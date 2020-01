VELIKO ISTRAŽIVANJE: Ovo su veštine koje će biti najbolje plaćene u 2020. godini

I u 2020. godini najbolji način da napredujete na poslu ili da dođete do perspektivne i dobro plaćene pozicije, ako ste trenutno nezaposleni, jeste kontinuirano usavršavanje i usvajanje novih veština.

Međutim, da bi usavršavanje donelo željene rezultate, veoma je važno da svoje vreme posvetite veštinama koje poslodavci zaista traže.

Predstavljamo vam listu poslovnih veština koje će, prema LinkedInovom istraživanju, poslodavci najviše tražiti i ceniti u 2020. godini.

Poslovna komunikacija

U današnjem korporativnom svetu dobra komunikacija je od izuzetne važnosti. Kompanijama su neophodni ljudi sposobni da grade i unapređuju odnose sa javnošću, oni koji se dobro snalaze u izazovnim situacijama i tako održavaju imidž kompanije kroz različite medije.

Poslovna strategija

Kako je u svim poslovnim oblastima današnjice konkurencija jača nego ikad, svaka kompanija traži operativce koji razmišljaju i deluju strateški, čime joj pomažu da uvek bude u vrhu.

Prodaja

U 2020. kandidati sa veštinama predstavljanja, ubeđivanja i promovisanja biće veoma traženi. Jednostavno, uspeh kompanija iz svih oblasti poslovanja zavisi od prodaje. Zbog toga su kandidati sa tim veštinama izuzetno traženi.

Rukovođenje ljudskim resursima

U 2020. menadžer više nije neko ko komanduje i nadzire, već lider koji vodi i inspiriše. Od njega se očekuje da svoj tim motiviše i pripremi za velika dela. Ovakve tim lidere kompanije nastoje da priviku i zadrže po svaku cenu. Ukoliko razvijete veštine upravljanja ljudskim resursima, možete se nadati velikim uspesima u 2020. godini.

Korisnička podrška

Kupce i klijente više ne privlače samo proizvodi već i odnos koji kompanija gaji prema njima. Ljudi koji vode računa da svi kanali komunikacije sa klijentima funkcionišu besprekorno i koji su zaduženi za njihovo zadovoljstvo veoma su cenjeni profesionalci u svakoj industriji, jer bez dobre poslovne administracije nema ni uspešnog biznisa.

„Klasične” poslovne veštine

Odluke koje omogućavaju kompaniji da preduzme akciju koja će obezbediti profit ne smeju da budu impulsivne, već pažljivo promišljene i analizirane. Zbog toga su profesionalci koji umeju da procene okolnosti i predlože odgovarajuće poteze u 2020. izuzetno traženi. Kako biste i vi postali takav profesionalac, neophodno je da usvojite širok spektar poslovnih veština iz oblasti marketinga, organizacije, finansija, upravljanja projektima. Ukoliko pored toga posedujete i prestižni Cambridge sertifikat, izdvojićete se od konkurencije kao svetski priznati stručnjak.

Oglašavanje na društvenim mrežema

Društvene mreže i dalje predstavljaju jedan od najvažnijih kanala za promociju i oglašavanje. U 2020. može se očekivati samo rast njihovog značaja, što, osim velikim brendovima, posebno otvara vrata i malim i srednjim kompanijama. Svima je odavno jasno da je za uspešno poslovanje neophodna online prisutnost, pa u skladu sa tim i poslodavci traže stručnjake koji će svojim veštinama prezentacije i advertisinga ojačati njihovo prisustvo na društvenim mrežama.

Elektronsko poslovanje i marketing

Kao i ostali aspekti našeg života, tako i poslovna sfera sve više postaje digitalna. Zbog toga su kompanijama u 2020. godini neophodni digitalni stručnjaci, pa je ovo sjajno vreme za usvajanje znanja iz sfere elektronskog poslovanja i internet marketinga.

Analiziranje podataka

Bez prikupljanja podataka i analize teško je doneti prave poslovne odluke. U eri interneta ovo postaje izuzetno važan zadatak koji se poverava za to obučenim profesionalcima. Upravo su zbog toga kompanije spremne da dobro plate web project menadžere i data analitičare.

