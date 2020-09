PROGRAMERI S NAJVEĆOM PLATOM: Ovo je 5 najplaćenijih programerskih pozicija

Poznato je da su pozicije koje zahtevaju programersko znanje među najplaćenijim na tržištu Tražnja za kvalitetnim programerima ne jenjava, pa se ne čini da će se ova situacija promeniti.

Međutim, reći da je neko programer nije precizno. Takva definicija je previše opšta. Zato se neki stručnjaci iznenade kada shvate da je drugi programer više plaćen od njih, jer zapravo ne rade ni sličan posao.

Činjenica je da su neki programeri bolje plaćeni od drugih, a ovo zavisi isključivo od njihovog poznavanja programskih jezika i pozicija na kojima rade. Kako bismo vam olakšali izbor karijere, izdvojili smo najplaćenije programerske poslove.

DevOps Specialist

Uloga ovog programera u procesu jeste da testira program i uveri se da je svaki deo koda dovoljno kvalitetan da bi mogao da se implementira u celinu i da funkcioniše bez problema.

Posmatrajte to ovako: kada bi se pravio automobil, programer bi bila ona osoba koja je zadužena za to da se točak osposobi, a specijalista za devops odgovoran za to da se točak ugradi u automobil i da ne poremeti nijedan postojeći deo.

Jasno je da je odgovornost ovih profesionalaca velika, pa je samim tim i logično što je ovo jedna od najplaćenijih pozicija u IT industriji.

Data Scientist

Jednostavno rečeno, od osobe na ovoj poziciji zahteva se da razume pad interesovanja za prirodne nauke, ali i porast tražnje za pšenicom na tržištu Francuske. Jedan ovakav znalac, kao pravi naučnik mora biti sposoban da prihvati i obradi sve podatke, pa čak i ove, i da ih pri tome oblikuje i prikaže na način koji će biti jasan svima.

Ovakvi programeri su traženi u analitičkim odsecima, kao i u timovima koji nisu programerski, ali zahtevaju specifično programersko znanje za realizaciju projekata ovog tipa.

Back-end developer

Da bi bilo koji sajt ili aplikacija koju koristite, bilo na mobilnom telefonu ili računaru, mogli da se pokrenu i prikažu, neophodan je dobar bekend developer koji će to omogućiti. Za njih je neophodno poznavanje jezika kao što su PHP, Java, Python, node.js ili Java Script.

Zaposleni na ovim pozicijama kreiraju platforme na koje se plasiraju svi sadržaji koje vi na kraju možete da vidite.

Full-stack developer

Postoje web developeri koji rade na razvoju web aplikacija i sajtova, a postoje i full-stack developeri. Oni su profesionalci koji takođe poznaju razvoj programa, ali isto tako apsolutno razumeju i pozadinu platforme, način na koji funkcioniše i sposobni su da sami prilagode bazu svojim potrebama.

Njihovo znanje obuhvata veliki broj programskih jezika, baza i okvira, koji im pomažu da rade na ovim sveobuhvatnim projektima.

Embedded developer

Tehnologija se razvija u pravcu povezivanja uređaja i integracije softvera u različite uređaje, pa je samim tim neophodno i znanje stručnjaka koji su u stanju da naprave ovakve softvere. Aplikacije koje imate u automobilima, u kioscima za fotografisanje u tržnim centrima, na tabletima promoterki i mnogim drugim gedžetima kreiraju upravo ovi profesionalci.

To su mikroprogrami koji mogu biti podržani na procesorima male snage.

Naučite kako

Da biste obavljali ove veoma dobro plaćene poslove, potrebno vam je znanje višeg nivoa. To ne možete steći na kratkim kursevima od nekoliko meseci, niti će vas sa takvim znanjem neko kasnije zaposliti. Posvetite barem godinu stručnom usavršavanju i usmeravanju svoje karijere, uz pomoć mentora sa višegodišnjim iskustvom, kako biste ovladali svim veštinama koje su vam neophodne za ovaj posao.

Upišite obuku za softversoftvera i napravite ključnu odluku za svoju karijeru.

