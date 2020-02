IT MENADŽMENT: Šta je i kako pomaže svakom poslovanju

U današnje vreme toliko je poslova povezano sa modernom tehnologijom da je lakše zapitati se šta u nekom poslu nije IT menadžment.

Zaposleni se umrežavaju preko računara koji pripadaju kompaniji, kupci pronalaze informacije o poslovanju firme na njenom sajtu, poslovni partneri koriste Wi-Fi kada dođu na sastanak u zgradu firme, štampači i skeneri se kvare, softvere treba apdejtovati, neophodno je obezbediti sigurnost na mreži svima koji rade i barataju kompanijskim podacima...

Sve ovo su zadaci iz oblasti informacione tehnologije, koliko god bili različiti. Ljudi koji se bave njihovim rešavanjem su programeri, inženjeri, tehničari, sistemski analitičari, stručnjaci za podršku, rukovodioci projekata, web developeri i dizajneri. Šta je to što spaja svu ovu opremu, poslovne zadatke i profesije? IT menadžment!

Šta je IT menadžment?

Jednostavan odgovor je da je to upravljanje svim onim što u jednoj kompaniji ima veze sa informacionim tehnologijama ili s tehnologijom uopšte.

Složeniji (i tačniji) odgovor je da IT upravljanje ima nekoliko komponenti, a sve one se odnose na usklađivanje IT ciljeva sa poslovnim ciljevima tako da se ostvari najveća korist za kompaniju.

Postoje tri komponente IT upravljanja koje treba razlikovati i to su: strategija, usluge i sredstva.

1. IT strategija

Prva komponenta IT menadžmenta je možda i najvažnija, jer uključuje povezivanje IT odeljenja sa potrebama firme.

Imati IT strategiju u osnovi znači imati plan za upravljanje svim novim scenarijima koji se odnose na informacione tehnologije. Na primer, ako se jedna kompanija širi i zapošljava više ljudi, IT odeljenje mora da osmisli kako će upravljati povećanom aktivnošću na mreži.

Efikasna IT strategija trebalo bi da podržava poslovne operacije uzimajući u obzir opšte ciljeve organizacije. Važno je da IT odeljenje ima kapacitet da potpomogne i unapredi te ciljeve. To znači da je pri formiranju IT odeljenja (makar se ono sastojalo od jedne osobe) važno odrediti odgovarajući budžet i ostvariti dobre komunikacione veze sa menadžerima drugih odeljenja kako bi se dobio uvid u potrebe čitave organizacije.

Zatim, važno je da IT sektor osigura bezbednost podataka kompanije i svih klijenata tako što će razviti plan za zaštitu i pratiti najnovije sigurnosne strategije.

Na kraju, vrednost kompanije raste ako su IT usluge pouzdane, jer se tako stvara okvir za unapređenje kompanije – dobro vođeno IT odeljenje u stanju je da podrži kompaniju kako ona raste i razvija se.

2. IT usluge

Pružanje vrhunskih IT usluga podrazumeva dvostrani pogled na korisnike tih usluga – spoljne (klijenti i saradnici) i unutrašnje (zaposleni).

Kliijenti i poslovni partneri moraju svakodnevno biti u mogućnosti da pristupe sajtu firme, i to tako da znaju da su u tom trenutku njihovi podaci zaštićeni ispravnim sigurnosnim sistemima.

Onima koji dolaze na sastanak potrebno je obezbediti i besplatan pristup internetu. Važno je i da postoji sistem u kojem svi spoljni saradnici (klijenti, partneri i ostali) mogu da prijave probleme u vezi sa IT funkcijama kompanije.

Sa druge strane, IT menadžment podrazumeva i pružanje podrške zaposlenima.

Njima je potreban pouzdan pristup internetu i unutrašnjim podacima firme. Veze moraju da budu sigurne, a svi koji rade u firmi (posebno oni van IT odeljenja) trebalo bi da budu edukovani o odgovornom pristupanju i ponašanju na mreži.

