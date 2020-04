Jedna srednja stručna škola za IT uspeva da realizuje 100% nastave onlajn

Trenutna situacija u zemlji učinila je da se nastava iz škola premesti u virtuelne učionice na internetu i televiziji. Prosvetni radnici se trude da na što bolji način prevaziđu poteškoće i realizuju nastavu na što bolji način. Najveći problem za većinu škola predstavljaju stručni predmeti koji se uče kroz praktičnu nastavu, koju je gotovo nemoguće održati. Međutim, u Srbiji postoji IT stručna škola koja je uspela da realizuje 100% nastave onlajn – to je Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS.

Kako izgleda nastava preko Distance Learning Systema?

ITHS je srednja škola koja kao dodatni resurs u školovanju koristi Distance Learning platformu kako bi svojim učenicima pružila što više mogućnosti za kvalitetno IT obrazovanje. Ona se pokazala kao odlična tehnička prednost kada je škola, zbog okolnosti, morala da pređe na onlajn-nastavu. Zahvaljujući DL platformi, nastavnici, ali i učenici bili su pripremljeni, budući da je koriste svakoga dana. Pomoću Distance Learning Systema učenici nastavu prate uživo, putem Live streama, a nastavnici svoja predavanja realizuju bez ikakvih poteškoća. Učenici svakoga trenutka mogu ponovo odslušati svaki čas jer sve ostaje zabeleženo u Video arhivi.

Pored toga, bez menjanja prakse koja u školi postoji, učenicima se svakodnevno šalju prezentacije na kojima se nalaze svi neophodni materijali i smernice za učenje kako bi dostupnost znanja i informacija bila što veća.

Direktorka ITHS-a Aleksandra Prokopijević ističe da su nastavnici, ali i učenici bez poteškoća prešli na potpunu onlajn-nastavu:

„Naši učenici od prvog dana škole koriste sve pogodnosti DL platforme, što se pokazalo kao odličan resurs u trenutnim okolnostima. Nastava se odvija neometano, učenici sve svoje zadatke dobijaju u elektronskom obliku, a profesori su tu da im pomognu u svakom trenutku. Koristeći sve mogućnosti DL platforme, sa sigurnošću možemo reći da će učenici sa velikim uspehom savladati predviđeno gradivo.”

Praktična nastava najvažnija je kod stručnih predmeta, pogotovo kada su u pitanju predmeti u vezi sa informacionim tehnologijama. Profesor stručnih predmeta na ITHS-u Nikola Dragović kaže da se dobrom organizacijom i upotrebom najnovijih alata i tehnologija proces odvijanja nastave stručnih predmeta može realizovati bez problema: „Naša srednja škola uspela je da sve svoje aktivnosti pomoću najnovijih alata prenese u onlajn-svet. DL platforma, koju koristimo u nastavi, omogućava nam da praktične zadatke radimo kao da smo u učionici. Učenici redovno dobijaju domaće zadatke kroz koje rešavaju praktične probleme, a mi smo tu da ima otklonimo sve nedoumice. Takođe, kao dodatni resurs koristimo i e-sveske, u kojima se beleže svi njihovi zadaci i redovno prate njihov rad i napredak u učenju. Pored e-svezaka, učenici su svoje pismene zadatke radili pomoću e-vežbanki i na taj način ispunili još jednu planiranu aktivnost. Nastava je i u ovim vanrednim okolnostima na istom novou kao i dosad i učenicima neće nedostajati nijedan deo teorijskih i praktičnih znanja.

Učenje i pomoću mobilnog telefona

Još jedna u moru prednosti učenika ITHS-a jeste i mogućnost da sve školske časove prate pomoću mobilnih telefona i tableta. Njima je na raspolaganju iOS i Android aplikacija, preko koje u svakom trenutku mogu pristupiti DL platformi. Na taj način su lekcije i svi materijali za učenje dostupni u svakom trenutku. Na nekoliko poteza klikom nalazi se sve što je potrebno za neometano usvajanje gradiva, a komunikacija sa profesorima nikada nije bila dostupnija.

Da bi vreme koje provode kod kuće učenici što kvalitetnije osmislili, Srednja škola za informacione tehnologije dodelila im je najsavremenije kurseve iz oblasti IT-ja, matematike i engleskog jezika kao podršku za uspešno savladavanje gradiva stručnih predmeta, matematičkih i logičkih zadataka i usavršavanje kulture i pismenosti engleskog jezika. Tako su, pored redovne nastave, dobili mogućnost da prošire svoja znanja i još bolje se pripreme za karijeru i IT studije.

Srednja IT škola za sigurnu budućnost

ITHS je prva privatna IT srednja škola koja svim svojim učenicima i u vanrednim okolnostima pruža kvalitetno i primenjivo IT znanje. Zahvaljujući savremenim tehnologijama, učenje se bez problema realizuje i u nepredviđenim okolnostima. Vanredna situacija u svetu naterala nas je da razmislimo o tome šta je zaista važno u životu, a ulaganje u kvalitetno obrazovanje sigurno jeste. Upis u novu generaciju se u našoj školi neometano odvija, a zbog velikog interesovanja većina odeljenja već je formirana. Svi prijavljeni učenici dobijaju besplatnu onlajn pripremu za malu maturu i onlajn kurseve matematike. Prijavite se na vreme i osigurajte svoje mesto u najtraženijoj IT srednjoj školi i steknite praktična znanja za sigurnu budućnost.

