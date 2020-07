UČITE OD NAJBOLJIH: Od ova 4 brenda bi trebalo učiti kako se komunicira na društvenim mrežama

Gotovo svi ozbiljni brendovi danas imaju izdvojen deo u budžetu za oglašavanje na društvenim mrežama. Potrebna su ozbiljna istraživanja kako tržišta, tako i konkurencije, kako bi se izveli kvalitetni zaključci o tome šta je neophodno i na koji način valja predstaviti ciljnoj grupi kroz ove kanale.

Neki su u tome bolji od drugih. Oni biraju kvalitetnije kanale, rade kvalitetnija istraživanja ciljne grupe, imaju veći broj alata za praćenje tendencija na tržištu ili nešto sasvim drugo.

Ono što je sigurno jeste da postoji nešto što će, i mimo pomenuthih faktora, određene brendove uvek podići na vrh lestvice, a to je – kvalitetan sadržaj. Ljudi cene kada im ponudite određenu vrednost i kada od vas nešto nauče.

Zato vam kao inspiraciju predstavljamo nekoliko brendova koji su u tome odlični.

Lego

Ne postoji osoba koja ne voli lego kockice. Zato ne iznenađuje činjenica da na Fejsbuku kompanija Lego ima više od 13,5 miliona pratilaca, a na Tviteru više od 600.000.

Imajući u vidu da je reč o šarenom brendu, koji ima mnogo toga da pokaže na nivou vizuelnog sadržaja, Lego je najdominantiji na Instagramu. Iako je broj pratilaca na Tviteru nešto manji (oko pet miliona ljudi) nego na Fejsbuku, i dalje je interakcija sa njima daleko izraženija nego na ostalim mrežama.

Oni ovim putem obaveštavaju ljude o svojim novim proizvodima, održavaju konkurse, animiraju svoje igračke i plasiraju brojne druge kreativne sadržaje.

KFC

Postoji nešto što se zove glas brenda. On mora uvek da reflektuje univerzalni glas vaše ciljne grupe. KFC je mladalački brend i već dugi niz godina plasira proizvode koje najviše vole tinejdžeri i mladi ljudi.

Takođe, njihova komunikacija je od početka bila otvorena, jer su samo na taj način mogli da se dopadnu svojim mušterijama. Zato se može reći da njihov glas direktori nikako ne vole. Međutim, široke narodne mase uživaju u njihovoj duhovitosti, povremenom cinizmu i jasnom stavu o različitim temama, iz najrazličitijih oblasti, od politike, pa sve do ekologije.

Charmin

Ovo je jedan od najpoznatijih američkih proizvođača toalet-papira. Možda je sasvim dovoljno reći to da biste shvatili koliko kreativni moraju biti. Iako se na nekim tradicionalnijim kanalima komunikacije Charmin drži veoma profesionalno, zadržavajući svoju prodajnu komunikaciju i priču o kvalitetu papira i mekoći, na društvenim mrežama je situacija drugačija.

Na svojim društvenim kanalima ovaj brend se ne libi da koristi nešto provokativnije emotikone – ideograme za tekstualnu komunikaciju u porukama i na internetu, da priča slobodnijim jezikom i da zapravo u komunikaciji prenese upravo ono zašto je i napravljen i zašto postoji.

Casper

U svetu je iznenada počeo da se uvećava broj brendova koji se bave „zaštitom sna”, odnosno obezbeđivanjem kvalitetnog spavanja. Tu su i pomagala, bilo da je reč o jastucima, preparatima ili nečemu trećem. Kasper je upravo jedan od njih.

Pored toga što širom svojih društvenih mreža objavljuje slike uspavanih životinjica i beba, što može da samo po sebi ima uspavljujući efekat, ovaj brend takođe ima i muzički kanal na platformi Spotifaj. Tu se možete pretplatiti na čitavu kolekciju pesama za uspavljivanje, meditaciju ili umirivanje.