Zaposleni takođe moraju imati integrisano mesto za prijavljivanje svih IT problema.

3. IT sredstva

IT sektor upravlja IT sredstvima koja zaposleni koriste da bi radili svoj posao. To ne znači da treba samo da raspoređuju stacionarne i laptop računare po firmi, već i da se staraju o njihovom održavanju i ažuriranju njihovih operativnih sistema.

IT sredstva podrazumevaju hardver i softver.

Hardver je ono na šta obično mislite kada govorite o imovini firme, a upravljanje hardverom podrazumeva praćenje toga kod koga se nalazi koji računar, kako se zaposleni odnose prema uređajima koje su dobili, naručivanje nove i dodatne opreme prema potrebama posla...

Softver je drugo podjednako bitno IT sredstvo. Ko koristi koje operativne sisteme? Kada ističu nabavljene licence? Da li je tehnički tim odgovoran za greške koje su zaposleni napravili na službenoj opremi koristeći je kod kuće? Dobar IT menadžer ume da odgovori na ova i sva slična pitanja.

Kako IT menadžment može da pomogne jednom preduzeću?

Kao što je rečeno, svrha IT upravljanja je da uskladi tehnološke i poslovne ciljeve, povećavajući vrednost kompanije kroz najefikasnije korišćenje njenih tehnoloških resursa.

Ako ne postoji dobra strategija IT menadžmenta, nanosi se direktna šteta poslovanju. Poslovati bez plana za upravljanje modernom tehonologijom u današnje vreme jednako je tome da pokušavate da vozite auto bez pokretanja motora.

Evo dva konkretna načina na koje dobar IT menadžment može da poboljša bilo koju kompaniju.

Štedi novac

Dobra IT strategija daje prioritet ciljevima i problemima koji su važni za preduzeće u celini. To znači da će menadžeri imati bolju predstavu o tome koji IT projekti zaslužuju veći budžet, a na koje nije neophodno trošiti novac.

Pružanje kvalitetne IT usluge znači da zaposleni neće gubiti ni vreme ni novac zbog tehničkih problema, kao što su loš internet ili inboks sanduče blokirano neželjenim mejlovima. Ako kupci imaju odlično iskustvo sa onlajn kupovinom preko sajta kompanije, uvek će mu se rado vraćati.

Efikasno upravljanje IT sredstvima znači da se sav hardver upotrebljava optimalno, izbegavajući kupovinu opreme koja zapravo i nije potrebna za rad firme. Softver će biti uredno ažuriran, što sistem štiti od napada. Ukratko, svi resursi će biti korišćeni do svog punog potencijala, čime se troškovi svode na minimum.

Štedi vreme

Uspešnim organizacijama cilj je da prošire posao.

To znači – više zaposlenih na platnom spisku, više klijenata u mejling listi i više novca u budžetu. Iako je to sjajno za svako poslovanje, napredak postavlja izazove pred IT tim. Kako kompanija raste, tehnološko okruženje se usložnjava.

Potrebno je nadgledati više uređaja na mreži, dodavati nove funkcije na sajt kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo i postajati pažljiviji u zaštiti rastuće baze podataka.

Stvarajući plan poslovanja, dobar IT tim neće morati da reaguje u poslednjem trenutku, što znači da neće stvarati buduće probleme pribegavajući brzim popravkama i pogrešnim metodama. Oni koji znaju šta rade mogu obezbediti odmeren, efikasan pristup rešavanju problema, jer su prethodno odvojili vreme za planiranje i osmišljavanje strategije. Ušteda vremena na komplikovanim IT projektima i popravkama ide ruku pod ruku sa prvom dobrobiti o kojoj smo pričali – štedi novac.

Iz svega ovoga jasno je koliko dobar IT menadžer vredi svakoj kompaniji koja ima ozbiljne planove za budućnost. Zato je ovo profesionalna veština koja vam može obezbediti odlično radno mesto.

