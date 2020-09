APLIKACIJE ZA AJFON: Pročitajte 6 saveta za uspešno lansiranje iOS aplikacije

Imate odličnu ideju za mobilnu aplikaciju, svi prijatelji su vam rekli da bi je koristili, obezbedili ste finansiranje, napravili nacrt, počeli da programirate, testirali, sve izgleda sjajno, odlučili ste da je okačite na Apple store i – odbijeni ste.

Ovo se dešava mnogo češće nego što mislite.

foto: Promo

Kriterijumi za objavljivanje aplikacije na ovoj platformi su izuzetno strogi, pa su tako mnoge izuzetno dobre aplikacije, sa odličnom razradom i upotrebnom vrednošću, završile u kanti zbog tehnikalija.

Nemojte unapred da odustanete. To što se mnogima desilo ne mora da znači da će se desiti i vama, već znači samo da se možete na vreme dobro pripremiti za takvu situaciju. Zato smo izdvojili nekoliko saveta koji vam mogu pomoći.

Učite iz tuđih grešaka

Pre nego što se zaletite i pokušate da pomerite granice, prvo ispitajte šta su to radili programeri pre vas i proverite da li idete njihovim stopama.

Apple je čak lansirao i vodič koji obuhvata najčešće razloge zašto se aplikacije odbijaju. Ovo je obavezno štivo za čitanje pre nego što pokušate da lansirate svoj proizvod.

Studiozno prođite kroz njihova pravila, korak po korak, i proverite da li ste ih sve poštovali ili ste negde pogrešili. Tako ćete na vreme eliminisati greške.

foto: Promo

Budite ograničeno inovativni

Zvuči kao paradoks, ali ukoliko uspete da smislite do sada potpuno neviđenu aplikaciju, nemojte je lansirati preko Googlea ili Apple storea, već pronađite drugi način.

Potrudite se da vaše inovacije budu u granicama očekivanog i prihvatljivog. Ispitajte slične aplikacije koje su vaši konkurenti kreirali i potrudite se da ponudite nešto malo više od njih.

Za početak, lansirajte osnovni proizvod

Jedan od najvažnijih saveta koje vam možemo dati, a koji obezbeđuje visoku stopu efikasnosti, jeste da lansirate aplikaciju sa osnovnim opcijama.

Dakle, uklonite sve komplikacije koje mogu biti sumnjive ili kamen spoticanja prilikom testiranja. Ako vaša aplikacija ima 15 funkcionalnosti, izbacite desetak njih i fokusirajte se na one koje su dovoljne za početak.

Sve ostale možete dodati kasnije, kroz ažuriranje softvera.

foto: Promo

Testirajte

Da biste imali aplikaciju na Apple Storeu, ona mora biti visokog kvaliteta.

To znači da vaše testiranje ne može da se svede na to da date nekolicini ljudi, prijatelja i poznanika da isprobaju to što ste napravili.

Morate napraviti QA test koji će utvrditi koliko je aplikacija stabilna, da li ima grešaka, koliki broj ljudi istovremeno može da podnese i još mnogo drugih sitnica.

Isto će testirati i tim kompanije Apple prilikom odlučivanja da li žele da postave vaš proizvod u svoju prodavnicu.

Detaljno opišite aplikaciju

Veliki broj aplikacija bude odbijen jer opis nije dovoljno dobar ili detaljan. Programeri ne vole da pišu i to ih često zamara.

Zato angažujte nekoga da isproba vašu aplikaciju i da opiše šta ona tačno radi. Budite tu za sva tehnička uputstva i detalje, ali je važno da dozvolite vašem tekstopiscu da svakodnevnim ljudskim jezikom objasni ljudima bez ikakvog programerskog iskustva šta dobijaju korišćenjem vašeg proizvoda.

Sprijateljite se sa timom koji testira

Proces testiranja vaše aplikacije koji sprovodi tim kompanije Apple može da bude frustrirajući. Često to traje predugo, sam tim što u ovoj probi može da se insistira na detaljima koji vama zvuče potpuno nelogično.

Imajte u vidu da svakodnevno hiljade aplikacija stigne na testiranje u Apple, a da oni zapravo najbolje poznaju svoje korisnike. Samim tim vam mogu dati najbolje sugestije za to kako da unapredite svoj proizvod.

Iskoristite ove savete i budite prijateljski nastrojeni prema njima.

foto: Promo

Naučite kako

Do samog trenutka lansiranja aplikacije čeka vas dug put. Potrebno je da naučite mnogo toga kako biste mogli da kreirate sopstveni mobilni program. Na kratkim kursevima od nekoliko meseci vas mogu naučiti pojedinim segmentima posla, ali nikako nećete steći širu sliku. Zato je neophodno da se posvetite i usmerite svoje napore na učenje i usavršavanje.

foto: Promo

Biće vam potrebna barem godina za ovladavanje novim veštinama, i to uz pomoć mentora koji su putem kojim vi krećete često uspešno prolazili.

Zato upišite obuku za programiranje mobilnih aplikacija i uz ove savete bez problema lansirajte svoju prvu iOS aplikaciju.

foto: Promo

Foto: Promo

Kurir