MAŠTATE O POKRETANJU SVOG BIZNISA? Ovih 5 saveta će vam pomoći da u tome uspete

Da li maštate o tome da jednog dana pokrenete sopstveni biznis i postanete uspešan preduzetnik? Ako je tako, u nastavku pronađite 5 saveta koji će vam pomoći da ostvarite svoj san.

1. Razmišljajte kao prodavac

Jedna od najvažnijih karakteristika koju ćete morati da izgradite baveći se preduzetništvom jeste mentalitet prodavca. U pitanju je sposobnost da u svakom trenutku možete da prodate bilo šta. Sigurno ste čuli da se za onoga ko je majstor prodaje kaže: „I Eskimima bi sneg prodao”. Upravo takve sposobnosti ubeđivanja ima svaki uspešan preduzetnik.

Jer uspešan preduzetnik ne prodaje samo proizvode ili uslugu, već i svoje samopouzdanje, viziju i ideje. Zato se trudite da razmišljate kao prodavac, delujte ubedljivo i budite puni samopouzdanja.

2. Budite istrajni

Važno je da znate da uspešan preduzetnik nikad ne ostavlja svoj posao nedovršen. Zato morate da budete osoba koja nikad neće stati iza projekta dok ne bude doveden do savršenstva, ali će uvek završiti projekat.

Želja za savršenstvom, ali i sposobnost da se posao završi jesu dve važne osobine preduzetnika.

3. Naučite da donosite prave odluke

Kada počnete da se bavite preduzetništvom, bićete prinuđeni da stalno donosite bitne odluke. Zato morate da istrenirate svoje instinkte, koji će vam u tome pomoći.

Najvažnije je da pre donošenja važne odluke procenite da li ste dobili dovoljno informacija koje bi trebalo da vam pomognu u proceni. S druge strane, u pojedinim situacijama, prenatrpanost informacijama može da utiče podjednako loše na donošenje odluka kao i nedovoljna informisanost. Zbog toga je veoma bitno da dobro procenite trenutak kada ste spremni za donošenje prave odluke.

4. Budite preduzetnik od poverenja

Uspeh u preduzetništvu možete postići samo ako budete verovali svojim idejama, ali i ostalim kolegama. Kada ukažete poverenje zaposlenima u vašoj komaniji, zauzvrat ćete dobiti motivisane radnike, koji žele da pokažu svoj potencijal.

Pored toga, zaposleni u koje imate poverenja biće mnogo slobodniji da daju nove predloge i ideje koje mogu znatno unaprediti kompanijske procedure i poslovanje.

5. Isplanirajte svoje radno vreme unapred

Izreka „vreme je novac” posebno je primenljiva u preduzetništvu. Ukoliko pokrenete određeni biznis bez konkretnog plana i jasno definisane liste prioriteta, može vam se desiti da radeći sve odjednom rasipate vreme na svakom koraku.

Sa druge strane, precizno planiranje radnog vremena dovešće vas do veće produktivnosti i mnogo lakšeg puta do uspeha.

Preduzetništvo je oblast u kojoj su nove ideje i entuzijazam uvek potrebni. Upravo zbog toga je to mesto za poletne mlade ljude. Pored snažne volje i navedenih sposobnosti za put do vrha, potrebno je pre svega kvalitetno obrazovanje. Obuka za preduzetnika je pravi izbor za sve one koji ne žele da prve lekcije uče praveći greške, već ugledajući se na svoje mentore i prolazeći kroz proces pokretanja biznisa pod njihovim nadzorom.

