UČITE OD NAJBOLJIH DIZAJNERA: Evo kako će svetski poznati dizajneri promeniti svoj život u novoj godini

Evo šta su neki od vodećih svetskih dizajnera poželeli sebi za naredni period, pa vi slobodno prepišite.

„Proširiću spektar svojih veština“

Čovek se zaista uči dok je živ. Ovo je opšte primenljiva mantra, koju morate dobro upamtiti i njom se zaista i voditi. Karl Doran, kreativni direktor svetski poznate agencije Flow Creative, izjavio je za Creative bloq kako planira da unapredi svoje poznavanje trodimenzionalne (3D) animacije. On će se posvetiti tome da obezbedi profesionalno usavršavanje kako sebi, tako i svojim zaposlenima, jer smatra da je to oblast koju, bar na osnovnom nivou, danas svi moraju poznavati.

foto: Promo

Lina Malinder, grafička dizajnerka, takođe planira da proširi spektar znanja tako što će se posvetiti izučavanju novih alata paketa aplikacija Adobe Creative Cloude. Ona namerava da pokuša da napravi font od rukopisa i da usavrši nove tehnike digitalnog pisanja tokom naredne godine.

„Poradiću na produktivnosti“

Gavin Strejndž radi u dizajnerskom studiju Ardan i tvrdi kako je žongliranje između redovnih agencijskih projekata i poslova koje inače radi pored toga nekada izuzetno teško i zbog loše organizacije vremena njegovi projekti dosta trpe.

foto: Promo

Baš zbog toga on je sebi postavio cilj da se disciplinuje i da poradi na tome da postane produktivniji i da završi više posla za kraće vreme, što nam je zapravo svima cilj.

Takođe, Tom Moris, partner i direktor kreativnog sektora agencije Fijasko dizajn, planira da bolje iskoristi vreme koje ulaže u posao. Za razliku od Gavina, on želi da provede više vremena slaveći kvalitetno završene projekte i da se konačno, posle velikog broja radnih sati i uloženog truda u različite zadatke i obaveze – naspava.

„Uspostaviću bolji balans između posla i privatnog života“

Metju Tvedl je osnivač i kreativni direktor agencije Onli (Only) i on tvrdi da, „jednom kada pokreneš svoj posao, on te potpuno obuzme i izgubiš sposobnost da razdvojiš poslovno od privatnog, pa samim tim daleko više vremena provodiš radeći nego što bi trebalo“.

Zato je njegova ideja da ove godine pokuša da napravi bolju ravnotežu između ova dva životna aspekta kako bi konačno mogao i da uživa u plodovima svog rada.

foto: Promo

Dizajner studija Fajn (Fine) Rik Landers ima slične planove, jer želi da provede više vremena odvojen od ekrana i posla kako bi se odmorio od svega, a i kako bi pružio sebi mogućnost da bolje promisli o svim projektima na kojima radi. Nada se da će tako možda uspeti da osmisli i unekoliko drugačiji pristup.

Tvrdi da će vikende provoditi u izletima van grada i da će mnogo više posećivati kulturne događaje, izložbe i seminare vezane za struku.

Posvetite vreme učenju

Neka vam i to bude jedna od novogodišnjih odluka kojih ćete se pridržavati u narednom periodu. Ako zaista želite da postanete dobri u nečemu, tome se morate posvetiti. Zato nemojte tražiti izgovore i prečice koje vam mogu olakšati put do novih znanja, već izdvojte barem jednu godinu da usavršite sve tehnike koje će vam biti neophodne za rad.

foto: Promo

Upišite obuku za grafičkog dizajnera i napravite prvi korak ka ostvarenju svoje najvažnije odluke – da ove godine napravite sudbinski iskorak i da započnete karijeru kakvu ste oduvek sanjali.

Foto: Promo

