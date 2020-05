PITANJE KOJE OPSEDA MNOGE: Da li je prekasno za promenu karijere?

Proveli ste godine na istom radnom mestu ili obavljajući iste dužnosti u različitim firmama? Jasno vam je da nikada niste bili srećni i da postoje poslovi koje biste radili sa više entuzijazma? Ako je tako, čitajte dalje.

Ukoliko maštate o tome da promenite ne samo posao, već i karijeru, ali imate strah od toga da je prekasno da se upustite u nove poslovne poduhvate, važno je da znate da sve zavisi od vas.

Nemojte robovati klišeima, ne obazirite se na komentare zlonamernih kolega, ne plašite se izazova. Ako to iskreno želite, dovoljno ste motivisani i spremni ste da se potrudite – ne bojte se. Iskustvo je na vašoj strani.

Najvažnije je da znate da nikada nije kasno za promenu karijere.

Širom sveta bezbroj ljudi u potpunosti menja profesiju, a mnogi od njih to rade u zrelim godinama i posle decenija rada na poslu koji ih više ne zadovoljava.

Ipak, morate biti svesni da nije lako preduzeti tako krupan korak. Pre svega, odmerite svoje prioritete u životu i dobro razmislite o tome da li zaista smatrate da vredi ulagati tolike napore u promenu profesionalnog pravca.

Za mnoge ljude pokretanje nove karijere definitivno je vredno svakog napora. Razlozi za to su različiti: novac, bolje radno mesto, poštovanje koje stičete od ljudi u svom okruženju i konačno – osećaj lične sreće i ispunjenosti.

Da bi vaše zadovoljstvo na poslu raslo, potrebno je da rastu i vaša interesovanja, veštine i poslovna iskustva. Sigurno je da postoje kratkoročne žrtve koje ćete morati da podnesete, ali razmišljajte o dugoročnoj sreći i ne odustajte.

Kada je reč o žrtvama, one se uglavnom tiču novca i slobodnog vremena. Može se desiti da ćete, pri promeni karijere, morati da na početku odete nekoliko koraka unazad na hijerarhijskoj lestvici. Ne dozvolite da vas to obeshrabri, usudite se da prihvatite poziciju koja je niža od one koju ste imali do sada, ako je u pitanju posao koji zaista želite da radite. Budite sigurni da će vaše pređašnje radno iskustvo učiniti da napredujete mnogo brže nego kada ste počinjali prvi put.

foto: Promo

Prednost promene karijere u zrelim godinama je u tome što već poznajete sve osnovne principe rada u firmi i svesni ste toga koliko je važno kako komunicirate i ophodite se prema kolegama. Osim toga, upoznati ste sa tim koliko je značajna svaka profesionalna veština koju posedujete i znate da je neophodno neprestano raditi na sebi.

Novi zaposleni imaju običaj da se prebrzo opuste i uljuljkaju u svoje uspehe, ali oni koji iza sebe imaju višegodišnje radno iskustvo znaju koliko je važno uvek se truditi i usavršavati. Sa takvim stavovima i znanjima napredovaćete brže od onih koji tek moraju da nauče šta je korporativna borba.

Viki Salemi, koja skoro dvadeset godina radi kao savetnica za karijeru u brojnim američkim firmama, kaže: „Ako razmišljate o tome da počnete da se bavite nečim što do sada niste radili, bolje to uradite odmah. Možda će biti neophodno da krenete od početka, a to će vam svakako biti lakše sada nego za novih pet ili 10 godina.”

Druga stvar koju možete da izgubite je slobodno vreme.

Sigurno je da ćete sada morati više da se trudite, da se iznova dokazujete i verovatno ćete provoditi više sati na poslu. Ponovo razmišljajte o tome kao o ulaganju u budućnost. Sav trud će vam se isplatiti kada najzad dođete tamo gde ste oduvek želeli da budete.

Ključ uspeha u velikom projektu promene karijere jeste u tome da budete konkurentni. Samo oni koji daju sve od sebe mogu da dođu do najvećeg poslovnog uspeha. Ako ste osoba koja je spremna da napusti već utabane staze i upusti se u potragu za boljim životom, to je sjajno, ali i dalje morate mnogo da radite na sebi.

Uspeh na novom poslu i u novoj karijeri ne zavisi samo od talenta i afiniteta. Da biste se dokazali u novoj sredini, morate biti najbolji!

Razvijajte svoje veštine tako što ćete se dodatno školovati. Pronađite školu koja ispunjava sve vaše zahteve i obavezno razmotrite mogućnost onlajn školovanja. Ovakvo školovanje vam pruža mogućnost da zadržite stari posao dok se pripremate za novi.

Najbolji način da počnete novu karijeru je da potencijalnim poslodavcima pružite dokaz o svojoj stručnosti u vidu diplome ili sertifikata. Osoba koja je već napravila poslovne korake u jednoj oblasti, a potom uspela da se doškoluje i stručno osposobi za rad u nekoj drugoj sferi, zainteresovaće svaku kompaniju. Primera radi, IT veštine su uvek na ceni. Time što ste spremni da u zrelim godinama učite i usavršavate se pokazujete koliko ste ambiciozni, vredni i posvećeni poslu.

Pratite dešavanja, konferencije i seminare u oblasti u kojoj želite da se profesionalno izgradite. Saznajte ko su lideri u toj oblasti i čitajte njihove izjave, pratite ih na društvenim mrežama i dozvolite da vas njihov život i rad inspirišu. Razgovarajte sa ljudima koje poznajete ili pokušajte da upoznate nekoga ko se bavi poslom u koji biste želeli da se uključite.

Važno je da budete u toku sa svim što se zbiva u vašem polju rada. Ne smete dozvoliti da poslodavci razmišljaju o vama kao o osobi koja je posle poslovnog neuspeha pokušala da nađe sebe u drugom poslu, već kao o nekome ko uživa u novim izazovima i potrebno mu je da napreduje i nadograđuje se čitavog života.

foto: Promo

Čak i ako ste neko vreme bili bez posla, ne dajte da to uništi vaše samopouzdanje. Dokažite onima koji vas intervjuišu za posao da ste i to vreme proveli radeći na sebi, da ste završili dodatnu školu, da ste pratili sve što se u branši dešavalo, da ste razmišljali o poslu i planirali buduće projekte.

Dakle, ako se osećate nesigurno kada razmišljate o promeni karijere, pomislite na sve prednosti koje sada imate u odnosu na vreme kada ste prvi put kročili u kancelariju. Ako posedujete znanje, volju i hrabrost, ne postoji nijedan razlog da, bez obzira na godine, počnete da radite ono što zaista volite i postignete uspeh u tome.

Foto: Promo

Kurir