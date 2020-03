ANALIZE POKAZUJU: Sada je najbolji trenutak da započnete IT karijeru!

Prema najnovijim analizama, Evropi nedostaje čak 500.000 IT stručnjaka, a samo u Srbiji više od 20.000 IT radnih mesta je nepopunjeno. Istovremeno, pozicije u ovom sektoru su konstantno u TOP 3 najplaćenijih!

Drugim rečima, globalna potražnja za IT kadrovima i rastuće potrebe domaćeg tržišta dovele su do veoma visokih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuću ekspertizu ne čekaju ni dana na posao u struci.

IT tržište u Srbiji dostiglo je rekordnih 580 miliona evra, a izvoz IT usluga čak 1,4 milijarde evra, sa jakim potencijalom za budući rast. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je i do nekoliko puta veća od prosečne plate u drugim sektorima, a mogućnost lakog zaposlenja, brojni benefiti i fleksibilno radno vreme samo su neki od razloga koji čine da u IT sektoru gotovo nema nezaposlenih.

Ovo su zapanjujući podaci do kojih su došli eksperti sa ITAcademy nakon detaljne godišnje analize IT i dizajn industrije.

Iako su odlična plata i zagarantovan posao već duže vreme glavne karakteristike pomenute oblasti, ove brojke otkrile su i nešto novo – sada je najbolji trenutak za ulazak u IT svet.

Najbrže rastuća oblast u potrazi za novim stručnjacima

Kompletna IT industrija nastavlja da se širi neverovatnom brzinom. Takav trend doprineo je tome da tržištu nedostaju školovani stručnjaci u svim sektorima informacionih tehnologija, i to ne samo oni najiskusniji već i oni koji su na početku karijere.

Programeri, developeri mobilnih aplikacija, administratori mreža, IT menadžeri i dizajneri koji poseduju najsavremenije veštine ne samo da ne moraju da čekaju na posao već se nalaze na slatkim mukama.

Za razliku od drugih zanimanja, njihov „problem” je odabir jednog, najboljeg radnog mesta iz brojne ponude. S obzirom na sve veći značaj koji u našim životima zauzimaju programi, mobilne aplikacije, web sajtovi i drugi proizvodi IT sektora, ova oblast će i u godinama koje slede sigurno biti idealno mesto za izgradnju profesionalne karijere.

Šta se traži na konkursima za IT poslove

Da biste postali deo IT sveta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i dobro se pripremite za buduće zanimanje.

Pored revnosnog učenja, da biste započeli uspešnu IT karijeru, morate da steknete i dodatne poslovne veštine, kao i da svoje znanje umete da primenite u praksi.

A odličan dokaz da imate upravo takve veštine je i posedovanje priznatih međunarodnih sertifikata velikih internacionalnih IT kompanija i organizacija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk... Kombinacijom ovakvih znanja i sertifikata izdvojićete se iz konkurencije i biti za korak bliže novom poslu u odnosu na nju.

Za manje od godinu dana do potrebnih znanja

Najvrednije veštine današnjice nisu ujedno i najteže za usvajanje. Naprotiv, do znanja koja su vam neophodna za pronalaženje prvog posla u oblasti IT-ja potrebno vam je svega nešto manje od godinu dana kvalitetnog školovanja.

Zahvaljujući najsavremenijim IT programima, usklađenim sa potrebama tržišta i svetskim standardima, kvalitetu predavačkog kadra, primeni najnovije tehnologije i softvera u nastavi, kao i jedinstvenoj metodologiji za brzo sticanje najviše stručnosti, kao lider u edukaciji budućih IT stručnjaka u našem regionu izdvojila se ITAcademy.

Školovanjem na ovoj jedinstvenoj obrazovnoj ustanovi možete usvojiti potrebna znanja koja će vas uvesti u neku od 6 najtraženijih IT oblasti: Programiranje, Administracija, Dizajn i multimedija, 3D design & CAD, IT poslovanje ili Razvoj mobilnih aplikacija. Brojne pogodnosti koje su na raspolaganju polaznicima ITAcademy znatno olakšavaju taj proces.

Na ITAcademy imate mogućnost da potpuno besplatno usavršite svoje znanje engleskog i nemačkog jezika, što vam može pomoći da karijeru započnete i u inostranstvu. Tu je i mogućnost besplatnog polaganja za međunarodno priznate IT sertifikate, koju imaju svi polaznici koji uspešno kompletiraju školovanje.

Nastavu možete da pratite u najmodernijim učionicama ili putem interneta, iz bilo kog grada ili zemlje.