Razvijanje mobilnih aplikacija

Mobilni telefoni i u 2020. ostaju vodeći uređaji preko kojih se pristupa internetu. Zbog toga kompanije koje žele da se bolje rangiraju u Google pretrazi moraju da optimizuju svoje sajtove za pretraživanje putem mobilnih telefona. Stoga je sve veća potražnja za stručnjacima za razvijanje mobilnih aplikacija.

foto: Promo

Video i audio produkcija

Kada je u pitanju online prezentacija, korisnici njaviše konzumiraju video i audio sadržaje. Stoga kompanije komunikaciju sa klijentima najčešće ostvaruju u ovim formatima. Kako bi to mogli da rade na kvalitetan način, neophodni su im zaposleni sa znanjima iz produkcije, montaže, animacije i specijalnih efekata.

3D modelovanje i dizajn

3D predstavlja budućnost digitalnog sveta, zbog čega su kompanijama neophodni profesionalci koji će omogućiti ovu tranziciju. Ukoliko u 2020. usvojite veštine 3D dizajniranja, modelovanja, crtanja i projektovanja, možete očekivati da postanete veoma traženi i dobro plaćeni.

Programiranje

U 2020. programeri ostaju među najtraženijim stručnjacima. Ukoliko se opredelite za neki od najtraženijih programskih jezika, kakvi su JavaScript, Java i PHP, možete se nadati uspešnoj i karijeri koja donosi zaradu.

Cloud tehnologija

Kompanijama cloud tehnologija donosi značajne benefite kao što su veća produktivnost, sigurnost, smanjeni troškovi. Ukoliko ovladate radom sa Microsoft Cloud tehnologijama, bićete veoma traženi i dobro plaćeni.

UX Design

Sve što kompanija radi na internetu mora da bude prilagođeno klijentima kako bi im se obezbedilo neponovljivo korisničko iskustvo. Zbog toga su stručnjaci sposobni da kreiraju podjednako lepe, ali i funkcionalne web sajtove važni članovi tima u svakoj modernoj kompaniji.

Industrijski dizajn

Kada se tehnologija udruži sa estetikom, dobijamo industrijski dizajn. Inventivnost u kreiranju proizvoda postaje imperativ ukoliko želite da vas vaši klijenti izdvoje u moru drugih. Profesionalci koji su sposobni da osmisle neponovljive stvari koje su istovremeno lepe i korisne izuzetno su traženi u svakoj kompaniji.

Software Testing

Svakim danom sve je više novih softverskih rešenja, unapređenja postojećih verzija, patchova, updateova. Jednostavno, tehnologija se razvija i postaje sve savršenija, zahvaljujući čemu i kompanije poboljšavaju svoje poslovanje. Kako bi ovi novi softveri zaista bili funkcionalni, potrebni su ljudi koji će ih testirati. Upravo je software testing među deset najcenjenijih na svetu, pa je 2020. godina pravo vreme da i vi ovladate ovom veštinom.

Blockchain

Blockchain je nastao još davne 2009. kao podrška brojnim kriptovalutama. Međutim, danas je njegova upotreba mnogo šira. On se koristi da čuva, validira, autorizuje i premešta podatke putem interneta. Zahvaljujući ovome, on je postao siguran način transkacije svih digitalnih sredstava, zbog čega ima važnu ulogu u kompanijama koje posluju online. Mali broj profesionalaca koji poseduju ove veštine veoma su traženi i dobro plaćeni, pa je 2020. prava godina da im se i vi pridružite.

Soft skills

Transverzalne, odnosno meke veštine, kao što su kreativnost, sposobnost rešavanja problema i timski rad, i u 2020. ostaju među najcenjenijim kod poslodavaca. Danas je razbijena zabluda da su ovo osobine urođene pojedincu i one se tretiraju kao veštine koje svako može da savlada bez obzira na to da li ih poseduje ili ne. Kako se od zaposlenih u savremenom poslovnom okruženju očekuje da kreiraju nove ideje, rešavaju probleme u hodu i kvalitetno sarađuju sa svojim kolegama, usvajanje ovih veština u 2020. isplatiće vam se višestruko.

Bez obzira na to da li još uvek razmišljate o pravoj karijeri za vas ili ste već uveliko zaposleni u IT-ju, biznis ili marketing sektoru, usvajanje veština sa ovog spiska omogućiće vam da u 2020. godini postanete dobro plaćeni stručnjak i cenjeni profesionalac. Ono što je posebno dobra vest jeste sledeće: ove veštine i znanja moguće je usvojiti za manje od godinu dana školovanja. To znači da ćete već pre završetka 2020. godine značajno unaprediti svoju karijeru, ostvariti veću zaradu ili napokon doći do posla kakav ste oduvek želeli.

Kurir