PROJEKTNI MENADŽMENT: Evo kako će se razvijati menadžment projekata u budućnosti

Donedavno se najviše govorilo o tehnološkoj revoluciji kao pokretaču svih promena u poslovnom okruženju. Međutim, danas smo svedoci jednog sasvim novog „okidača”, koji je uzrok brojnim promenama, a to je kovid 19.

Svi smo počeli da se prilagođavamo novoj normalnosti. Uz pomoć novih tehnologija, adaptirali smo se na nova poslovna okruženja, rad od kuće i obavljanje dnevnih obaveza elektronskim putem.

Ovo je takođe dovelo do promene velikog broja poslovnih modela, a među njima je i projektni menadžment. Ova profesija je usled pandemije pretrpela haotičan, krizni period. Kako biste se pripremili za sve što sledi, izdvojili smo trendove koji se tek očekuju u ovoj struci.

Digitalni i timovi na daljinu

Jasno je da je situacija takva da sve veći broj ljudi radi od kuće ili planira da nađe posao koji može obavljati na ovaj način. Samim tim, posao projektnih menadžera dobija novi oblik, jer sada moraju organizovati timove koji neće biti fizički prisutni u istoj prostoriji.

Zato je za svakog projektnog menadžera neophodno da se što pre upozna sa novim alatima, kako onim za praćenje vremena, poput RescueTime, tako i onim za saradnju (Quip, ClickUp), pomoću kojih će timovi moći da se sinhronizuju i zajednički rade na projektima.

Povezivanje strategije i projekta

Jedan od ozbiljnijih izazova sa kojima se suočavaju brojne IT kompanije jeste neupućenost svih zaposlenih u ciljeve proizvoda i projekta. To se dešava u situacijama kada se napori ulaži da se proizvod razvije i proda, pa se neprestano radi na novim funkcionalnostima i ekstenzijama, dok programeri ne znaju gotovo ništa o planovima i viziji.

Na projektnim menadžerima će sada biti da upoznaju programere sa strategijom i idejom koja stoji iza cele priče, kako bi svi imali iste informacije i kako bi svi znali koji je krajnji cilj njihovih napora. Ovo je neophodan korak za održavanje efektivnosti u radu.

Hibridni pristupi menadžmentu

Do sada su pristupi i načini vođenja projekata bili jasno podeljeni. U IT industriji, projektni menadžeri su se opredeljivali za nekoliko pristupa. Primera radi, tu su „voterfol” – pristup vodopada, koji im pomaže da projekat završe od početka do kraja kako je dogovoreno, kao i agilni pristup, koji će ceo segment razvoja podeliti na manje celine kako bi olakšao rad.

Sada će se od projektnih menadžera očekivati da poznaju što je moguće više metoda, kako bi što bolje odgovorili na potrebe tržišta. Nekada će u istoj firmi biti potrebno i po nekoliko različitih pristupa, u zavisnosti od konkretnih potreba klijenata ili ciljeva projekta.

Meke („soft”) veštine

Projektni menadžment je pre svega upravljanje ljudima koji rade na određenom projektu. Međutim, u velikom broju kompanija očekuje se da ovu ulogu obavlja osoba koja izuzetno dobro poznaje i sam posao, odnosno da ima veštine koje imaju i članovi njegovog tima.

Nije jednostavno pronaći pojedince koji su dobri i u organizaciji, a i specijalizovani za jednu konkretnu oblast.

Primera radi, programeri su poznati po tome što nemaju izrazito razvijene veštine upravljanja ljudima i timovima, pa samim tim, mnogi ne mogu biti menadžeri projekata. Zato će se u budućnosti sve više insistirati na „mekim” veštinama, koje se tiču organizacije i ljudskih resursa.

Posao projektnog menadžera je i dalje jedan od najbolje plaćenih poslova na tržištu, zato i ne iznenađuje činjenica da se svakodnevno razvija i unapređuje. Potrebno je da stalno budete u toku sa novim tendencijama i izmenama, kako biste bili kvalitetan projektni menadžer.

Ako želite da vodite timove i realizujete projekte, posvetite svoje vreme i usavršavanju, pa se otisnite u ove vode sa kvalitetnom osnovom i znanjem koje će vam trebati da započnete tu avanturu. Upišite menadžment projekata i opredelite se za industriju u kojoj ćete se dalje razvijati kako lično, tako i profesionalno.

