrotirate.

Sa novim tehnologijama tržište možete istražiti „iz fotelje”. Pretražite Google koristeći ključne reči koje su u vezi sa oblašću poslovanja koja vas interesuje. Ukoliko vam se učini da ima previše konkurencije, nemojte da se obeshrabrite – to samo znači da je oblast veoma isplativa. U tom slučaju, na vama je da prezentujete svoj proizvod na najbolji mogući način, koji će biti originalan i privući kupce, a njih očigledno ima.

3. Ciljevi koje ćete postaviti moraju biti realni

Pri pokretanju biznisa postavite sebi realistične, dostižne kratkoročne i dugoročne ciljeve. Ukoliko se ispostavi da je lestvica postavljena prenisko ili previsoko, modifikujte svoja očekivanja kako biste uvek pred sobom imali cilj kojem stremite. Na ovaj način uvek ćete znati čemu težite kako bi vaše poslovanje konstantno napredovalo.

Preterano opuštanje može da dovede do gubljenja teško osvojenih pozicija na tržištu, dok nerealne ambicije mogu da vas dovedu do bankrotstva. Nakon što postavite ciljeve, kreirajte korake koji će vam omogućiti željene rezultate. Male pobede dovešće do velikih, a kada to postignete, znaćete da je vreme za veće ambicije.

foto: Promo

4. Fondovi nude podsticaj za započinjanje biznisa

Svakom početniku je potrebna pomoć kako bi došao do početnog kapitala, bez obzira na to da li želite da budete mali preduzetnik ili da osnujete veliku kompaniju. Sa dobro osmišljenim biznis planom možete konkurisati za bespovratna sredstva na konkursima državnih fondova, ali i onih iz inostranstva. Najvažnije je da imate dobru osnovu i realan biznis plan koji ćete moći da ostvarite.

Dobijanjem bespovratnih sredstava (ili kredita sa povoljnom kamatom) lakše ćete ostvariti željene ciljeve, sa mnogo manje stresa, znajući da ulazite u posao sa znanjima i veštinama koji su primenljivi i neophodnim početnim kapitalom.

5. Morate biti prisutni na internetu

Kada definišete proizvod, sledeći korak je njegova promocija. Prvi korak je svakako kreiranje sajta i otvaranje naloga na društvenim mrežama. Da biste bili primećeni na internetu kao glavnom kanalu promocije, vaš sajt će morati da bude optimizovan tako da se pojavljuje u Google pretragama. Da biste to ostvarili, neophodno vam je znanje koje poseduju SEO stručnjaci. Na vama je da procenite da li želite da platite nekome da to uradi za vas ili da kroz SEO kurs sami naučite sve što vam je potrebno.

Uz postavljanje sajta, neophodno je i da budete prisutni na društvenim mrežama, pre svega na onim najpopularnijim, kao što su Facebook i Instagram. Prednost ovog načina promocije je direktna, dvosmerna komunikacija sa klijentima, jer im se možete približiti na originalne i nenametljive načine. Poslom vođenja društvenih mreža bavi se community manager, a ukoliko vas zanima ovaj posao, možete ga i sami raditi nakon što steknete adekvatna znanja.

foto: Promo

6. Nema idealnog trenutka za započinjanje biznisa

Ukoliko čekate idealan momenat da započnete posao, ništa nećete uraditi. Uvek će vam se činiti da možda ima još toga da se uradi tokom priprema, da je možda bolje sačekati jesen/proleće, ali istina je da će uvek nešto morati da se sređuje. Važno je da krenete i da znate da posedujete znanja da postignete cilj – sve ostalo će se unapređivati u hodu.

Kroz rad ćete steći iskustvo, pa ćete s vremenom biti sve uspešniji i efikasniji, dok će grešaka, koje su neizbežne, biti sve manje. Nijedan biznis nije savršen, ali ono što razlikuje uspešne od neuspešnih jeste sagledavanje grešaka i njihovo pravovremeno ispravljanje.

Steknite neophodna znanja i veštine

Krenite već danas u pripreme kako biste što pre ostvarili svoje snove. Steknite neophodna znanja i pokrenite biznis o kom ste oduvek maštali. Za dobre ideje uvek ima mesta na tržištu kako lokalnom, tako i globalnom.

Školovanje na ITAcademy i BusinessAcademy pripremiće vas za sve izazove s kojima ćete se susresti u karijeri. Budite spremni na sve primenjujući znanja i veštine koji prave razliku u odnosu na konkurenciju. Sve što je potrebno jeste da definišete svoj cilj i napravite prvi korak u svojoj budućoj uspešnoj karijeri.

Promo tekst

Kurir