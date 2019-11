TRAŽITE POVIŠICU? Evo kako da to i uradite

Prvo i najvažnije, morate da budete sigurni da povišicu i zaslužujete.

Zato je pravi trenutak ključan. Iskoristite onaj kada ste vidno doprineli poboljšanju poslovanja ili je kompanija vašom zaslugom stekla novog klijenta. Tada su svi oko vas svesni vaše vrednosti, pa nema potrebe da objašnjavate šta i koliko možete. Isto tako, svaki dobar poslodavac zna da je ovakav trenutak odličan i za promenu posla, pa će biti raspoloženiji da vam izađe u susret.

foto: Promo

Ipak, i ovaj razgovor sličan je intervjuu za posao, pa ne smete da dođete nepripremljeni. Evo nekoliko saveta.

1. Suma

Morate jasno da znate kolikom povišicom ćete biti zadovoljni i kako da obrazložite svoj zahtev.

Kolike su plate na istim ili sličnim pozicijama u drugim kompanijama? Da li novac koji zarađujete odslikava vaša zalaganja i uspehe na sadašnjoj poziciji? Da li su vas već prethodno prevideli? Budite spremni da se borite za sebe i – bez obzira na ishod – ostanite staloženi.

2. Povišica nije uvek novac

Možda još niste dovoljno kvalifikovani za platu (ili poziciju) koju želite.

Zato povišicu možete da dobijete i na drugi način. Neka poslodavac uloži u vaše dodatno obrazovanje. Danas je to mnogo lakše organizovati, a vi sami određujete dinamiku usvajanja novih znanja. Tako ćete kasnije lakše preći na višu poziciju, a time i na veću zaradu.

3. Nema mesta za negativistički stav

Istaknite zašto volite svoj posao, zašto uživate u radu za kompaniju, a onda pređite na objašnjenje toga zašto biste s višim primanjima mogli da budete još bolji: imali biste dodatnu motivaciju, ali i odgovornost prema poslodavcima koji su verovali u vas. Ne pominjite probleme i prepreke – povišica je uvek pozitivna tema.

4. Diplomatija

Predstavite svoj slučaj, pa napravite pauzu – sačekajte da vaš nadređeni nešto kaže ili odgovori.

foto: Promo

Tako ćete odmah znati kako potom treba da teče razgovor. Kakav god da je ishod, najgore što može da se desi jeste da vas odbiju. Nema mesta uvredama, pretnjama niti pominjanju nepostojećih ponuda drugih kompanija: jer, šta ako vam kažu da ponudu treba da prihvatite jer je vaša kompanija trenutno u nepovoljnoj finansijskoj situaciji? Šta onda?

5. Odgovor

Ne odlazite dok ne dobijete odgovor, kakav god on bio.

To može da bude i precizan datum do koga će se vaš zahtev razmotriti. Ako pristanete na bilo kakvo odlaganje, delujete nesigurno, a to će postati jedan od ključnih argumenata za to da ipak ne dobijete unapređenje.

6. Privatnost

Vaša povišica je samo vaša stvar i ostaje u kancelariji poslodavca.

Nema razloga ni da se žalite niti da se hvalite kolegama. Ostanite profesionalni. Ne zaboravite: vašeg poslodavca ne interesuje (niti treba da ga interesuje) za šta vam je novac neophodan. U tom trenutku je jedino važno kako ste i koliko doprineli razvoju kompanije.

foto: Promo

7. Pravilo 20%

Ako ovaj razgovor ne bude (po vas) imao bilo kakav pozitivan ishod, prirodno je da potražite drugi posao i poslodavci to znaju.

Ipak, imajte na umu da se promena posla ne isplati ako na novom zaposlenju nemate barem 20% veća primanja. A tu su i svi spoljašnji faktori kojima treba da se prilagodite: druga kompanija, nepoznato okruženje, novi saradnici, drugačiji radni procesi i zadaci…

Na kraju, budite strpljivi. Nakon razgovora, poslodavci će znati da ste svesni i koliko vredite i gde ima prostora za poboljšanja. Time ste već pokazali da ste odličan radnik i važan član postojećeg tima, pa ćete biti i nagrađeni.

Foto: Promo

Kurir