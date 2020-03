OVE ŠKOLE KORISTE NAJSAVREMENIJE SISTEME ZA UČENJE NA DALJINU: Evo kako izgleda nastava na njima u vreme izolacije

Borba protiv koronavirusa stavila je prosvetne radnike, učenike, ali i nastavnike u našoj zemlji pred sasvim nov izazov: implementaciju učenja na daljinu.

Međutim, u Srbiji već dugo postoje obrazovne institucije u čijem se radu sa uspehom upotrebljava ovakav sistem, bilo kao osnovni način sticanja znanja ili kao pomoćni alat u izvođenju redovne nastave. Među njima se nalaze visoke škole, fakulteti, gimnazije, srednje i osnovne škole, ali i škole za dodatno sticanje znanja i profesionalno usavršavanje. Njihovi profesori, učenici i polaznici saglasni su u jednom: oni nemaju problem da se prilagode na novonastalu situaciju, a prema njihovom iskustvu ovakav vid učenja može da bude izuzetno efikasan.

Kontaktirali smo sa njima kako bismo istražili kako kod njih funkcioniše online nastava i šta bi ostale ustanove mogle da nauče iz njihovih primera.

LINKgroup Distance Learning System – prvi i najsavremeniji sistem za učenje na daljinu u Srbiji

Prvi sistem za učenje na daljinu u Srbiji delo je kompanije LINKgroup i kreiran je po standardima vodećih svetskih univerziteta, zbog čega znanje koje učenici dobijaju na ovaj način ne zaostaje za onim koje stiču tradicionalnim putem u učionicama. U nekim aspektima ga i premašuje.

Ova e-Learning platforma postoji skoro 20 godina i predstavlja plod posvećenog rada stručnjaka iz oblasti obrazovanja, softverskog inženjeringa, programiranja, administracije, pedagogije, psihologije i andragogije.

Učenici i profesori pristupaju LINKgroup DL platformi sa laptopova i računara, ali i putem pametnih telefona i tablet uređaja preko iOS i Android aplikacija, što je čini izuzetno fleksibilnom za korišćenje. Posebna pogodnost online učenja jeste u jednostavnom prilagođavanju različitim nivoima obrazovanja i nastavnim ciljevima pa e-Learning platformu sa podjednakim uspehom koriste sve institucije pod okriljem LINK edu Alliance.

Evo kako izgleda korišćenje e-Learning platforme u ovim institucijama.

E-Learning u osnovnom i srednjem obrazovanju

Učenici Savremene osnovne škole, Savremene gimnazije, International School i Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS, sve iz Beograda, kao važnu dopunu redovnoj nastavi koriste LINK e-Learning platformu.

Na platformi se nalaze interaktivni unapred pripremljeni materijali u obliku kurseva, koji su dopuna gradiva koje se prelazi u školi ili donose znanja iz drugih važnih oblasti neophodnih za učenički razvoj, kao što su programiranje, timski rad, kritičko razmišljanje, liderstvo i motivacija.

I osnovci i srednjoškolci podjednako lako koriste platformu. Nakon završetka nastave, oni mogu pristupiti svom profilu i odslušati lekciju iz odabranog predmeta ili pristupiti izradi domaćeg zadatka i njegovom slanju nastavniku. Mogućnost direktne izrade domaćeg zadatka na platformi i ocenjivanja profesora putem nje posebno su korisni u situaciji kao što je ova, kada sva nastava mora da se odvija online putem.

Ukoliko učenik ima poteškoća sa određenim gradivom, on kontaktira sa profesorom putem chata ili mu šalje pitanje na koje dobija odgovor u najkraćem mogućem roku, a na raspolaganju mu je i razmena iskustva i materijala za učenje sa svojim drugarima.

Nakon završenih obaveza, učenici se mogu istovremeno razonoditi na platformi i testirati svoje znanje putem zabavnih testova, poput igrice Hangman za proveravanje znanja iz engleskog jezika.

