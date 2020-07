BESPLATAN TEST: Saznajte da li je IT karijera za vas

Rad u IT industriji je veoma perspektivan i odlično plaćen. Ipak, IT karijera nije baš za svakoga. Ako vas zanima odgovor na ovo pitanje, odvojte 7 minuta i saznajte da li imate predispozicije za neku od IT profesija i šta vam je potrebno za karijeru u ovoj oblasti.

Uradite besplatan 7-minutni test i otkrijte da li je IT karijera pravi izbor za vas.

Besplatan test koji daje odgovore na mnoge nedoumice

Sigurno ste pomislili kako biste mogli da se okrenete karijeri odlično plaćenog IT stručnjaka, ali niste sigurni da li je to za vas. Rešite sve nedoumice odmah uz besplatan test i saznajte šta je sve potrebno za posao dizajnera, programera, administratora mreža ili neku drugu IT poziciju.

Test sadrži 14 pitanja o vašem trenutnom statusu karijere, željama i ciljevima. Na osnovu datih odgovora saznaćete da li imate predispozicije za uspešnu IT karijeru, kao i koja to IT specijalnost najbolje odgovara vašim talentima.

Dodatna pogodnost je to što je testiranje potpuno besplatno. To znači da vas doslovno ništa ne košta da proverite da li je IT karijera za vas. Ukoliko se ispostavi da imate potencijala, razmislite o fokusiranju na neka od veoma traženih zanimanja iz sfere informacionih tehnologija.

Čak i ako posedujete određeno iskustvo, kroz besplatan 7-minutni test samo ćete potvrditi da ste napravili odličan izbor. Koji god rezultat da vas čeka, samo 7 minuta vas deli od otkrića pravog puta za vas.

Interesovanje za IT oblast nezaustavljivo raste

Brojnim istraživanjima došlo se do istog zaključka – najtraženiji poslovi i u ovoj godini jesu oni iz IT oblasti. Evropi nedostaje čak 500.000 IT stručnjaka, a samo u Srbiji više od 20.000 IT radnih mesta je nepopunjeno. Istovremeno, pozicije u ovom sektoru su konstantno u TOP 3 najplaćenijih!

Drugim rečima, globalna potražnja za IT kadrovima i rastuće potrebe domaćeg tržišta dovele su do veoma visokih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuću ekspertizu ne čekaju ni dana na posao u struci.

IT tržište u Srbiji dostiglo je rekordnih 580 miliona evra, a izvoz IT usluga čak 1,4 milijarde evra, sa jakim potencijalom za budući rast, uprkos pandemiji. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je i do nekoliko puta veća od prosečne plate u drugim sektorima, a mogućnost lakog zaposlenja, brojni benefiti i fleksibilno radno vreme samo su neki od razloga koji čine da u IT sektoru gotovo nema nezaposlenih.

Odlučite se za pravu školu i steknite neophodna IT znanja

Kako IT poslova ima sve više, raste i broj onih koji se specijalizuju za IT zanimanja. Stručno obrazovanje u IT sektoru ne mora biti samo formalno već je bitno i školovati se za znanja koja su zaista primenjiva i donose veliku platu. Na vama je da se odlučite za pravu oblast: programiranje, administraciju, dizajn i multimedija, IT poslovanje, razvoj mobilnih aplikacija, CAD crtanje i projektovanje, itd.

Školovanjem za IT stručnjaka stiču se, pored novih znanja, priznate diplome i sertifikati koji omogućavaju brojne poslovne prilike širom sveta. Bez obzira na prethodno iskustvo, uz vrhunske stručnjake i praktičan rad svako može steći potrebna znanja iz IT oblasti za manje od godinu dana. Donesite već danas pravu odluku i unapredite svoju karijeru.

