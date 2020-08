ANIMACIJA KARAKTERA: Probajte 4 načina da kreirate svoje crtane likove

Mnogi dizajneri požele da počnu da rade ili u industriji video-igara ili u industriji zabave, gde bi se bavili kreiranjem animiranih likova i specijalnih efekata, koji su danas neizostavni deo gotovo svakog filma.

Međutim, iako vam dizajniranje za web može pomoći da budete bolji u animaciji, grafički dizajn i kreiranje crtanih likova nisu ista branša. Postoji veliki broj trikova i tehnika kojima jedan grafičar mora da ovlada kako bi mogao da napravi svog prvog crtanog junaka.

Čak i najstručniji među njima moraju početi od osnova, kada je pogodno poslužiti se nekim alatima za automatizaciju procesa. Ako želite da se oprobate u ovim vodama, isprobajte neke od ovih načina za kreiranje animiranog karaktera.

Online alati za kreiranje avatara

Jednostavno nazvani avatar builders jesu alati koji će vam pomoći da u nekoliko klikova kreirate svog crtanog junaka i dodelite mu karakteristike koje bi morao da ima. Tako, primera radi, možete izabrati nijansu kože, oblik glave, oči, boju kose i frizuru, u nekim opcijama čak i garderobu i okruženje, ukoliko želite da odete korak dalje.

Neki od poznatijih koje možete da isprobate su Cartoonize, Charatoon ili Face your Manga. Svaki od njih ima specifične stilove. Isprobajte ih kako biste videli šta se od svega toga najviše uklapa u vašu priču i vaš crtani film.

Online alati za kreiranje karaktera

Avatar predstavlja lice i profil vašeg crtanog junaka, dok karakter predstavlja celu njegovu figuru.

Znate iz iskustva da u stripovima i crtanim filmovima svi likovi najčešće imaju istu garderobu i određene, za njih specifične karakteristike. Tako je, na primer, Homer Simpson uvek u beloj majici i plavim pantalonama, a Mardž u zelenoj dugačkoj haljini.

U alatima kao što su Character Creator ili GraphicMama možete napraviti svog junaka i dodati mu potrebne sitnice, garderobu i stav tako da ćete gotovo moći da tu osobu zamislite u realnom životu.

Koristite svoj telefon

Kamera vašeg telefona sigurno ima opciju za dodavanje različitih filtera. Kada koristite neke od njih, primetićete kako možete gotovo svaku fotografiju pretvoriti u crtani film. Naravno, to je samo početak procesa. Ipak, na ovaj način dobićete obrise crtanog lika koje biste kasnije mogli da dorađujete.

Adobe Character Animator vam takođe može pomoći u ovome, kao i aplikacija BeFunky. Ako testirate ove alate, uvidećete za šta je svaki od njih dobar, a za šta nisu pogodni, a to koji ćete koristiti zavisi samo od vaših potreba i stila koji želite da postignete.

Skicirajte od nule

Ovo je definitivno najsloženiji proces, ali uz pomoć svih ostalih alata možete doći do idealnog kreativnog rešenja za stvaranje svog crtanog lika.

Počnite od kamere telefona i filtera cartoonize, pa potom koristite to kao osnovu za dalje skiciranje. Korišćenjem pomenutih graditelja avatara možete doraditi grimase, oblik očiju, brade, usana.

Istražite različite stilove za animaciju i procenite šta vama najviše odgovara i šta se uklapa uz tematiku vašeg crtaća. Ovako ćete naučiti i kako želite dalje da razvijate svoje veštine, pa u skladu sa tim da izaberete i usmerenje i specijalizaciju.

Naučite kako

Crtanje animiranih likova je ozbiljna veština, koju ne možete savladati kroz nekoliko meseci na nekom kursu. Potrebno je dugotrajno usavršavanje talenta, istraživanje, učenje i isprobavanje različitih stilova. Uz to, neophodno je da se upoznate i sa alatima, sa procesima i tehnikama, a za sve to potrebno je minimum godinu dana i to uz pomoć ljudi koji u tome imaju ozbiljno iskustvo.

Upišite obuku za grafički dizajn i zakoračite ka novoj industriji u kojoj ćete ostvariti svoje snove.

