PROŠIRENA REALNOST: Evo kako treba programirati proširenu realnost

„Proširena stvarnost” je termin koji se već neko vreme koristi za opisivanje tehnologija koje pomažu ljudima da na autentičan način otkriju svet oko sebe – kroz percepciju obogaćenu kompjuterski generisanom slikom, tekstom i zvukom.

Primera radi, kada koristite neke od popularnih filtera na Instagramu, pomoću kojih svom portretu možete u realnom vremenu dodati zečje uši ili neki drugi element, radi se upravo o istom principu augmentovane ili proširene stvarnosti.

Ovo je koncept koji postoji već nekoliko godina i postaje sve popularniji, kako u marketinškim aktivnostima, tako i u tehnologiji i programiranju.

Postoji niz pravila kojih se prilikom kodiranja ovakvih programa morate držati. Ovde izdvajamo nekoliko pravila koja će vam pomoći da napravite kvalitetan proizvod.

Pokreti moraju biti očigledni

Prvo pravilo, kako pisanja i dizajna, tako i programiranja jeste da ne smete verovati da će ljudi pretpostaviti šta je potebno da urade kada su izloženi proširenoj stvarnosti. Od velike je važnosti da svaki pokret koji programirate mora biti očigledan.

Na primer, ukoliko je ideja da se pokretom ruke proizvede trag od zvezdica, morate korisniku na neki način staviti do znanja da će to biti efekat. Bilo da je u pitanju suptilni efekat koji će se videti i pri najmanjem pokretu ili nešto konkretnije – izbor je na vama. Olakšajte put do korišćenja vaših efekata.

Komunicirajte sa dizajnerom

Izuzetno je težak korak i za dizajnera i za programera da pronađu zajednički jezik i reše neki problem sarađujući na istom projektu. Međutim, u ovakvom poslu, to je ključno za uspeh celog projekta.

Povežite se od samog početka sa web dizajnerom koji se bavi kreiranjem vizuelnog identiteta i ostalih elemenata koje ćete vi kasnije kroz kôd implementirati.

Da ne bisti nepotrebno trošili svoje i njihovo vreme, pre svega je neophodno da dođete do odgovora na pitanje „zašto” – za svaki aspekt zajedničkog posla. Kada ste zapisali odgovore na svako „zašto”, spremni ste za zajednički rad. Na ovaj način ćete olakšati posao, kako sebi, tako i svom saradniku.

Razmišljajte u tri dimenzije

Programeri su navikli na kodiranje statičnih elemenata, web sajtova ili sličnih dvodimenzionalnih aplikacija, koje često nisu toliko interaktivne kao proširena stvarnost. Zato za njih ponekad nije jednostavno da izađu iz svog okvira razmišljanja.

U ovakvim projektima, svom radu morate dodati još jednu dimenziju, kako biste u obzir uzeli i senke i pomeranja, izobličenja objekta u interakciji sa korisnikom i sve načine na koje se ugao samog objekta menja.

Zato je ključno da se potrudite da izbacite dvodimenzionalnu perspektivu iz svog posmatranja i da promenite ugao gledanja na stvari.

Uvek vodite računa o ograničenjima

Prilagodljivost („responsiveness”) je važan element dizajna proširene stvarnosti.

Da biste završili aplikaciju na najbolji način, morate uvek uzimati u obzir sva ograničenja koja imaju određeni ekrani na kojima će se neko „igrati” vašim proizvodom.

Ukoliko je to telefonski ekran, uvek obratite pažnju na njegovu veličinu i na to koliko će primetan i koliko intuitivan vaš efekat biti za osobu koja ga koristi. Ukoliko je to računar, opet uzmite u obzir veličine različitih kompjuterskih ekrana.

Ne izostavljajte ništa iz jednačine, ako želite da postignete dobar efekat.

Naučite kako

Proširena ili pretpostavljena realnost više nije nova vest, međutim predstavlja izuzetno zahtevnu tehnologiju koju ne može baš svako da prati i nauči. Mnogi to pokušaju, na kratkim kursevima od nekoliko meseci, ali posle nekog vremena shvate da su samo izgubili vreme i novac. Zato je važno izdvojiti vreme za obrazovanje, minimum godinu dana, kako biste uz pomoć iskusnih mentora došli do svih znanja koja su vam potrebna.

Upišite obuku za razvoj softvera i počnite da učite tehnike kreiranja proširene stvarnosti.

