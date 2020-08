LJUDSKI RESURSI U PRAKSI: Evo kako da napravite HR strategiju u 4 koraka

Baviti se ljudskim resursima predstavlja kompleksan i naporan posao. Na HR menadžeru je velika odgovornost da oživi ili očuva motivaciju zaposlenih, a sve to kroz kratkoročne i dugoročne ciljeve koji zahtevaju ozbiljno planiranje i istraživanje.

Planirati posao koji se tiče upravljanja ljudima nije lako. Samo na taj način možete sačuvati nepristrasnost i zadržati se na ciljevima koji su unapred utvrđeni na nivoima koji su često i iznad vas samih.

Zato je i sektoru ljudskih resursa, kao i svim ostalim sektorima u kompaniji, neophodna strategija i pristup koji će sagledati situaciju iz svih uglova i pomoći da se postavi stabilan plan koraka.

Iako je u pitanju ozbiljan zalogaj za HR profesionalce, uz ovih nekoliko saveta moguće je započeti ovaj proces na kvalitetan i pouzdan način.

Upoznajte se sa strategijom kompanije

Da biste mogli da osmislite plan i pristup svom novom okruženju, neophodno je da poznajete sve detalje vezane za kompanijske planove. Zato najpre razgovarajte sa menadžmentom. Pitajte ih šta je to što žele da postignu u smislu biznisa, sa kakvim izazovima su se suočavali, kako su ih rešavali i šta je to što i dalje ne mogu da reše.

Potom, kada saznate sve te informacije, pokušajte da saznate kako se u celu priču uklapaju ljudi. Kako su oni podnosili promene, kako se mendžment bavio njima i šta je to što je važno za kolektiv a što kompanija nije uspela da im pruži do sada.

Ustanovite mogućnosti

Nakon upoznavanja kompanijske perspektive pređite na ono što vam je zapravo posao, a to su zaposleni. Razgovarajte sa njima. Ukoliko je tim mali, organizujte vreme tako da popričate sa svakim, a ako je veći, razgovarajte se liderima timova. Pokušajte da utvrdite koliko mogućnosti imaju ljudi i u kom pravcu se mogu razviti.

Možda ćete ustanoviti da su zaposleni dostigli svoj maksimum ili da nije moguće dalje razvijati njihov pristup poslu, ali možda na osnovu ovih razgovora dođete do informacije da im nešto izuzetno smeta, a može se ispraviti kroz bolju organizaciju posla, hijerarhiju i komunikaciju.

Ispitajte trendove

Trendovi u HR-u se menjaju jednakom brzinom kao i u svim drugim sferama poslovanja.

Na vama je da pomno pratite te trendove i osmislite način da ih implementirate u svoju strategiju. Takođe, morate na radaru držati i konkurenciju kako biste saznali šta je to što oni rade i na koji način.Iskoristite svoja poznanstva i pokušajte da dođete do što većeg broja informacija.

Neće svi trendovi biti primenljivi i na vašem primeru, ali zato i pravite strategiju kako biste u tom procesu ispitali šta je to na šta bi ljudi mogli da se naviknu i predvideli njihove reakcije na promene koje planirate da uvedete.

Razgovarajte sa ljudima

Kada napravite nacrt plana, nemojte izgubiti iz vida činjenicu da će se on sprovoditi na vašim kolegama i onima sa kojima radite. Zato, ako želite da zadržite njihovo poverenje i izgradite stabilan odnos, razgovarajte sa njima i izložite im ideje koje imate.

Možda će neko od njih imati koristan predlog koji možete usvojiti, a možda će se neko i pobuniti, jer se ne oseća prijatno da učestvuje u nekoj od aktivnosti koje ste osmislili.

Ove informacije će vam biti od velike koristi za prilagođavanje ideje koju imate. Na osnovu toga na kraju ćete imati finalnu verziju strategije koja je unapred prošla test.

Ljudski resursi su kompleksni i ljudski faktor je u ovom sektoru poslovanja presudan. Morate stalno i otvoreno komunicirati sa zaposlenima kako biste došli do odgovora na pitanja koja imate i kako biste mogli da rešite probleme o kojima vam oni govore.

Da biste uopšte došli do ovog stepena, oni moraju imati poverenja u vas, a to se zaslužuje mukotrpnim radom. Za sve to neophodni su vam znanje i tehnike kojima ćete se služiti u samom operativnom delu posla. Zato upišite obuku za menadžment u ljudskim resursima i napravite ključni korak ka svom novom izazovu.

