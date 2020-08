OBRAZOVANJE JE KLJUČ RAZVOJA: 7 razloga zašto treba da se obrazujete

Ljudska rasa je postigla značajan napredak u poslednjih sedam miliona godina: od neandertalaca nastanjenih u pećinama do futurista koji smišljaju vozila na mlazni pogon, čovečanstvo je prešlo dug put. Danas, dok se krećete na planeti nastanjenoj sa devet milijardi ljudi, trebalo bi da se zapitate: šta je to što je čovečanstvo učinilo boljim nego što je bilo pre više milenijuma?

Pristup osnovnim životnim potrepštinama nikada nije bio lakši. Struja, hrana i higijena znatno su poboljšali kvalitet života. Ali jedan suštinski element koji nas razdvaja od neandertalaca, koji je zaista stvorio bolja društva, razvio vrline i dao nam osećaj slobode – jeste obrazovanje. Iako su mnogi ljudi širom sveta i dalje lišeni mogućnosti da se obrazuju, danas je za većinu obrazovanje postalo dostupnije nego ikada.

Obrazovanje je mnogo više od primanja ili davanja sistematskih pouka, pre svega u školama i univerzitetima. To je proces kontinuiranog učenja koji se može odvijati bilo gde, u bilo koje vreme i u bilo kom životnom dobu. To je osnovno pravo svakog ljudskog bića, koje vas čini jačima i obezbeđuje nam razvoj. Obrazovanje dovodi do unapređenja društva, jer pomaže da se poboljšaju socijalni i ekonomski uslovi u svim ljudskim zajednicama.

Obrazovanje vas čini boljim građanima učeći vas kako da idete kroz život sledeći smislena pravila i propise, i dajući vam osećaj odgovornosti i savesti. Ono vam daje samopouzdanje, omogućuje da iznosite svoje mišljenje i ostvarujete svoje snove. Vlade širom sveta prepoznaju važnost obrazovanja kao alata za unapređenje napretka i pretvaranje sveta u bolje mesto.

Pogledajte kako sve obrazovanje unapređuje vaše živote.

1. Obrazovanje širi svest i razvija um

Neznanje i neinformisanost su nedostaci koji u velikoj meri unazađuju društvo. Ljudi zavedeni lažnim uverenjima sebi i svojoj zajednici nanose mnogo štete. Obrazovanje vam pomaže da ispitujete, razvija kritičko mišljenje i analitički um i omogućava vam da naučite da odvajate laži od istine, poluinformacije od informacija, ideje i veru od indoktrinacije i sujeverja... Obrazovan um iza svih postupaka traži logiku i naučno rasuđivanje i ne naseda na prazne reči.

2. Ono vam pomaže da razumete pogrešne modele ponašanja i suprotstavite im se

Obrazovanje pomaže u smanjenju stope kriminala. To je jednostavna istina, zasnovana na činjenicama.

Školovani i obrazovani ljudi lakše prave razliku između ispravnog i pogrešnog. Deca koja pohađaju školu imaju manje šanse da se okrenu prestupničkom ponašanju, a školovani ljudi lakše dolaze do dobrog posla i zasnivaju stabilan život.

Istraživanje na tu temu u Sjedinjenim Američkim Državama je pokazalo da bi povećanje opšteg nivoa obrazovanja za samo jedan procenat, za muškarce u starosnoj grupi od 20 do 60 godina, za 1,4 milijarde dolara godišnje smanjilo troškove koji nastaju suzbijanjem kriminala, a slične rezultate pokazuju i istraživanja u Evropi.

3. Pomaže u napredovanju u karijeri i poboljšava vaše imovinsko stanje

Bolje obrazovanje otvara niz mogućnosti za pronalaženje visoko plaćenih poslova. Ovo je posebno važno u vremenu u kome živite, u kome su tehnologija i umreženost osigurale da prilike za povećanje nivoa obrazovanja više nisu vezane za mesto stanovanja.

Danas je jednostavno usavršiti se u profesiji kojom se bavite, bilo gde da živite i bilo kakve dnevne obaveze da imate. Dobre škole odavno nude mogućnost praćenja onlajn nastave, tako da vaš napredak postaje samo stvar volje i spremnosti da radite na sebi. Vremenske i prostorne granice više ne postoje.

4. Omogućava vam zdraviji način života

Obrazovani ljudi teže tome da žive duže i više vode računa o svom zdravlju.

Istraživanje OEBS-a (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju) sprovedeno u centralnoevropskim zemljama pokazalo je da prosečan tridesetogodišnji muškarac višeg obrazovnog nivoa može očekivati da će živeti osam godina duže od 30-godišnjeg čoveka koji nije završio višu školu ili fakultet, dok za žene ta razlika iznosi u proseku četiri godine.

5. Obrazovanje vas čini građanima sveta

Digitalno obrazovanje pomaže da se povežete sa ljudima širom planete.

Oni koji su u današnje vreme spremni da uče i usavršavaju se lako mogu da svoja obrazovna i poslovna iskustva i saznanja dela sa ljudima iz drugih zemalja. Ako vas zanima šta rade i kako posluju vaše kolege na drugom kontinentu, više vas ništa ne sprečava da to saznate.

Moderna tehnologija daje vam mogućnost da komunicirate i povezujete se i tako zajedno radite na izgradnji bolje budućnosti i boljeg sveta.

6. Obrazovanje vam daje snagu i moć

Mnoga istraživanja su dokazala da su žene koje su bile izložene rodnoj neravnopravnosti povećanjem nivoa obrazovanja uspele da se suprotstave porodičnom nasilju i preuzmu odgovornost za svoj život.

Obrazovanje pomaže da se vaše slabosti pretvore u snagu. Ono vam daje samopouzdanje, šansu da se založite za sebe, poboljšava vaše sposobnosti pronalaženja dobrih poslovnih rešenja, čini vas mobilnima i omogućava vam pristup iskustvima drugih ljudi.

Vaš posao i karijera mogu doživeti procvat ako uložite vreme i trud u sopstveno obrazovanje i usavršavanje. Snaga koju stičete svakom naučenom poslovnom veštinom jeste nešto što vam niko ne može oduzeti. Moć znanja je neograničena. Poštovanje sredine, pažnja kolega koju ćete dobiti kada pokažete koliko znate o onome što radite i sposobnost da na osnovu naučnog saznanja donesete ispravne odluke uvrstiće vas u red uspešnih i bogatih ljudi.

7. Obrazovanje povećava vašu produktivnost

Činjenica je da, srazmerno vašem znanju o oblasti u kojoj radite, rastu i vaše mogućnosti da postignete veći poslovni uspeh i ostvarite veću zaradu. Postoji duboka veza između obrazovanja i produktivnosti, a u doba visoke poslovne konkurentnosti na svakom koraku nije više dovoljno ni da imate završenu višu školu ili fakultet.

Ako želite uspeh, važno je da kontinuirano radite na svom obrazovanju. Poslovne škole koje nude kvalitetno profesionalno usavršavanje postale su neizostavni deo radne biografije svih uspešnih profesionalaca. Usavršavanje u sferi u kojoj radite je ono što će unaprediti ne samo kvalitet života vas i vaše porodice, već će pomoći i čitavoj industriji, a potom i naciji, da napreduje. Zato ne čekajte, promenite svoj život nabolje i dajte doprinos poboljšanju društva u celini.

