NOVO na ITS-u: Jedine studije u regionu koje će studente učiti i ovim znanjima budućnosti

Savremeno doba je obrazovanju postavilo ozbiljan zadatak – kako pripremiti mlade ljude za ono što ih očekuje u svetu koji neprestano napreduje. IT industrija se velikom brzinom razvija i uključuje u sve sfere poslovanja bez obzira na to o kojoj oblasti je reč. Upravo zbog toga Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, prateći najnovije trendove, svoj nastavni plan i program svake godine obogaćuje novim predmetima, kako bi studentima pružila korisna znanja koja su primenljiva u realnim poslovnim izazovima.

Problem Solving in Business – spremni za rešavanje realnih poslovnih problema

Četvrta industrijska revolucija uveliko traje i sa sobom donosi velike izazove u poslovanju koje je potrebno rešavati pomoću najnovijih tehnologija. Modelovanje i predviđanje u poslovanju postalo je neophodno kako bi biznis mogao da odgovori na sve promene koje se dešavaju na dnevnom nivou. Očekivano je da se ovakva znanja stiču tokom studija i da su diplomci spremni za svoja buduća zanimanja.

Studenti ITS-a aktivno učestvuju na svakom predavanju, daju svoje ideje i zajedno sa profesorima dolaze do najboljih rešenja. Na taj način podstiče se njihova samostalnost i već tokom studija imaju mogućnost da primenjuju svoja znanja kroz konkretne ideje.

ITS svojim studentima pruža obrazovanje koje prati najnovije trendove u oblasti informacionih tehnologija, a ove godine je svoj program obogatila novim predmetima.

Problem Solving in Business predstavlja revolucionarnu metodu u rešavanju realnih poslovnih problema i sve to kroz rad studenata u timovima, koji funkcionišu kao mini-kompanije, dobijaju realne poslovne probleme i rade na njihovom rešavanju. Ceo proces učenja uključuje diskusiju studenata i prezentaciju čitavog procesa. Uvid u njihov rad, pored profesora, imaju i uspešni ljudi iz sveta biznisa, koji će im iz prve ruke preneti iskustva i oceniti njihov rad. Na taj način studenti se upoznaju sa poslovnim principima koji će im biti neophodni na budućem poslu. ITS kroz svoj nastavni program svojim studentima pruža praktična znanja koja će im biti neophodna u budućoj karijeri.

Konstruisanje i programiranje najnovijih robota

Roboti su odavno postali deo velikih industrija, a njihovo korišćenje u svakodnevnom životu nije više samo ideja već naša realnost. Ova grana informacionih tehnologija neprestano se razvija, a samim tim i potražnja za stručnjacima iz ove oblasti sve je veća. Međutim, da bi se došlo do kreiranja novih modela, neophodno je upoznati se sa svim aspektima konstruisanja i upravljanja njima.

Studenti ITS-a imaju priliku da kroz novi predmet Robotika nauče kako oni funkcionišu i budu deo kreiranja i razvoja najnovijih modela robota, koji će tek dobiti svoju primenu. Učenjem i korišćenjem programskog jezika Python oni dolaze do novih rešenja, koja je moguće primeniti u konkretnim poslovnim zadacima u vezi sa ovom oblasti.

Upravo ovakav pristup studijama i rad na konkretnim projektima omogućava studentima da postanu deo IT industrije odmah nakon završetka studija i tako budu konkurentni na tržištu rada.

Upis je u toku! Prijavite se što pre

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS najtraženija je upravo zbog inovativnog pristupa studijskim programima i praktičnih znanja koja dobijaju svi svršeni diplomci. Studenti ITS-a imaju mogućnost da biraju između 4 najaktuelnija i najplaćenija IT smera: Informacione tehnologije, Računarska multimedija, Informacioni sistemi i Elektronsko poslovanje. Tu su i akreditovane master studije za IT − dvogodišnje master studije pružaju širok spektar ekspertskih znanja iz informacionih tehnologija, što studentima omogućava da postanu jedni od najtraženijih stručnjaka današnjice, sa zvaničnom diplomom master strukovnog inženjera informacionih tehnologija.

Izaberite jedan od najmodernijih studijskih programa. Upišite studije koje obezbeđuju sigurnu budućnost. Online testiranje budućih studenata zakazano je za 23. jul. Zato požurite, prijavite se preko sajta ili pozivom na broj 011/40-11-216.

