DIZAJNERSKI PORTFOLIO: Možete ga napraviti na ova 4 sajta

Kada postajete dizajner, neophodno je da imate nešto što ćete pokazati svojim potencijalnim klijentima. To bi trebalo da bude portfolio vaših najboljih radova koji ćete upakovati tako da budući poslodavci tačno znaju na šta mogu da računaju kada vas angažuju.

U portfolio nikada nemojte stavljajti sve radove, jer često su neki finalni proizvodi urađeni pod pritiskom klijenta, pa se njima možda nećete ponositi. Umesto takvih projekata, uključite sve ono što odslikava vaš stil i na šta ste zaista ponosni.

Da bi klijenti mogli da dođu do vas i da vas angažuju, morate im dati priliku da se sretnu sa vašim radovima, što znači da vaš portfolio morate postaviti negde. Zato smo izdvojili nekoliko odličnih platformi na kojima bez programerskog znanja to možete učiniti već danas.

Carbonmade

Kao što i slogan ove platforme kaže: vi donesite svoje najbolje, a oni su zaduženi za sve ostalo. Dakle, da biste postavili svoje radove na ovaj sajt, nije vam potrebno nikakvo web ili programersko znanje.

Na raspolaganju imate besplatnu i plaćenu verziju. U prvoj vam je na raspolaganju prostor za 5 projekata i ukupno 35 slika koje možete postaviti. Plaćena verzija košta 12 dolara mesečno i, pored svih standardnih opcija koje se srazmerno uvećavaju, dobijate i tehničku podršku, kao i mogućnost postavljanja projekata u flešu.

Wix

Iako nije usko specijalizovan za postavljanje portfolija, Wix vam može znatno olakšati kreiranje vašeg sajta. Nije vam neophodno poznavanje programiranja, jer jednostavnim metodom prevlačenja brzo i lako možete sklopiti sve elemente vaše prezentacije.

Sama platforma je veoma intuitivna, a na raspolaganju vam je veliki broj besplatnih šablona koje možete iskoristiti za pravljenje svog portfolija.

Naravno, u plaćenoj verziji dobićete daleko više opcija, ali za početak možete bez stida iskoristiti i postojeće besplatne verzije.

Dribbble

Kada pitate kreativce gde idu u potragu za kreativnošću, veliki broj njih će vam reći da posećuju – Dribbble.

Pored Pinteresta, na kome možete pronaći inspiraciju za gotovo svaki projekat kojim želite da se bavite, ova platforma je uvek jedan od prvih izbora dizajnerima koji žele da saznaju „kako su kolege to rešile”.

Ovde ćete pronaći radove gotovo svih velikih dizajnera na svetu, uz objašnjenja svakog predloženog rešenja, kako biste pronašli ideju ili odgovor na pitanje koje vas muči. Takođe, upravo ovde možete okačiti i svoje radove i predstaviti ih svetu i potencijalnim klijentima.

Behance

Na poslednjem mestu, ne zbog svoje relevantnosti, Behance je svakako platforma za koju ste verovatno i čuli. Ovo je servis specijalizovan samo za dizajnere.

Isto kao i na sajtu Dribbble, i ovde možete videti radove, ukoliko su autori voljni da ih pokažu.

Istražite njegove mogućnosti i počnite već danas da delite svoje radove po projektima, da pišete opise i da ih postavljate na Behance.

Mnogi kažu da je upravo ovo lična karta dizajnera. Ono što je LinkedIn za sve poslovne ljude, to je ova mreža za vizuelne kreativce.

