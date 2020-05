ONLAJN PUTOVANJE ZA PAMĆENJE: Više od 6.000 školaraca učestvovalo na Savremenoj ekskurziji

Uzbuđenje zbog pakovanja kofera, obavezna neprospavana noć uoči polaska i mahanje roditeljima kroz prozor autobusa nešto je za šta su osnovci i srednjoškolci iz celog sveta ovog proleća, usled epidemije, ostali uskraćeni.

Ipak, više od 6.000 školaraca iz cele Srbije bilo je od 24. do 29. aprila na nezaboravnom putu oko sveta, a nisu ni mrdnuli iz svog doma – u pitanju je jedinstvena onlajn Savremena ekskurzija, koju su organizovale Savremena osnovna škola i gimnazija. Nije im bio potreban pasoš, samo dobra internet konekcija, pametan uređaj i želja za druženjem, učenjem i putovanjem.

Šest dana, sedam kontinenata i 38 posećenih zemalja

Pomoću moderne tehnologije, inovativnog pristupa, sjajne ideje i kreativne realizacije oni su obišli svih sedam kontinenata, „zakoračili” na tlo čak 38 zemalja sveta, posetili njihove metropole, istorijske znamenitosti i videli brojna prirodna bogatstva. Za manje od nedelju dana učesnici ekskurzije upoznali su se sa sedam svetskih čuda novog sveta (Kineski zid, Petra, Statua Hrista Spasitelja, Maču Pikču, Čičen Ica, Koloseum u Rimu, Tadž Mahal), posetili Ajfelovu kulu, obale Australije, Majamija ili Španije, popeli se na „krov sveta”, išli na safari u Keniji, upoznali se sa endemskim vrstama koje žive na Galapagosu…

- Moram da priznam da sam i ja zajedno sa svojim dečacima, desetogodišnjim trojkama, uživala u divnim slikama, muzici i tekstovima na ovom nesvakidašnjem putovanju. Svaka čast na organizaciji. Veliki pozdrav od Jovana, Pavla i Petra Brajovića i mame Tatjane, samo je jedan od komentara zadovoljnih učesnika ovog jedinstvenog putovanja.

Pored vršnjaka, društvo na ovom zanimljivom putovanju školarcima su pravili i roditelji, učitelji i nastavnici, a svi zajedno umesto razglednica i suvenira kao uspomenu nose selfije napravljene ispred mnogih svetskih znamenitosti.

- Poštovani profesori, beskrajno vam hvala na ovoj divnoj prezentaciji i nezaboravnoj avanturi, novim saznanjima i razonodi u ove sumorne dane! Želim vam puno uspeha u daljem radu i životu, istakla je Biljana Nikolić.

Učestvovali školarci iz čak 271 mesta u Srbiji i regionu

Na Savremenoj ekskurziji su učestvovali i putovali učenici iz čak 271 mesta širom Srbije, ali i iz regiona, pa čak i iz nekih gradova zapadne Evrope. Oni su svakog dana na raspolaganju imali po jednog učitelja ili nastavnika iz sistema Savremene osnovne škole i gimnazije koji je imao ulogu turističkog vodiča, a na kraju dana im je bio priređivan kviz na kojem su mogli da provere šta su naučili tokom putovanja.

- Savremena ekskurzija je pre svega bila osmišljena za učenike Savremene osnovne škole i gimnazije, ali smo ubrzo rešili da i ostalim učenicima u Srbiji ulepšamo period boravka u kući. Situacija u kojoj su se našli bila je teška i mi smo želeli da im je olakšamo. Ovo je bila mala nagrada za sve njih koji su bili hrabri, solidarni i ostali kod kuće, ali istovremeno i vredni jer su pratili nastavu onlajn i redovno ispunjavali sve svoje obaveze, kaže Jasmina Franolić, direktorka Savremene osnovne škole.

Ovim svojim gestom u Savremenoj osnovnoj školi usrećili su veliki broj školaraca iz cele zemlje, što je značilo i njihovim učiteljima i nastavnicima, a Osnovna škola „Sveti Sava” iz Gornjeg Milanovca je čak podelila i sertifikate svojih svetskih putnika na društvenim mrežama.

- Trenutna situacija u svetu ipak nije sprečila naše đake da putuju i odu na jednu onlajn-ekskurziju! Učenice odeljenja IV-3 od 24. do 29. aprila obilazile su zanimljive destinacije i posetile svetske znamenitosti. Sve to, naravno, iz udobnosti svog doma. One su učestvovale u Savremenoj onlajn-ekskurziji, za koju im nisu bili potrebni pasoš, kofer i džeparac, već samo želja da se upozna svet. Krenule su iz pećine Lasko u Francuskoj, a putovanje završile u našoj divnoj Srbiji. Tokom putovanja su im sve vreme na raspolaganju bili učitelji iz sistema Savremene osnovne škole i gimnazije, koji su ovom prilikom bili u ulozi turističkih vodiča, poručili su iz ove škole.

Savremena tehnologija u službi vrhunskog obrazovanja

Savremena ekskurzija, čarobno putovanje za više od 6.000 ljudi, ispunilo je sva očekivanja koja je u realizaciji ove ideje imao kreativni tim Savremene osnovne škole i gimnazije. Uz vrlo praktičan, inovativan i tehnološki podržan pristup, učesnicima je pružena mogućnost da prevaziđu vanredne okolnosti u kojima su se našli i da, pre svega, na zabavan način nauče nešto novo.

Savremena osnovna škola i gimnazija predstavljaju najmoderniji obrazovni sistem u ovom delu Evrope. Nastavni program je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i prestižnog Univerziteta u Kembridžu. U ovim školama postoje tri programa: Nacionalni, Kembridž i Kombinovani program. Nastava je potpomognuta najsavremenijom tehnologijom, personalizovana je i održava se na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Pored nastave, koja se oslanja na kreativan, interaktivan i multidisciplinaran pristup, velika pažnja se posvećuje i vannastavnim aktivnostima kako u okviru škole, tako i u prirodi, budući da su Savremena osnovna škola i gimnazija ekološki svesne obrazovne institucije i predstavljaju zdravo, bezbedno i podsticajno okruženje za rast i razvoj punog potencijala učenika.

Iz Savremene osnovne škole i gimnazije kažu da je upis u novu školsku 2020/21. godinu uveliko u toku i da je veliki broj mesta u razredima već popunjen, zbog čega apeluju na sve zainteresovane da se prijave što pre.

