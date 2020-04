Online Projektni centar ITS-a i ITHS-a: Ne samo učenje već i projekti na daljinu

Praksa i rad na realnim projektima deo su svakodnevnih aktivnosti učenika Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS i studenata Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, koji ni u vanrednim okolnostima ne izostaju. Nastava se neometano odvija putem Distance Learning platforme za učenje na daljinu, a Projektni centar, u okviru koga učenici i studenti rade na praktičnim zadacima, takođe se prebacio u online svet i nastavio sa svojim radom. Zavirili smo u njihovu online radionicu i uverili se da sve funkcioniše kao i dosad.

Kako izgleda rad na projektima na daljinu?

Svi članovi Projektnog centra koji su angažovani na projektima dobili su najmodernije računare kojima će se služiti tokom rada od kuće, a na njima su im dostupni svi potrebni licencirani programi i alati pomoću kojih obavljaju svoje zadatke.

Trenutno su angažovani na dva projekta od velikog značaja. Jedan od njih je izrada web portala za razmenu nastavnog materijala i materijala za obuku profesora Unije srednjih elektrotehničkih škola. Budući da je IT relativno nova oblast u našem srednjem obrazovanju, kvalitetni udžbenici iz ove oblasti na srednjoškolskom nivou veoma su retki. Profesori IT smerova srednjih elektrotehničkih škola trenutno kreiraju materijale pomoću kojih će nastava stručnih predmeta biti poboljšana. Cilj platforme je da sav materijal bude dostupan članovima i olakša profesorima razmenu najbolje prakse u prenošenju znanja u ovoj oblasti, kao i da učenicima omogući online pristup sadržaju za učenje. Rad na ovom portalu od velikog je značaja za ceo sistem IT obrazovanja i u budućnosti će biti od velike pomoći svim nastavnicima i učenicima da prošire svoja znanja i veštine.

Drugi zanimljiv projekat na kome članovi Projektnog centra rade jeste online platforma za kolaboraciju u pregledanju zadataka Brainfinity challengea. Brainfinity je takmičenje namenjeno deci uzrasta od 5. do 8. razreda iz cele Srbije koja žele da se oprobaju u kreativnom rešavanju logičkih zadataka i da za to osvoje vredne nagrade. Cilj platforme je da pomogne profesorima koji pregledaju zadatke, te da na jednom mestu zajedno ustanove kriterijume ocenjivanja, boduju rešenja zadataka i rangiraju timove shodno njihovom performansu na takmičenju.

Praksa i učenje su mogući i online

Miloš Dobrota, koordinator Projektnog centra, navodi da im online rad ne predstavlja problem, jer su se dobro organizovali i imaju na raspolaganju najsavremenije alate.

„Izbor alata je bio od velikog značaja kako bismo što kvalitetnije završili sve zadatke na kojima trenutno radimo. To su uglavnom platforme na kojima smo i dosad radili, ali smo uključili i neke nove. Timovi se vode Scrum metodologijom organizacije rada. Projekat je podeljen u inkremente od 2 nedelje koji se nazivaju Sprintovi. Pred početak svakog planiraju se zadaci koji će se u njemu obavljati, a na kraju svakog se rezimira uspeh tima u rešavanju zadataka. Pored ovih sastanaka, obavljaju se i kratki stand-up sastanci na dnevnom nivou, na kojima svaki član tima upućuje kolege u zadatak na kome trenutno radi i progres koji je ostvario u njegovom prevazilaženju. Ovakav način rada nam omogućava da se na najbolji mogući način organizujemo i uspešno završimo sve planirane projekte.”

Studenti su se i u ovim vanrednim okolnostima pokazali kao vrlo motivisani i sa velikim uspehom završavaju svoje zadatke. Projekti na kojima rade su inovativni i omogućavaju im da pokažu svoja znanja i nauče nešto novo, pa im rad na njima predstavlja veliko zadovoljstvo. Pored toga, oni su nastavili sa svojim redovnim online predavanjima i učenjem za predstojeće ispite. Zahvaljujući Distance Learning Systemu, jedinstvenoj platformi za učenje na daljinu u Srbiji, učenici i studenti ITHS-a i ITS-a nastavu prate uživo, putem Live streama, a sva predavanja u svakom trenutku mogu potražiti u Video arhivi i pogledati u bilo koje vreme. Studenti dobijaju i online testove za proveru znanja nakon svake pređene oblasti, imaju chat konsultacije sa profesorima, a još jedna od prednosti je i ta da sve mogu pratiti i preko svojih mobilnih telefona i tablet uređaja pomoću iOS i Android aplikacije.

Učenje na realnim projektima za sigurnu IT karijeru

Direktor ITS-a dr Bojan Ristić ističe da su IT zanimanja i dalje najtraženija i da se ovaj trend ne menja i pored današnjih okolnosti:

„IT industrija je jedna od retkih koje i pored teških okolnosti ostaju stabilne i nastavljaju sa svojim rastom. Potražnja za stručnjacima iz ove oblasti ne prestaje, a ono što je najvažnije za budući dobro plaćen posao jeste praktično znanje. Projektni centar upravo zbog toga pruža mogućnost studentima i učenicima da se upoznaju sa radom na realnim projektima.”

Projektni centar nastao je sa željom da se učenici Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS i studenti Visoke škole strukovnih studija za infomacione tehnologije – ITS upoznaju sa saradnjom i radom u timovima, da komuniciraju sa klijentima i polako ulaze u poslovni svet. Članovi Projektnog centra podeljeni su u timove, svaki tim ima svog lidera i svaki član ima svoj zadatak, realne rokove i dogovor oko toga kako svaki projekat treba realizovati.

Oni su u stalnom kontaktu, imaju brifinge, i na taj način ugovaraju detalje finalnog rešenja. U ceo posao uključeni su i profesori ITHS-a i ITS-a, kao i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade. Angažovanje u Projektnom centru studentima i učenicima ove jedinstvene srednje i visoke IT škole donosi mogućnost da unaprede svoje veštine, praktično primene naučeno i steknu iskustvo koje će im i te kako značiti u daljoj karijeri.

