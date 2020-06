WEB SAJT KOJI SE VOLI: Evo kako da unapredite intuitivnost vašeg sajta

Imati brend, a nemati web sajt danas je isto kao da imate ime, a nemate ličnu kartu.

Neophodno je da imate web adresu na kojoj će se ljudi o vama informisati i čuti sve što je neophodno kako bi se opredelili za vas, a ne za konkurenciju.

Međutim, korak pre toga predstavlja njihov dolazak do vas i kako da se osigurate da će oni i stići do vašeg sajta. U moru drugih adresa, vaša mora da se istakne, a to možete učiniti samo kvalitetom.

Kada su sajtovi u pitanju, kvalitet se pre svega odnosi na intuitivnost, što znači da, ukoliko sajt nije intuitivan, brzo ćete izgubiti pažnju svojih posetilaca. Zato smo pripremili nekoliko saveta kako to možete da izbegnete.

foto: Promo

Pratite ponašanje korisnika

Uz softvere kao što je, primera radi Crazy Egg, možete jasno videti kretanje posetilaca vašeg sajta i zaključiti šta je to što im privlači najviše pažnje, gde biste morali da unapredite svoju komunikaciju, a šta je to što ih odbija.

Da bi vaš sajt bio intuitivan za korisnika, neophodno je da utvrdite kako se oni ponašaju i kuda se kreću prilikom posete. Samo na ovaj način možete shvatiti šta je to što nije dovoljno razumljivo i u čemu intuitivnost vašeg sajta zakazuje.

foto: Promo

Pružite detaljne informacije

Budite sigurni u jedno: kada osoba stigne na vaš sajt, ona je tu u potrazi za informacijama.

Ukoliko pokušavate da nešto sakrijete, ili da s mnogo slojeva reči i priče opteretite ono što je vaša suština, brzo ćete izgubiti njihovu pažnju. Oni će tada preći na sajt konkurencije.

Zato se potrudite da sve što pišete na sajtu bude lako čitljivo i razumljivo, tako da već u prvoj iteraciji, odnosno pri prvom pogledu na vaše sadržaje posetilac dobije vrednost i nauči nešto što ga je zanimalo.

Ako niste to ostvarili, gubite njegovo poverenje, a jednom izgubljeni posetilac se verovatno više neće vratiti.

foto: Promo

Navigacija mora biti jasna

Ukoliko ne zna gde se nalazi na sajtu, posetilac će prvo pogledati navigaciju, odnosno liniju na vrhu vašeg sajta koja sadrži sve linkove i grane cele prezentacije.

Ona mora biti jasna, što znači da ovde nema previše prostora za kreativnost. Postoje ustaljene forme koje se koriste, a to su stranice „O nama”, „Proizvodi”, „Prodavnica”, „Blog” i „Kontakt”.

Naravno, može postojati i još mnogo toga. Navigaciju ćete prilagođavati svom poslovnom modelu. Ali šta god da dodajete, nazovite tu sekciju svojim pravim imenom. Bilo kakva kreativnost nosi rizik unošenja zabune i samim tim smanjenja intuitivnosti.

foto: Promo

Prilagodite pozive na akciju

Ključ uspeha svakog sajta leži u kvalitetnim pozivima na akciju. To znači da ćete posetiocima intuitivno i jasno staviti do znanja šta od njih očekujete na svakom koraku.

Da li je ideja u tome da ostave svoj e-mail kako biste im slali dodatne informacije, da se prijave za kurs koji promovišete ili da dovrše kupovinu: svakako je neophodno da im na to ukažete.

Pored toga, važno je da pozive na akciju kvalitetno rasporedite, kako se posetioci ne bi osećali napadnuto. Ne želite da ostavite utisak da sve što želite od svojih posetilaca jeste da od njih izvučete pristanak za akciju ili kupovinu.

Ovo zahteva veštine pisanja, ali i poznavanje psihologije.

foto: Promo

Naučite kako

Intuitivnost pokriva veliki broj segmenata kao što je vizuelni identitet sajta, brzina njegovog učitavanja, preglednost i još mnogo toga.

Da biste mogli da pokrijete sve segmente, neophodno vam je znanje koje ne možete steći na kratkim kursevima od nekoliko meseci. Posvetite barem jednu godinu učenju kako biste ovladali svim veštinama koje su vam neophodne za kvalitetnu izradu sajta.

Upišite obuku za web dizajn i postanite ekspert u ovoj oblasti.

Promo tekst

Kurir