KAKO DO POVIŠICE? Evo na koji način da razgovarate s poslodavcem

Traženje povišice je uvek neprijatno. Počnete da se preispitujete, sumnjate, želite da to odložite za kasnije. Nemojte.

Pre svega, morate da budete sigurni da povišicu i zaslužujete. Zato mudro birajte trenutak; najbolji je onaj u kome ste zaista doprineli poboljšanju poslovanja, dok je sećanje na to svima još sveže.

Tada poslodavca ili nadređenog praktično i ne treba da podsećate na svoja dostignuća. Isto tako, i poslodavac će biti svestan toga da, ukoliko vam povišicu ne odobri, može da očekuje da ćete unapređenje potražiti negde drugde.

Kao i na razgovor za posao, ni na ovaj razgovor ne smete da krenete nepripremljeni. Evo nekoliko saveta.

1. „Suma“

Morate jasno i precizno da znate kolikom povišicom ćete biti zadovoljni.

Zato istražite: kolike su plate na istim ili sličnim pozicijama u drugim kompanijama i gde se na toj lestvici nalazi vaše primanje. Da li novac koji zarađujete odražava vaše zalaganje i uspehe na trenutnoj poziciji?

Da li su vas već prethodno prevideli pri unapređenjima i povećanjima plata? Budite spremni za sva dodatna pitanja i – bez obzira na ishod – ostanite staloženi.

2. Povišica nije uvek novac

Možda još niste dovoljno kvalifikovani za platu (a time i poziciju) koju želite.

Zato povišicu možete da dobijete i na drugi način. Zatražite poslodavcu da uloži u vašu obuku ili trening koji će unaprediti vaša znanja. Danas dodatno obrazovanje lako možete da uskladite sa postojećim obavezama, naročito ako kompanija inicira vaš lični razvoj. Ukratko, može se učiti i tokom radnog vremena.

Koristi od toga su dugoročne. Na ovaj način ćete dobiti i znanje i iskustvo, što će omogućiti da u budućnosti lako možete da pređete na višu poziciju. Tada će se i vaša zarada povećati.

3. Samo pozitivno

U razgovoru treba da istaknete zašto volite kompaniju i posao koji radite. Tek onda pređite na to kako biste mogli da budete još bolji – imali biste dodatnu motivaciju, ali i odgovornost prema poslodavcima koji su verovali u vas.

Ne pominjite probleme i prepreke – u razgovoru o povišici nema mesta negativnim temama, pa (najčešće) neće biti ni negativnih ishoda.

4. Diplomatija

Iznesite svoj slučaj, pa napravite pauzu – sačekajte da vaš nadređeni nešto kaže ili odgovori.

Ni u jednom trenutku ne zaboravite da je ovo razgovor i najgore što može da se desi jeste da vas odbiju. Nema mesta uvredama, pretnjama, niti pominjanju nepostojećih ponuda drugih kompanija.

Osim što navedeni načini ponašanja nisu profesionalni, posledice mogu biti loše po vas. Ako blefirate, rizikujete da vam kažu da ponudu treba da prihvatite jer je vaša kompanija trenutno u nepovoljnoj finansijskoj situaciji. I šta ćete onda?

5. Odgovor

Nemojte otići pre nego što dobijete konkretan odgovor, kakav god on bio.

To može da bude i precizan datum do koga će uprava razmotriti vaš zahtev. Između ostalog, ako pristanete na bilo kakvo odlaganje, delujete nesigurno, a to vam nikako neće doneti unapređenje.

6. Privatnost

Ono što se dogodilo u kancelariji poslodavca tiče se samo vas.

Nema razloga ni da se žalite, a ni da se hvalite kolegama, jer je razgovor o povišici poslovna situacija. Vašeg poslodavca ne interesuje (niti treba da ga interesuje) za šta vam je novac neophodan.

U trenutku razgovora o povišici jedino važno jeste kako ste i koliko doprineli razvoju kompanije.

7. Više od 20% donosi promenu

Ako ne dobijete ni povišicu ni dodatnu priliku za obrazovanje, prirodno je da potražite drugi posao i poslodavci to znaju.

Ipak, znajte da se promena posla ne isplati ako na novom zaposlenju nemate barem 20% veća primanja. Jer nov posao znači i nov početak: druga kompanija, nepoznato okruženje, novi saradnici, drugačiji radni procesi i zadaci…

Na kraju, budite strpljivi. Nakon razgovora, bez obzira na ishod, poslodavci će znati da ste svesni i toga koliko vredite i gde ima prostora za poboljšanja. Ovim potezom ste već pokazali da ste odličan radnik i važan član postojećeg tima, pa ćete, pre ili kasnije, biti i nagrađeni.

