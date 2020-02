RAD U IT SEKTORU MOGUĆ I AKO NE ZNATE DA PROGRAMIRATE:Ovi IT poslovi ne zahtevaju od vas kodiranje, a odlično su plaćeni

Sa najvećom ponudom poslova i platama koje višestruko prevazilaze zarade u drugim oblastima, IT sektor je san mnogih ljudi. Ipak, za većinu njih učenje programiranja je nepremostiva prepreka. Ono što mnogi ne znaju je da dobro plaćenu karijeru u IT-ju možete ostvariti čak i ako nikad ne naučite da programirate.

Kada se pomene IT, veliki broj ljudi prvo pomisli na velike plate i udubljene programere koji ispisuju linije i linije koda. I dok je visoka zarada privlačna svima, mnogima programiranje i sve što ono podrazumeva i ne deluje toliko zanimljivo. Zbog toga veliki broj onih koji bi se odlično snašli u IT sektoru ne razmišlja ozbiljno o eventualnoj karijeri u njemu jer smatra da je znanje programiranja osnovni preduslov. Međutim, takvo shvatanje je pogrešno. Naime:

Istina je da IT oblast nudi veliki broj dobro plaćenih poslova čak i ako ne znate da programirate.

Ukoliko vas privlači rad u IT sektoru, a ne želite da učite brojne programske jezike, ovo su neka od najprofitabilnijih zanimanja o kojima bi trebalo da razmislite.

Visoko plaćeni poslovi u IT-ju koji ne zahtevaju znanje programiranja

Specijalista za SEO. Zahvaljujući IT razvoju, danas svaka ozbiljna kompanija mora da vodi računa o vidljivosti svog sajta u internet pretraživačima. A tu na scenu stupaju SEO stručnjaci. Oni se koriste različitim tehnikama SEO optimizacije, među koje spadaju i istraživanje ključnih reči, kreiranje i uređivanje sadržaja, praćenje analitike i kampanja kako bi sajtu obezbedili što bolju pozicioniranost u pretrazi. U svom poslu SEO eksperti tesno sarađuju sa programerima i dizajnerima, ali sami ne moraju da znaju kodiranje. Ukoliko želite da za samo 12 meseci steknete znanja koja će od vas načiniti veoma traženog i visoko plaćenog SEO stručnjaka, odličan izbor je Content and SEO Manager kurs na ITAcademy.

Projekt menadžer. Posao u IT sferi veoma je dinamičan. Potrebno je ispuniti različite želje brojnih klijenata i pritom voditi računa da se ispoštuju rokovi koji su često kratki. Osoba koja se brine da sve protekne glatko i koja je nezamenjiv deo svake kompanije je projekt menadžer. On predstavlja most između klijenata i programera vodeći pri tome računa da svi članovi njegovog tima funkcionišu besprekorno kako bi projekat bio završen uspešno i na vreme. Iako je posrednik između klijentovih zahteva i programera koji ih ispunjavaju, projekt menadžer ne mora da vlada kodiranjem. Za bavljenje ovim poslom potrebne su vam pre svega dobre organizacione i komunikacione sposobnosti, a njih najbrže možete steći online ili učenjem na daljinu na kursu Web Project Manager & Data Analyst.

Digitalni marketing. Zahvaljujući IT-ju marketing se danas preselio u digitalnu sferu. Bez obzira na veličinu i sektor, kompanije u promociji svojih usluga koriste sve prednosti informacionih tehnologija. Upravo zbog toga su stručnjaci za digitalni marketing veoma traženi. Oni se bave organizovanjem kampanja preko društvenih mreža, internet oglašavanjem, povećanjem online prodaje i promovisanjem kompanije u digitalnoj sferi. Ova oblast je veoma široka i dozvoljava vam da se specijalizujete u različitim sektorima marketinga, a ni za jedan od njih nije neophodno da poznajete programiranje. U zavisnosti od svojih afiniteta, možete se odlučiti za kurs E-businees & Internet Marketing, koji će vam pružiti znanja i veštine za unapređenje poslovanja vaše kompanije ili njen izlazak na globalno tržište. Ukoliko vas interesuje oglašavanje preko društvenih mreža i stvaranje zajednice vernih klijenata, pravi izbor je Social Media, Online PR & Community Manager program.

Dizajn. Bilo da stvaraju jedinstvene i originalne logoe, ambalaže proizvoda ili crtaju kuće i unutrašnje prostore, dizajneri su izuzetno traženi u IT sferi. Njihov cilj je da kreiraju vizuelno upečatljive predmete. Svi koji imaju sklonost ka crtanju i žele da spoje svoju kreativnost sa naprednom tehnologijom treba da razmisle o karijeri u dizajnu. Dizajn ima široku primenu u IT sferi pa se tako možete odlučiti da postanete grafički dizajner, koji se stara o vizuelnom imidžu kompanije, ili izabrati da pomoću Autodeskovih softverskih programa stvarate neponovljive 3D modele objekata, proizvoda, projektujete eksterijere i enterijere... Bez obzira na to za koju oblast se odlučite, nećete morati da poznajete programiranje, a bićete izuzetno tražen stručnjak u svakoj kompaniji.

E-business. Prodaja se danas velikim delom odvija online, pa je tako sve više internet prodavnica koje nude sve od igle do lokomotive. Osobe koje su u stanju da osmisle, pokrenu i vode internet trgovinu ne moraju da znaju da programiraju. Ono što moraju da poseduju jeste osećaj za biznis i potrebe tržišta, odnosno da pretpostave šta njihovi potencijalni kupci žele i potom da kroz komunikaciju sa programerima kreiraju internet prodavnicu koja će im to i pružiti. Na programu Online Sales & E-business Development naučićete kako da pokrenete uspešnu internet prodavnicu, što će vas učiniti nezaobilaznim članom svake kompanije ili vam omogućiti da razvijete sopstveni biznis.

Rad u IT-ju nije rezervisan samo za programere. Svako ko želi visoku zaradu, dinamično okruženje i bogate mogućnosti ima priliku da pronađe svoje mesto u ovoj profitabilnoj oblasti. U zavisnosti od svojih sklonosti, interesovanja i talenata, na raspolaganju vam je veliki broj neprogramerskih zanimanja. Ukoliko niste sigurni koja oblast IT-ja bi bila prava za vas, rešite ovaj kratki test i saznajte.

Sjajna vest za sve one koje privlači mogućnost rada u IT sektoru je da na ITAcademy, pored sticanja znanja iz različitih programskih jezika, možete izabrati i veliki broj kurseva koji će vam omogućiti uspešnu karijeru bez znanja programiranja. Kroz podršku najuspešnijih IT stručnjaka u našoj zemlji, praktičan rad na realnim projektima, tradicionalnu i online nastavu veoma brzo ćete biti u prilici da započnete karijeru u ovoj lukrativnoj oblasti.

Zapamtite: IT je za svakoga. Prijavite se i započnite karijeru iz snova.

