VELIKO ISTRAŽIVANJE: Ovo će biti najtraženiji poslovi nakon pandemije

Pandemija koronavirusa ugasila je veliki broj radnih mesta i mnogi ljudi su sa pravom zabrinuti za svoj posao. Međutim, istraživanja pokazuju da zaposleni u tehnološkom i biznis sektoru ne moraju da brinu:

u budućnosti se predviđa siguran rast poslova iz ovih oblasti.

Ovakva predviđanja rezultat su temeljnog istraživanja koje je obavio ugledni Business Insider, a na osnovu zvaničnih podataka koje je objavio američki biro za statistiku rada. Stručnjaci su saglasni da se ova predviđanja, uz male razlike, mogu primeniti na Evropu, ali i na naš region.

Dakle, šta nas to čeka?

Dobra vest za radnike u IT i biznis sektoru je da ne samo da će potražnja za njima biti velika već će to ujedno biti i najplaćeniji sektori. Naime, plata koju ćete moći da zaradite radeći neki od tih poslova i do nekoliko puta je veća od prosečne.

Dakle, ukoliko ste zabrinuti za svoju karijeru usled globalnih promena koje je donela pandemija ili tek treba da započnete karijeru, ovo su sektori u kojima bi trebalo da planirate svoju poslovnu budućnost.

IT i programiranje

Usled tehnološkog napretka i digitalizacije, danas je sve više poslova iz IT oblasti, a previđanja kažu da će se takav trend nastaviti i u budućnosti. Stoga, ukoliko želite siguran posao sa dobrom platom, a imate sklonosti ka tehnici i kompjuterima, najbolje je da razmislite o karijeri u programiranju ili dizajnu.

Istraživanja kažu da će se od 2018. do 2022. u ovoj industriji zaposliti čak 42.200 radnika, a u 2019. prosečna plata na godišnjem nivou iznosila je zavidnih 77.733 evra.

Razvoj softvera

Razvijanje softvera predstavlja žilu kucavicu IT-ja i jedna je od najperspektivnijih oblasti. Ne samo da ovo zanimanje neće biti ugroženo pandemijom već se očekuje i snažan rast u ovom sektoru jer borba protiv virusa zahteva kreiranje i razvoj brojnih medicinskih aplikacija.

Pretpostavlja se da će se u ovom sektoru u periodu od 2018. do 2028. otvoriti čak 42.600 radnih mesta, a prosečna plata na godišnjem nivou 2019. iznosila je velikih 94.377 evra.

foto: Promo

Menadžeri svih tipova

Efikasna organizacija rada, brza i kvalitetna realizacija projekata biće od ključne važnosti za uspeh kompanija u budućnosti, naročito u situacijama kada određeni broj radnika svoje zadatke obavlja od kuće. Zbog toga će potražnja za menadžerima u svim sektorima i oblastima biti izuzetno velika.

Očekuje se da će između 2018. i 2028. godine čak 110.630 ljudi naći posao u ovoj oblasti, a oni koji već rade kao menadžeri 2019. godine imali su prosečnu godišnju zaradu od 60.132 evra.

IT menadžeri

Da bi IT sektor funkcionisao efikasno i besprekorno, nisu dovoljni samo programeri i dizajneri već i ljudi sa izraženim organizacionim i komunikacionim veštinama koji će biti most između klijenata i IT-jevaca. Drugim rečima, neophodni su IT menadžeri.

Očekuje se da će između 2018. i 2028. nedostajati oko 46.800 IT menadžera, a prosečna godišnja plata za ovo zanimanje u 2019. iznosila je velikih 128.481 evro.

Finansijski menadžeri

Među menadžerima posebno će biti traženi menadžeri za finansije. Kompanije će u budućnosti usled nesigurnosti izazvane pandemijom biti veoma oprezne kada ulažu svoj novac. Zbog toga će im biti potrebni zaposleni sa veštinama kontrole troškova i pametnog ulaganja.

