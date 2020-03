PSIHOLOG SAVREMENE VAS SAVETUJE: 5 načina kako da pomognete svom detetu da uči od kuće

Kao i svi ostali učenici, tako i osnovci u Srbiji trenutno nastavu mogu da prate jedino na daljinu. Usled činjenice da nastavnik nije fizički prisutan i dete nije u učionici već kod kuće, a kako bi ovaj vid nastave bio što efikasniji, potrebno je da roditelji i deca takođe daju svoj doprinos.

Razgovarali smo sa psihologom Savremene osnovne škole Milenom Tarbuk kako bismo saznali šta je to što vi kao roditelj možete da uradite kako biste pomogli svom detetu da bude što produktivnije.

Učenje na daljinu se u Savremenoj koristi i u regularnim uslovima, kao dopuna redovnoj nastavi, pa njeni nastavnici i učenici nisu imali problem da se prilagode novonastaloj situaciji. Upravo zbog činjenice da im ovakav vid učenja ni pre ovoga nije bio stran, saveti koji dolaze iz ove institucije utemeljeni su na iskustvu i mogu zaista pomoći vašem detetu i vama.

„U Savremenoj osnovnoj školi i ranije smo koristili DL platformu kao dopunu redovnoj nastavi. Zbog trenutne situacije, čitava nastava sada se odvija na ovaj način. Naši učenici imaju nepromenjen raspored časova i preko ove platforme mogu da prate sva predavanja uživo. Ukoliko iz nekog razloga nisu uspeli da isprate predavanje u realnom vremenu, oni mogu da ga pogledaju u arhivi. Takođe, preko DL platforme rade domaće zadatke, komuniciraju sa nastavnicima i drugarima.”

Učenje na daljinu uopšte ne mora da znači lošiji kvalitet obrazovanja, zapravo u svetu ovaj način učenja postaje sve dominantniji. Međutim, da bi on bio efikasan, potrebno je ispoštovati nekoliko principa.

„U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo učenici prate nastavu iz svojih domova, bez obzira na to da li to rade putem specijalizovanih platformi za učenje na daljinu ili, kao u većini državnih škola, preko TV-a. To je po prirodi stvari manje strukturisano okruženje od učionice. Stoga dete može da izgubi radne navike i produktivnost. Zato je važno pre svega da mu roditelj pomogne da zadrži jasnu strukturu”, ističe Milena Tarbuk.

Kako to izgleda u praksi?

Postarajte se da dete ustaje u odgovarajuće vreme

Iako su u kući, učenici bi trebalo da poštuju sličan raspored kao u školi. To znači da ustaju u isto vreme kao za redovnu nastavu i da prate raspored časova za taj dan. To možete najlakše postići kroz igru.

„Važno je da dete ima čvrstu strukturu, ali nju možete uspostaviti i kroz igru. Zapravo, to je najefikasnije. Kako bi vaš osnovac imao osećaj za obaveze i što više utisak da je zaista u školi, namestite alarm na satu koji imitira zvuk školskog zvona, napravite improvizovanu učionicu u dnevnoj ili njegovoj sobi”, prvi je savet Milene Tarbuk.

2) Neka dete uči vas ono šta je taj dan naučilo

Kako biste bili sigurni da vaše dete zaista prati nastavu, tražite od njega da vam ispriča šta je tog dana naučilo. Upoznajte se sa rasporedom njegovih predmeta i gradivom koje uči. Odvojte vreme svaki dan, to će biti njegovo vreme kada će ono učiti vas. Važno je da to ne bude u formi propitivanja kako dete ne bi bilo pod stresom. Ukoliko je mlađe, to možete pretvoriti u zabavu za celu porodicu, gde će dete glumiti učitelja/učiteljicu i objašnjavati vam gradivo, a vi učenike koji postavljaju pitanja.

„Kao što u redovnim okolnostima pitamo dete kako je provelo dan u školi, u ovim uslovima možemo ga pitati šta je danas naučilo. Postavljanje pitanja i traženje od deteta da lekciju prepriča svojim rečima, osim toga što je dobar način da se uverite da je dete zaista pazilo na nastavi, omogućiće mu i da bolje zapamti ono što uči. To je kao da dete obnavlja pređeno gradivo. Nemojte ga pristiskati, neka propitivanje bude u formi igre”, kaže Milena Tarbuk.

3) Objasnite detetu zašto je važno da radi domaće zadatke

Podstaknite svog osnovca na to da redovno izvršava svoje obaveze kao što su domaći zadaci tako što ćete mu objasniti zbog čega je važno da ih radi na vreme. Tako ćete mu pomoći da izbegne nagomilavanje obaveza i upadanje u zamku „lako ćemo”.