Kako učenici Savremene gimnazije i osnovne škole, International School i ITHS-a već koriste u svom školovanju platformu za online učenje, oni nisu imali problem da se prilagode novonastaloj situaciji. Njihovi učitelji i nastavnici takođe su potpuno spremno dočekali potpuno prebacivanje nastave na online varijantu i zbog toga učenici ovih škola dobijaju najkvalitetnije obrazovanje i u ovim okolnostima.

Polaznici koji učenjem na daljinu za samo 12 meseci stiču međunarodno priznate sertifikate za najplaćenija zanimanja

E-Learning platforma koristi se sa velikim uspehom na različitim akademijama koje nude jednogodišnje programe za sticanje naplativih znanja i veština iz najtraženijih poslovnih oblasti današnjice. Među njima su ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy.

Polaznici ovih institucija mogu da biraju između tradicionalnog školovanja i učenja na daljinu, a oba vida učenja pružaju podjednak kvalitet nastave, podršku profesora i međunarodno priznate sertifikate. Zahvaljujući e-Learning platformi, školovanje na ovim institucijama pohađali su polaznici iz 120 zemalja širom sveta.

Kako izgleda ovakav način online školovanja?

Polaznik pomoću korisničkog imena i šifre pristupa svom profilu na DL platformi, na kome vidi pregled svih dodeljenih kurseva i predmeta, lični karton sa kompletnim podacima o školovanju, uključujući statistiku učenja (pređeno gradivo, ostvareni rezultati na testovima, ukupno vreme provedeno u učenju, zadaci i taskovi u okviru kursa ili nastavne jedinice), ali i kalendar koji ga podseća na predstojeće obaveze.

Polaznik prati live stream predavanja, postavlja pitanja predavačima ukoliko mu nešto nije jasno, razmenjuje sa kolegama informacije putem chata ili EduWalla (nešto poput edukativnog Facebooka u okviru platforme) i koristi podršku predavača kada mu je neophodna. Nakon predavanja, polaznik prelazi interaktivne i multimedijalne lekcije, obogaćene animacijama i plastičnim primerima, zbog čega je ovaj vid učenja često efikasniji od tradicionalne nastave u učionicama.

Ukoliko polaznik želi da ponovo pogleda predavanja, ona su mu dostupna u video-arhivi, pa na taj način ne mora da se brine da će nešto propustiti. A kada želi da proveri svoje znanje, polaznik rešava zanimljive testove koji mu odmah izračunavaju poene, ali, što je još važnije, i pokazuju eventualne greške, tako da može da obnovi odgovarajuće gradivo. Ono što je posebno važno, učenik može pristupiti platformi 24/7 tako da, za razliku od tradicionalne nastave, vreme za učenje nije ograničeno samo na boravak u učionici i u potpunosti se prilagođava obavezama i rasporedu polaznika.

Usvajanje znanja na ovim akademijama je brzo i do nekoliko puta efikasnije nego na ostalim institucijama tog tipa jer u svojoj nastavi koriste jedinstvenu „Arhitekturu saznanja” – patentiran metod za lako, brzo i iznad svega kvalitetno učenje.

Svedočanstvo kvaliteta ovakvog načina školovanja su prestižni međunarodni sertifikati koji se stiču po završetku kurseva, među kojima su Cambridge, Zend, Adobe… Zahvaljujući tome, polaznici ovih akademija sa svojim znanjem i stručnošću mogu da rade svuda u svetu.

E-Learning je dragocen resurs i za sve studente na fakultetima i visokim školama

Po prirodi stvari studenti veliki deo znanja usvajaju samostalno putem interneta. Zbog toga je pažljivo osmišljena e-Learning platforma posebno efikasna kada je u pitanju visoko obrazovanje. Fakultet savremenih umetnosti, kao i Visoka škola strukovnih studija za IT – ITS, već godinama omogućavaju svojim studentima pristup interaktivnim materijalima za obrazovanje.