Predviđanja su da će od 2018. do 2028. godine kompanije zaposliti 104.700 menadžera, a njihova prosečna plata na godišnjem nivou u 2019. iznosila je primamljivih 114.023 evra.

Strategijski i operativni menadžeri

Napokon, kada je u pitanju menadžment, veoma traženi biće strategijski i operativni menadžeri sposobni da u praksi do najsitnijih detalja sprovedu široke vizije.

U periodu od 2018. do 2028. predviđa se da će biti otvoreno 165.000 radnih mesta za tu poziciju, a sudeći po godišnjoj prosečnoj plati, koja je 2019. godine iznosila 88.469 evra, menadžeri neće morati da brinu o svojoj zaradi.

Stručnjaci za marketing

Već sada je jasno da će kompanije koje prežive krizu izazvanu pandemijom morati da se dobro pomuče kako bi privukle kupce i klijente. To znači da će im biti potreban vrhunski marketing, odnosno ljudi koji su su sposobni da naprave stručne analize i na osnovu njih kreiraju uspešne marketinške kampanje.

Očekuje se da oko 139.200 ljudi nađe posao u ovoj industriji, a oni koji već u njoj rade veoma su zadovoljni platom, koja je u 2019. godini iznosila 55.997 evra na godišnjem nivou.

Programiranje aplikacija za mobilne uređaje

Razvoj aplikacija za operativne sisteme kakvi su Android i iOS predstavlja jednu od najproduktivnijih oblasti IT-ja. Jednostavno, danas su nam neophodne aplikacije za sve: od fitnesa, preko zdravstva, do vesti i kupovine.

Zbog toga kompanije planiraju da zaposle blizu 241.500 ljudi u narednih osam godina, a pre samo godinu dana prosečna plata za mobilne divelopere iznosila je 94.377 evra na godišnjem nivou.

foto: Promo

Prodaja

Za opstanak svakog biznisa ključna je prodaja. Međutim, usled pandemije ljudi će postati obazriviji u pogledu toga na šta troše svoj novac, pa se procenjuje da će u budućnosti biti potrebno sve više truda i veština kako bi do prodaje zaista i došlo. Zbog toga kompanije zapošljavaju ljude sa razvijenim moćima ubeđivanja i veštinama prezentacije koji će podstaći prodaju i tako doneti profit kompaniji.

Čak 76.400 ljudi naći će posao u ovom sektoru do 2028. godine, a oni koji su to uradili ranije imali su 2019. godišnja primanja od oko 49.273 evra.

Ako niste u nekom od ovih zanimanja, šta treba da uradite sada?

Rezultati ovog istraživanja ne znače da ljudi koji nemaju karijere u nekoj od ovih oblasti treba da se obeshrabre. Promena karijere, posla i profesionalnih interesovanja u 21. veku veoma je česta pojava i, što je još važnije, ostvariva.

Ljudi koji nemaju obrazovanje iz IT-ja ili biznisa mogli bi da razmisle o doškolovavanju, završavanju nekog kvalitetnog kursa, sticanju priznatih IT i biznis sertifikata i da tako sebi obezbede posao koji će biti tražen u budućnosti.

U našem regionu postoje edukativne ustanove poput ITAcademy i BusinessAcademy, na kojima je za samo 12 meseci školovanja (u učionici ili preko interneta) moguće steći praktične i vredne veštine iz IT oblasti ili biznisa i tako započeti novu karijeru.

Veliki broj ljudi koji je završio ove ustanove našao je zaposlenje brzo nakon završetka školovanja, a neki već i tokom samog školovanja, dok se zahvaljujući međunarodnim sertifikatima koji se stiču na ovim ustanovama nemali broj ljudi zaposlio u stranim kompanijama.

Stoga, ukoliko želite da imate posao koji će biti tražen i nakon pandemije, a privlače vas IT ili biznis, počnite da razmišljate o promeni karijere: imate puno opcija na raspolaganju.

Promo tekst

Kurir