ZAPOČINJETE ONLAJN BIZNIS? Pratite ovih 5 saveta za dobar početak

U kojoj god sferi da poslujete, danas su sve kompanije uvek i IT kompanije.

Ako danas započinjete bilo kakvo poslovanje, web sajt vam je neophodan. Zato vam je od prvog dana neophodna tehnička podrška.

Verovali ili ne, pronalaženje kandidata za poslove u oblati informaciono-komunikacionih tehnologija sada je mnogo lakše nego pre godinu dana.

Nažalost, mnogi IT stručnjaci su ostali bez posla zbog prirode industrije u kojoj su radili: Er-Bi-En-Bi ( Airbnb) je bio primoran da otpusti čak 25% zaposlenih. Svi oni sada traže nove prilike, a rad na daljinu i ranije je bio najčešći vid saradnje u IT industriji.

foto: Promo

Šta vi možete da uradite da biste se se izdvojili od konkurencije?

1. Proučite šta zaposleni žele

Ako tražite IT stručnjaka, pronađite nekoga ko ume da radi samostalno i ko će vam biti lojalan na duže staze. Već dugo u IT svetu zarada nije ključna. Postoje određeni standardi, i plate se mahom kreću u istim okvirima.

Dokle god svojim zaposlenima nudite zaokruženo iskustvo, plata ne mora da bude među najvišima. Sve češće presudan uticaj ima – promena koju vaše poslovanje donosi savremenom društvu, pokretanje nečeg potpuno novog, trag koji će ostati za vama.

„Svrha je važnija od novca”, kaže Dina Bajasanova, suvlasnica agencije Pič mi (PitchMe). Ona nastavlja: „Budite otvoreni da prihvatite da vaš idealan kandidat ima sva znanja koja želite, ali radi po nešto drugačijim pravilima – i to je u redu”.

Osim toga, budite spremni da kandidatima omogućite stalni rad od kuće, čak i kada se ostatak tima vrati u kancelarije. Sve ovo trebalo bi da navedete i u samom oglasu za posao.

2. Proučite šta vi zapravo želite

Ponavljanje opštih i podrazumevanih uslova za kandidate u IT sektoru samo će odbiti prave stručnjake. Zašto? Zato što – bez obzira na to što ste vi to morali da proverite – potencijalne kolege tačno znaju šta radi administrator mreže i koja su mu zaduženja.

Ono što ih interesuje jeste vaša poslovna filozofija, šta želite da postignete i kako svako od njih može tome da doprinese.

3. Ne žurite

Dobar oglas za posao nije lako napisati. Ako tome ne posvetite dovoljno pažnje, na to neće obratiti pažnju ni potencijalni zaposleni. Najveća razlika leži u tome što ste početnik, bez obzira na to koliko prethodnog iskustva imate.

Ovaj posao je za vas nov, a još noviji za one koje treba da zainteresujete. Nemate reputaciju, nemate slavni proizvod ili uslugu – ali imate ideju. Onaj osećaj zadovoljstva i uzbuđenja koji ste imali kada ste konačno oblikovali i definisali ono što želite da radite treba da imaju i vaše nove kolege.

Zato u prvi plan stavite to kakvog saradnika želite, a ne kakvo znanje treba da donese. Iznesite svoj dugoročni plan. Nemojte da krijete važne činjenice: ako za sada nemate dovoljno zaposlenih i zbog toga ponekad radite i vikendom, napišite to.

foto: Promo

„Iznenadili biste se kada biste znali koliko iskusnih profesionalaca i dalje čeka pravu priliku da zablista”, kaže Amin Giljani, direktor softver kompanije Talos didžital (Talos Digital). On kaže i da „nova kompanija, ona koja se tek formira, može da bude pravo mesto za pokazivanje punog potencijala”.

4. Naučite osnove

IT industrija se najbrže menja. Ako se u njoj ne snalazite, idealno bi bilo da pronađete poslovnog partnera koji razume šta vam je neophodno a šta može da se obezbedi i kasnije. Ako kroz proces stvaranja novog biznisa idete sami, pravi je trenutak da sebe unapredite, zarad svih budućih poslova.

Naravno da nemate vremena, pa je idealno da izaberete provereno dobru školu koja nudi celokupno učenje na daljinu. Primera radi, IT akademija će vam pružiti najsavremenija znanja kroz program potpuno prilagođen vašim potrebama. Tako ćete i dalje upravljati svojim vremenom, a od iskusnih stručnjaka naučiti sve što morate da znate o stalno promenljivom svetu informacionih tehnologija.

5. Približite se

Tradicionalni mediji vam neće mnogo pomoći. Uključite se na platforme koje IT industrija koristi, posećujte događaje, prijavite se na vebinare. Sve to će sam proces traženja i ostvarivanja prvog kontakta učiniti jednostavnijim.

Na kraju, imajte spremne odgovore na sva pitanja: ne samo o zaradi i uslovima, već i o tome kakva je vaša kultura poslovanja, kako se ophodite prema ostalim zaposlenima i kakve prilike za napredovanje dajete svima. Budite lider i u vanrednim okolnostima – tako ćete stići do vrha i tu pronaći svoje stalno mesto.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir