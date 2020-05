KARIJERA U SEKTORU LJUDSKIH RESURSA: Evo šta radi i koje osobine mora da ima svaki uspešan HR menadžer

Sticajem okolnosti, čitava planeta je u poslednjim mesecima usporila. Svakodnevni stres je i dalje tu, ali je dobio drugu formu. Više nego ranije razmišljate o svom zdravlju i zdravlju onih koje volite, ali su nakratko nestale neke teškoće bez kojih zaposleni ljudi doskoro nisu mogli da zamisle nijedan radni dan.

Imate više vremena za razmišljanje, a kada malo zastanete i promislite o svojoj svakodnevici, moguće je da ćete se zapitati da li je to sve što ste želeli od života. Postoji li mogućnost da zaradite više, da se osećate bolje kada ujutru krenete na posao? Da li ono što radite dovoljno iskorišćava vaš puni potencijal?

Mnogi vaši urođeni talenti, koji vam pomažu da uspešno funkcionišete u svakodnevnom životu, mogli bi dobro da se iskoriste u građenju karijere. Jer su ključni u oblasti ljudskih resursa.

Možda niste ni svesni da bi vas te vaše osobine i životno iskustvo mogli učiniti idealnim kandidatom za ovaj posao. Verovatno znate da je za svaki poslovni uspeh potreban specijalan set veština i zato niste sigurni da baš vi imate sposobnosti da radite u ovom sektoru.

Šta je zajedničko svim dobrim HR menadžerima i kako izgleda bavljenje ovim poslom?

Pristupačnost

Postoje ljudi čiji prijateljski, pristupačan stav u trenutku učini da se svi oko njih osećaju prijatno, bez obzira na temu o kojoj se razgovara.

Pristupačnost je ključ u građenju poverenja i dobre komunikacije na poslu u koordinaciji ljudskim resursima i zato je ovo jedna od ključnih osobina potrebnih za uspeh u ovoj oblasti. Zaposleni se moraju osećati prijatno kada razgovaraju sa zaposlenim u ovoj oblasti, bez obzira na to koliko je tema za razgovor potencijalno osetljiva.

Znatiželja

HR menadžeri su znatiželjni i ne mrzi ih da istražuju pre donošenja bitnih odluka.

Ako ste na svom radnom mestu, tokom studija ili čak u privatnom životu uvek do sada bili spremni da provedete sate u iščitavanju onoga što vas zanima ili u surfovanju internetom, to je znak da ste radoznali, spremni na temeljno istraživanje kada je potrebno da dođete do potrebnih informacija.

Istraživačke sposobnosti

Uspešan HR menadžer mora da istražuje i bude posvećen proučavanju zakona o zapošljavanju kako bi bio siguran da njegova kompanija ne krši propisana pravila. HR stručnjaci konstantno donose odluke, od onih pri selekciji novih kandidata za posao do odluka o paketima pogodnosti za postojeće radnike.

Najbolje odluke donose oni koji umeju da istražuju, proveravaju i odmeravaju informacije sve dok na kraju ne dođu do optimalnog rešenja.

Empatija

Da biste bili dobar HR menadžer, važno je i da imate razvijenu empatiju. Ako nikada ne propuštate šansu da se družite i uživate u svakoj prilici da se povezujete sa ljudima i slušate o tome šta ih zanima, imate još jedan kvalitet za ovaj posao.

Suština HR-a je u pomaganju ljudima da izvuku maksimum iz sebe na radnom mestu. Za HR menadžera je važno da voli da razgovara sa ljudima i tako saznaje šta ih pokreće. Time pomaže svojoj kompaniji da stvori motivišuće radno okruženje.

Rešavanje problema

Ako znate da rešavate probleme i pronalazite kreativna rešenja za sve nezgodne situacije, eto još jedne osobine visoko cenjene u svetu ljudskih resursa.

Često najkomplikovaniji problemi u firmi padaju na leđa menadžera ljudskih resursa i oni zato moraju da se snađu i u teškim situacijama koje podrazumevaju diskriminaciju, uznemiravanje zaposlenih, mobing i disciplinske probleme.

Uspešni HR menadžeri u svakom trenutku tačno znaju koje resurse treba koristiti kako bi pomogli zaposlenima. Ne samo to, HR stručnjaci su ljudi kojima se zaposleni obraćaju za sve, od zdravstvenih pitanja do razrešavanja situacija ugroženosti od šefova i kolega.

Oni moraju da se profesionalno odnose prema onome što čuju i da sve informacije prihvate kao strogo poverljive.

Ako ste se pronašli u opisima osnovnih zaduženja HR menadžera i deluje vam da imate ključne osobine dobrog menadžera ljudskih resursa, imate velike šansu da se bavite ovim poslom. Najpre pronađite školu u kojoj vas vrhunski profesionalci u poslu mogu naučiti svemu što je potrebno da počnete da radite u ljudskim resursima. To može biti prava prilika da iz korena promenite život.