Studenti ITS-a koji žele da dodatno istraže oblasti i prošire znanja koja stiču slušajući predavanja na fakultetu, pristupaju platformi na kojoj za gotovo svaki predmet postoji njegova online verzija, koja pruža dodatne informacije i omogućava im da još bolje ovladaju materijom kroz samostalno usavršavanje. S druge strane, studenti Fakulteta savremenih umetnosti, osim rada na razvijanju svojih talenata i sticanju znanja iz oblasti umetnosti i poznavanja kulture, imaju priliku da kroz online kurseve steknu savremene, tržišno orijentisanje veštine, koje će im pružiti šansu da se izdvoje od konkurencije i osigurati prostor za kreativno izražavanje i stvaranje.

Na platformi se takođe nalaze i snimljena posebno važna predavanja, pa tako studenti mogu da ih slušaju koliko god puta žele, a putem live stream servisa prate predavanja u realnom vremenu kada su sprečeni da dođu na fakultet. Takođe, e-Learning platforma donosi bogate materijale za učenje pa studenti ne moraju da idu u biblioteku ili čitaonicu, već im se sve nalazi na nekoliko poteza klikom od njih, a mogu prisustvovati i online konsultacijama sa profesorima.

U današnjoj situaciji DL platforma će na Fakultetu savremenih umetnosti i ITS-u odigrati još veću ulogu nego ranije, ali, s obzirom na bogato iskustvo u njenom korišćenju, i profesori i studenti uvereni su da to neće uticati na kvalitet nastave.

Upotreba DL platforme obezbeđuje nastavu po najvišim standardima, dok omogućava učenicima da budu bezbedni

Svim učesnicima obrazovnog procesa u okviru LINK edu Alliance institucija postojanje DL platforme danas posebno znači. Zahvaljujući njoj, mogu istovremeno da vode računa o bezbednosti, ali i da bez smetnji nastave sa svojim obrazovanjem.

Vuk Ninić, iz kompanije LINKgroup, ističe da će funkcionalnosti i benefiti DL platforme biti od posebne koristi sada kada će se sva nastava odvijati na daljinu:

Institucije pod okvirom LINK edu Alliance u svom radu od samog početka koriste DL platformu ne kao dodatak, već kao sastavni deo nastavnog procesa. Zbog toga naši učenici i profesori neće morati da se privikavaju na učenje na daljinu jer imaju velikog iskustva u tome. Na taj način, moći ćemo da obezbedimo najviši kvalitet nastavnog procesa dok poštujemo sve standarde bezbednosti koje propisuju nadležni organi.

Zdravlje i školovanje kao osnovni prioriteti

Bezbednost svih građana na prvom je mestu, zbog čega je potrebno poštovati sve mere koje propisuju stručnjaci i nadležni organi. Istovremeno, zbog naše dece, veoma je važno da i u ovakvoj situaciji omogućimo što kvalitetnije školovanje, a učenje na daljinu pravi je put. I to ne mora biti samo iznuđena alternativa već i putokaz kako treba postupati u budućnosti, kada je u pitanju obrazovanje. Mnoge vodeće obrazovne institucije uključuju u svoj program školovanje na daljinu jer ono po nekim studijama obezbeđuje čak tri do četiri puta veći stepen angažovanja: gledanjem, slušanjem, čitanjem, rešavanjem testova, što sve dovodi do bržeg i kvalitetnijeg usvajanja znanja.

Iskustvo nastavnika i učenika iz institucija pod okriljem LINK edu Alliance ovo potvrđuje. Zahvaljujući DL platformi, njihovi učenici već dugi niz godina ostvaruju zapažene rezultate kada je učenje u pitanju.

E-Learning platforma od posebne je koristi danas kada je pre svega potrebno voditi računa o zdravlju: zahvaljujući njoj učenici će moći nesmetano da nastave sa svojim obrazovanjem iz sigurnosti sopstvenog doma. Na taj način, neće ugroziti sopstveno zdravlje, ali ni obrazovanje. Na tome su svi učesnici nastavnog procesa u okviru LINK edu Alliance institucija posebno zahvalni.