„Prokrastinacija je čest problem svakoga ko radi od kuće, a deca koja nemaju dovoljno unutrašnje samodiscipline mogu biti posebno pogođena. Stoga, kao i kad pohađa školu, vodite računa da vaše dete redovno i na vreme završava svoje obaveze jer će u suprotnom biti u problemu da nadoknadi propušteno”, objašnjava Milena Tarbuk.

4) Govorite pozitivno o školovanju na daljinu

Veoma je važno da učenik ozbiljno shvati svoje obaveze kod kuće i da ih redovno ispunjava kao što bi to radio u školi. Tu veliku ulogu igra i vaš stav kao roditelja. Čuvajte se da ne upadnete u zamku i da pred detetom govorite o ovakvom načinu školovanja kao o iznuđenoj i nedovoljno dobroj proceduri jer na taj način rizikujete da demotivišete sopstveno dete.

U trenutnoj situaciji ovo je jedini bezbedan način školovanja, a osim toga učenje na daljinu ima svoje velike benefite, zbog čega se koristi i na najboljim svetskim univerzitetima.

„Iako ponekad mislimo da nije tako, deca zapravo slušaju svoje roditelje i nesvesno prihvataju njihove stavove”, kaže kroz osmeh Milena Tarbuk i dodaje: „Zato je potrebno da govorite pozitivno o ovakvom načinu školovanja pred svojim detetom i da mu objasnite zašto je važno da svoje obaveze izvršava sa ozbiljnošću. Tako će dete biti motivisano i znaće da je ono što radi važno.”

5) Nagradite dete i ostavite mu vremena za igru

Kao što smo već pomenuli, struktura je važna, a školovanje kod kuće ne znači da dete svoje školske obaveze treba da rastegne na ceo dan. Ostavite mu dovoljno vremena za igru i, ukoliko je potrebno, pomozite mu da nađe kreativne igre kako bi što kvalitetnije provelo vreme.

„Objasnite svom osnovcu da je važno da se pridržava rasporeda učenja kako bi posle imalo slobodno vreme za igru. Osim toga, kao što ga nagrađujete u redovnim okolnostima za uspeh u školi, nastavite to i sada da radite”, poručuje Milena Tarbuk.

Ukoliko se pridržavate ovih saveta, vaše dete ne bi trebalo da ima problema sa školovanjem kod kuće. Ono ne samo da će nastaviti da uči i da se obrazuje, što je jedno od osnovnih ljudskih prava, već će biti u prilici i da stekne neke od važnih osobina za kasnije školovanje: unutrašnju disciplinu i radne navike.

„Iz svake situacije treba da gledamo da izvučemo najbolje što možemo, a školovanje na daljinu zaista može da pruži mnogo dobrih stvari. Ukoliko ga shvatimo ozbiljno, naša deca neće biti uskraćena za obrazovanje, a osim toga na ovaj način pokazaćemo im i njegovu važnost, jer ono mora da se odvija bez obzira na okolnosti. Na taj način, motivisaćemo decu da i kasnije u životu uvek teže učenju i usavršavanju”, sa optimizmom zaključuje Milena Tarbuk.

U Savremenoj nastavu ništa ne može zaustaviti

U Savremenoj osnovnoj školi učenici kompletnu nastavu prate preko platforme za online učenje, koju su preko 20 godina razvijali naši najbolji softverski inženjeri. Platforma je izuzetno funkcionalna i jednostavna za upotrebu: najmlađim osnovcima roditelji malo pomažu, dok oni stariji mogu u potpunosti samostalno da je koriste.

Učitelji i nastavnici svakoga dana preko Live streama drže časove po nepromenjenom rasporedu. Takođe, preko ove platforme osnovci završavaju svoje domaće zadatke i šalju ih direktno na proveru nastavnicima, sa kojima su u stalnoj komunikaciji putem live chata i mejlova. Roditelji na jednostavan način prate napredak svoje dece, a upravo ova platforma i velika posvećenost nastavnog kadra Savremene daju im sigurnost da će njihovi mališani kroz ovaj period proći bez negativnog uticaja na obrazovanje:

„Mislimo da ćemo uspešno prebroditi ovaj period, mi smo baš zadovoljni kako je u Savremenoj organizovana nastava. Najveća prednost je što deca slušaju nastavnike koje već poznaju jer oni su navikli na njihov autoritet, a, s druge strane, nastavnici su stalno dostupni i spremni da pomognu, što i nama i deci znatno olakšava ovu novu situaciju”, ističe Ana Mitić, Nemanjina mama.

Zahvaljujući činjenici da su se od samog početka svog školovanja u Savremenoj upoznali sa ovom platformom, učenici ove škole su se lako privikli na ovakav način nastave i motivisani su da i u ovim okolnostima daju sve od sebe. Takođe, nastavnici Savremene imaju bogato iskustvo u školovanju na daljinu i spremni su da nesebično podele svoje znanje i savete kako bi svi učenici u Srbiji dobili najkvalitetnije obrazovanje u ovim uslovima.

